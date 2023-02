Kreativnost i inovacija su bitne: Kako velike modne kuće biraju novog kreativnog direktora

Svakih par godina desi se sezona u kojoj velike modne kuće angažiraju nove dizajnere, to se poklopi s novim pravilima ili smjernicama kojima kompanija želi ići. Većina dizajnera zapravo ima 'rok trajanja'. Znalo je zasmetati velikim šefovima i činjenica da kreativni direktor postane 'veći' od samog brenda, pa su smjene, odnosno promjene nužne. Ipak, trendovi u imidžu, promjene u navikama potrošača, nove generacije i mnogi drugi elementi utječu na svjetsku modnu atmosferu, stoga promjena je na koncu jedina opcija.

Ova je zima jedna od takvih, čekamo da Louis Vuitton najavi novog kreativnog direktora - Virgil je umro krajem 2021. godine i od onda muške kolekcije radi njegov tim, no kreativnog šefa nema. Nadalje, nedavno je Gucci otkazao Alessandru Micheleu, koji je usmjerio novi imidž ove slavne kompanije, imao niz uspješnih kreacije i vratio tvrtku na mapu najvažnijih brendova.

Umjesto njega dolazi Sabato De Sarno, 39-godišnjak je do sada radio u Pradi, Dolce & Gabbani i Valentinu. To je klasičan put kreativnih direktora, promijene par kuća te se smjeste u jednu od njih, na glavno mjesto. Ili pak rade godinama u istoj kompaniji te se penju ljestvicom moći, kreativnosti i odgovornosti.

I britanska modna scena ima novosti, kod njih u Burberry na mjesto kreativnog direktora, dolazi Daniel Lee, 36-godišnji kreativac zaslužan za neke od najvećih hitova u svijetu mode u posljednjih nekoliko godina. Naime, donedavno je radio u kući Bottega Veneta te je izvukao iz ropotarnice brendova, revitalizirao top elemente koje su imali prije pola stoljeća. Vratio je imidž kompaniji te je postavio kao jednu od najmoćnijih ikad. Burberry bi također dio te njegove čarolije, pa ga je doveo da napravi čudo, jer se i tu radi o priči koja ima veličanstvenu tradiciju iz koje se može svašta.

Ovih mjeseci dešavaju se i promjene u modnoj kući poznate avangardne umjetnice Ann Demeulemeester, gdje dolazi Ludovic de Saint Sernin. Inače, Demeulemeester je miljenica cura koje vole tamnu kreativnost i inovaciju, ima poseban status u ormarima umjetničkih duša diljem svijeta.

I modna kuća Nina Ricci ima novosti, kod njih dolazi Harris Reed, član londonske kreativne art scene. Svaki od tih dizajnera ima zadatak prihvatiti, odnosno reciklirati originalne znakove i elemente brenda jer svi oni imaju povijesnu važnost.

Kompanije su, naime, shvatile da je najbolje unovčiti tradiciju i donijeti novu viziju sa vintage elementima, jer svaki brend ima veliku povijest iz koje dizajneri novog doba mogu crpiti ideje. Osim toga, samo tako znaju da će biti originalni te da neće biti neka kopija trendova kojih ima masa.

No, na koncu, lova je sve. Čim je prodaja Guccija malo pala, a moramo znati da je to jedan od trenutno top brendova na svijetu, za što je u recentno vrijeme zaslužan i Michele, šefovi su se odlučili na promjene. Moguće da to nije bio jedini razlog, no modne kompanije funkcioniraju kao financijske institucije te je profit na koncu kralj. Vrijednost dionice krenula je nizbrdo, kako je prodaja padala te su promjene postale nužne. Kad je najavljen odlazak Michelea, dionicama je porasla vrijednost, što je šefovima bio znak da je to to, odluka je dobra.

Sabato De Sarno iskusan je krojač, što najavljuje nove ideje i vizije kreativnog direktora koji je ujedno i radnik, odnosno savršeno poznaje konstrukciju i uistinu radi odjeću, za razliku od ikona koje su kreativne, ali nisu usvojili tu vještinu krojenja. Gucci, zajedno s mnogim drugim brendovima, mijenja priču, sada stvari moraju biti trajne, a ne samo brzinski moderne je ljudi koji kupuju luksuz žele da imaju nešto posebno, ali i klasično te kvalitetno.

Virgil Abloh je, naime, predstavnik takvih dizajnera koji sami nisu znali šivati, nije imao sektorsko, modno obrazovanje. No bio je veliki kreativac, potpisao niz dizajna, suradnji i ideja. Ipak, očito je vrijeme da se modne kuće okrenu stručnjacima u oblikovanju odjeće, a ne da su šefovi velike svjetske zvijezde, zarađuju milijune, a ljudi u krojačnicama moraju realizirati njihove famozne ideje.

Nekada, u doba Chanel i Diora, dizajneri su znali ne samo dizajnirati, već i proizvesti odjeću koju su planirali predstaviti. No, novo doba voli Instagram zvijezde, pa je pod utjecaj pala i modna scena, odnosno šefovi željni zvijezda. Naravno da su Abloh i kompanija bili i ostali veliki kreativci, no sada očito šefovi mega kompanija shvaćaju da je tome došao kraj, trebaju stručnu osobu koja će raditi s krojačkim timom te biti dio njih, a ne iznad, poput neke zvijezde. Sabato De Sarno je taj tip radnika, majstor je krojenja, baš kao i Harris Reed.

Brendovi se vraćaju autorima koji imaju ključne vještine krojenja, uzorkovanja i oblikovanja odjevnog predmeta, ljudima koji su kreativni, ali ujedno razumiju modni dizajn. Očito, to je jedini put kojime modni brend može ići, kako bi sačuvao povjerenje kupaca te dobio neke nove. I na koncu, naravno, zaradio milijune eura.

