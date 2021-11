Novi tjedan ne znači nužno nove početke. Za neke to može donijeti stres, tjeskobu i depresiju. Stalni radni pritisak, prezentacije i sastanci mogu utjecati na nečije mentalno zdravlje. Toliko da se već od prvog dana u tjednu počnete osjećati iscrpljeno. Sve to dovodi do gubitka koncentracije i motivacije za rad. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da se oslobodite stresa i opustite.

Šalica kave bi mogla pomoći

Većina nas zna da kofein može pomoći u poboljšanju koncentracije. Stoga, ako imate problema s usredotočenjem na svoje svakodnevne radne zadatke, pokušajte započeti dan sa šalicom kave.

Ali pazite da ju ne uzimate na prazan želudac. Prvo pojedite voće ili vaš uobičajeni doručak. Ako ste od onih koji ne piju ujutro kavu možete ju popiti tijekom dana kada osjećate da gubite koncentraciju.

Maknite se s mobitela

Mnogi čim se probude prvo provjere sve obavijesti na mobitelu kao i društvene mreže. Međutim, ovo je jedna od najgorih navika. Pitajte bilo kojeg stručnjaka, a većina njih će vam reći da nikada ne koristite svoj mobitel ujutro.

Postoji nekoliko razloga. Prvo, neke teške vijesti koje vidite ili pročitate mogu negativno utjecati na vaše raspoloženje. Drugo, naprežete oči. Treće, gubite vrijeme gledajući u ekran umjesto da osjetite jutarnje sunce.

Stoga je važno otvoriti vrata i prozore i pustiti prirodno svjetlo da uđe u vašu sobu i širi pozitivnost. To će vam poboljšati raspoloženje, eliminirati negativnosti i pomoći će vam da ostanete energični tijekom dana.

Pazite što jedete

Mnogo je onih koji neće imati ništa protiv da zgrabe ostatke pizze koju su sinoć naručili za doručak. Međutim, početak dana s takvom hranom može ozbiljno utjecati na vaše zdravlje i raspoloženje. Možete izgubiti motivaciju, osjećati se iscrpljeno i razdraženo skoro pa cijeli dan.

Stoga, pripremite neku zdraviju hranu - zobenu kašu, jaja, avokado i slično. Kako biste postigli bolje rezultate i bili energičniji vježbajte ili meditirajte.

Ako ste pod stresom dulje vrijeme, preporučljivo je da se posavjetujete s liječnikom radi pravilnog pregleda, piše Pink Villa.