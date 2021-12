Jednostavnim koracima zdravlje, um i raspoloženje držite pod kontrolom. Upravljajte stresom i anksioznošću s nekoliko kreativnih hobija jer kreativno djelovanje daje vašem umu i tijelu odmor od stalne salve stresa.

- Kada koristimo svoja tijela, na primjer u plesu, ili ruke, pri crtanju ili bojanju, naš um otvara prostor za aktivnosti koje radimo umjesto stresa koji smo prije osjećali - kaže Sarah Pace, osobna zdravstvena trenerica. Traženje od našeg mozga da se usredotoči na nešto fizičko dovodi nas u svojevrsno meditativno stanje, oslobađajući dopamin i usporavajući dah, dodaje Pace.

Istraživanje objavljeno 2018. u Behavioral Sciences pokazalo je da kreativne umjetničke terapije poput umjetnosti, glazbe, plesa ili drame sprječavaju i poboljšavaju upravljanje stresom. Ove maštovite aktivnosti nam daju privremeni predah od usredotočenosti na bilo koje svakodnevne probleme s kojima se susrećemo, kaže Chloe Carmichael, doktorica znanosti, klinička psihologinja i autorica Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety. Osim toga, otvaranje našeg kreativnog kapaciteta može nam pomoći da budemo učinkovitiji u rješavanju poteškoća, što može smanjiti količinu stresa.

Hobiji za promicanje oslobađanja od napetosti ograničeni su samo vašom maštom. Umirujuće aktivnosti ne moraju uvijek biti skupe, ne zahtijevaju stručnost i ne moraju oduzimati puno vremena. Takve malene djelatnosti u svom najboljem izdanju izazivaju stanje protoka, osjećaj angažiranosti i opuštanja, bez svjesne kontrole, kaže Margaret Moore, izvršna trenerica i direktorica Wellcoaches Corporation i koautorica knjige Organize Your Emotions, Optimize Your Life. Drugim riječima, kontrolirajući, misleći um je ostavljen po strani tijekom stanja kreativnog tijeka, što je dobar osjećaj čak i ako je aktivnost intenzivna, jer odmiče vaš um s problematične stvari.

Često je potreban samo jedan jedan klik između vas i vašeg novog hobija. YouTube je, na primjer, samo jedan od fantastičnih resursa za gledanje tutorijala i slušanje lekcija o nečemu što vas zanima. Sarah također preporučuje da potražite istomišljenike koji se nalaze u nekim grupama i klubovima za učenje i rekreaciju, u susjedstvu ili na internetu putem društvenih medija.

Evo nekoliko kreativnih ideja za hobije kako biste započeli razbijati stres:

Ples

Rekreativni ples, plesne vježbe, ples s uputama ili ples kod kuće izvrsne su opcije koje mogu poslužiti kao lijek za ublažavanje stresa. Sveučilište Pennsylvania State otkrilo je da ples smanjuje stres, baš kao i drugi oblici vježbanja. Plesom se oslobađaju endorfini, hormoni sreće, zbog čega se vaše tijelo i um brzo osjećaju dobro. Želite naučiti novi plesni korak ili tehniku? Na internetu ne nedostaje zabavnih i izazovnih video zapisa s poučnim plesom, od stepa preko baleta do onih latinoameričkih plesova. Provjerite nudi li vaša dvorana ili neka susjedna teretana plesne vježbe. Ali, naposljetku sve što vam treba je dobra glazba i malo prostora da se neformalno zabavite.

Umjetnost

Crtajte, skicirajte, bojite, slikajte - svi ovi hobiji će vas natjerati da se usredotočite na svoj kreativni projekt umjesto na brige. Jedno istraživanje s Harvarda zaključilo je da crtanje i slikanje ublažavaju stres. Provjerite tečajeve koji se nude u vašem lokalnom muzeju umjetnosti, knjižnici ili trgovini umjetničkim potrepštinama; potražite besplatne i zabavne umjetničke tutorijale na internetu i nemojte zanemariti prednosti bojanki za odrasle.

Pisanje

Poznato je da vođenje dnevnika, pisanje kratkih priča ili pisanje pisama olakšavaju napetost i nervozu. Istraživači s Harvarda otkrili su da pisanje i vođenje evidencija o svojim emocijama smanjuje stres. Vrlo je jednostavno, postavite mjerač vremena na 10-ak minuta i pišite neprekidno. Iznenadit ćete se što će sve završiti na stranici i koliko ćete se bolje osjećati nakon toga.

Sviranje instrumenta

Primijetite li kako se osjećate sretno nakon slušanja svoje omiljene glazbe ili popisa najdražih pjesama? Stvaranje glazbe izaziva identičan osjećaj. Ne samo da vam omogućuje da se izrazite, već i sam zvuk koji proizvedete izaziva različita emocionalna stanja. Istraživanje objavljeno u časopisu Federal Practitioner pokazalo je da učenje sviranja instrumenta pruža emocionalno oslobađanje i da 'postoje dokazi da sviranje instrumenta izaziva promjene u mozgu koje pozitivno utječu na kognitivno funkcioniranje i smanjivanje stresa'. Nije tako teško pronaći priliku za naučiti svirati neki instrument kao što mislite. Postoje aplikacije za učenje sviranja bubnjeva, gitare, klavira, pa čak i ukulele. YouTube se, naravno, može pohvaliti velikim inventarom videozapisa s uputama. I uvijek se možete raspitati za individualne instrukcije ili grupne sate u vašem gradu.

Pletenje

Pletenje je još jedan izvanredno meditativni hobi. Studija objavljena u British Journal of Occupational Therapy pokazala je da redovita praksa pletenja poboljšava osobnu dobrobit; također je dokazan odnos između učestalosti pletenja i osjećaja smirenosti i sreće. Pregledajte izvrsne tutorijale za pletenje i rasporedite redovito tjedno vrijeme za novi hobi. Pozovite prijatelja da vam se pridruži.

Fotografija

Usmjerite, zumirajte i snimite kako biste rastopili svoj stres, i nije vam potreban skupi fotoaparat da bi amaterska fotografija postala vaš novi hobi. Korištenje telefona savršena je opcija za stvaranje svakodnevnih fotografija koje vas usrećuju i dopiru do vašeg kreativnog mozga. Prema istraživanju Sveučilišta Lancaster, svakodnevno fotografiranje poboljšava vašu ukupnu dobrobit. Potiče vas da usporavate i pronalazite smisao u malim stvarima te promiče tjelesnu aktivnost, kao i provođenje više vremena na otvorenom, što također odlično smanjuje stres, piše Real Simple.