Kraljica višnja na adventskom meniju: Sljubite ju s bademima, ali i fileom romba i bakalarom

Gdje višnja raste, tamo je i Dalmacija, tvrdili su stari, a još kad je dodate slanim i slatkim jelima, dobijete posebnu formulu ovogodišnjeg Gastroadventa u Splitu, koji je u nedjelju započeo u splitskom Centralu.

Taj restoran, koji je nastavio tradiciju prve splitske kavane otvorene u tom prostoru na Pjaci oko 1780. godine, ugostio je prvo od četiri paljenja svijeća u Došašću nad adventskim vijencem. Kako bi se 15. izdanje Gastroadventa zaokružilo u gastronomskom dijelu, tim chefa Jakova Mršića pripremio je 13 inovativnih jela s višnjom maraskom. Priča je to koja se u susret Božiću svake godine gradi oko neke namirnice, koja je kroz stoljeća neizostavna u dalmatinskoj gastronomiji, a ove godine riječ je o višnji maraski. Tako na Gastroadventu, poslovično, bolji splitski restorani pripremaju zanimljiva, često posve originalna jela, a novinari se okupljaju oko adventskog vijenca te tijekom četiri nedjelje do Božića pale svijeće koje simboliziraju vjeru i nadu, mir, ljubav te radost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:25 Adventski ugođaj u centru Zagreba | Video: 24sata/pixsell

- Višnja maraska ima bogatu povijest, staru preko 2700 godina, i prepoznata je kao saveznik zdravlja. Zahvaljujući visokom udjelu antioksidansa, višnje su na ORAC ljestvici (Oxygen Radical Absorbance Capacity) među namirnicama s najvećom sposobnošću apsorpcije slobodnih radikala. Sa svojih 3500 ORAC bodova na 100 g, višnje su iznimno korisne u borbi protiv civilizacijskih bolesti. Stoga mediteranski način prehrane, kojeg je UNESCO prepoznao kao nematerijalnu kulturnu baštinu, uključuje višnju marasku i njezine prerađevine - kazala je autorica manifestacije Olja Martinić, iskusna splitska dijetetičarka i nutricionistica. Gosti su uživali u kulinarskim kreacijama pod nazivom La Luce. Na meniju su se našla izvrsno složena jela poput crvenog bakalara s dehidriranim višnjama, pečenih pačjih prsa s umakom od višnje i naranče, ribljih okruglica s krem sirom, pečenog hladnog roastbeefa s pikantnom višnjom, filea romba s reduciranim sokom višnje i limuna te salate od koromača s javorovim sirupom i pečenim višnjama.

- Potrudili smo se okus maraske prilagoditi slanim jelima, pa smo tako u klasični bakalar umjesto grožđica dodali dehidrirane višnje. Pačja prsa su bila s klasičnijim umakom uz dodatak ljutike, a malo neobična je salata od komorača s višnjama i listićima badema. Zapečene filete ribe podlili smo ribljim temeljcem i bijelim vinom, te dodali višnje koje su se pokazale kao izvrstan dodatak - naveo je Mršić. Slatki dio menija, kreacija talentirane slastičarke Marijane Durdov, obuhvatio je deserte koji su slavili višnju, spajajući tradiciju i inovaciju. Posjetitelji su imali priliku kušati panna cottu od višanja, štrudel, cheesecake, Šoltanku od višnje, brownie s ganacheom, choux punjen kremom od vanilije i višnje te mali bezglutenski zalogaj.

- Od višanja se može napraviti puno toga. U slasticama daje balans okusa, posebice ako vam je nešto preslatko. Koristila sam višnju umjesto jabuke u tradicionalnom desertu Šoltanka kako bismo se držali teme, a potrudili smo se i osmisliti male zalogajčiće bez glutena - dodala je Durdov.

Za vinsku pratnju pobrinula se vinarija Bura-Mrgudić s Pelješca, mala obiteljska vinarija s dugom tradicijom koja njeguje izvorne sorte vina. Uz večeru su predstavili Bura Rukatac, Plavac Mali, Mare Postup te desertno vino Mrgudić Moskar, proizvedeno od pomno biranih zrna grožđa.

- Višnja maraska ostat će s nama i u budućnosti, jer što je toplije, to je njoj draže. Klimatske promjene ne mogu je ugroziti. To voće, prema znanstvenim studijama, ima brojne dobrobiti za zdravlje. Bogato je polifenolima i ima izuzetno visoku antioksidacijsku sposobnost. Posebno se ističe koncentrat višnje, koji može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa izazvanog fizičkom aktivnošću, kao i simptoma u mišićima i tkivu nakon vježbanja, zahvaljujući visokim razinama antioksidansa - zaključila je Martinić. Također je istaknula kako porcija višanja od 100 g sadrži svega 50 kcal, ali i značajne količine fenola (~180 do 250 mg GAE), antocijana (170 do 55 mg) te hidroksicimetne kiseline, što je čini važnim saveznikom zdravlja i gastronomije.

Pačja prsa u umaku od višanja

Sastojci: 2 cijela pačja prsa (800 g), 3 ljutike, sok jedne naranče, žlica meda, 100 g smrznutih višanja, 125 g maslaca, krupna morska sol

PRIPREMA: Pačja prsa stavite u tavu kožom prema dolje i pecite na maslacu i krupnoj morskoj soli dok koža ne postane hrskava. Podlijevajte maslacem, a na kraju stavite u pećnicu na 100°C. Za umak prodinstajte ljutiku, podlijte temeljcem, dodajte višnje i sok od naranče te reducirajte. Začinite po želji.

File romba u bijelom umaku od višanja

Sastojci: kg filea romba, 0,2 dl vrhnja za kuhanje, 100 g smrznutih višanja, sol i papar po želji, 0,01 dl bijelog vina, riblji temeljac

PRIPREMA: Na maslinovom ulju zapecite file romba, dodajte vino i podlijte ribljim temeljcem. Lagano prokuhajte. Dodajte vrhnje za kuhanje i višnje. Kuhajte na umjerenoj vatri 15 minuta, posudu protresite, ali nemojte miješati. Začinite solju i paprom po želji.

Okruglice od krem sira i višanja

Sastojci: 2 jaja, 0,25 kg krem sira, 0,05 kg panko mrvica, 0,10 kg višanja, sok pola limuna, sol, papar i tabasco po želji

PRIPREMA: U zdjeli umutite jaje, dodajte krem sir, sjeckane višnje i peršin. Začinite solju, paprom, par kapi tabasca i limunovim sokom. Sve zajedno izmiješajte u jednoličnu smjesu. Ako je smjesa prerijetka, dodajte krušne mrvice po potrebi. Oblikujte okruglice veličine oraha, svaku uvaljajte u brašno, jaje i panko mrvice, pa pržite u dubokoj masnoći dok ne dobiju zlatnu boju. Gotove okruglice stavite na kuhinjski papir da upije višak masnoće. Ukrasite po želji.

Brownie s višnjama i ganacheom

Sastojci: 200 g maslaca, 250 g čokolade, 40 g tapioka brašna, 40 g gustina, 40 g bademovog brašna, 4 jaja, 230 g šećera, Žele: 200 g pirea od višanja, 50 g šećera, 50 g vode, 4 lista želatine, Ganache: 330 g vrhnja za šlag, 220 g čokolade, 40 g mascarponea

PRIPREMA: Maslac i čokoladu otopite na pari. Šećer i jaja umiksajte dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte prosijano tapioka brašno, gustin i bademovo brašno. Na kraju umiješajte otopljenu čokoladu i maslac. Smjesu ulijte u kalup i pecite na 175°C oko 25 minuta. Za žele, zagrijte pire od višanja, dodajte namočenu želatinu, šećer i vodu. Promiješajte i rasporedite po ohlađenom biskvitu. Nakon što se žele stisne, prelijte ganacheom. Ganache pripremite tako da zagrijete vrhnje, prelijete preko nasjeckane čokolade i na kraju umiješate mascarpone.

Pita od višanja

Sastojci: 250 g maslaca, 20 g vanilin šećera, 10 g praška za pecivo, 300 g šećera, 200 g oštrog brašna, 200 g glatkog brašna, 180 g kiselog vrhnja, kg višanja, sok od 2 limuna

PRIPREMA: Izmiješajte maslac, šećer, vanilin šećer, prašak za pecivo, brašna i kiselo vrhnje kako biste dobili tijesto. Ostaviti u hladnjaku jedan sat. Dio tijesta razvaljati i staviti u pleh, pa peći 10 minuta na 175°C. Od višanja, šećera i limunova soka pripremiti umak. Na tijesto rasporediti umak i višnje, a ostatak tijesta naribati po vrhu. Peći još 20 minuta na istoj temperaturi.

Šoltanka

Sastojci: 100 g maslaca, 70 g brašna, 150 g badema, 70 g šećera, 10 g vanilin šećera

PRIPREMA: Sve sastojke zblendati i razvaljati između dva papira za pečenje. Peći na 175°C oko 13 minuta. Ohladiti.