Kreće 21. Hairstyle News Festival: Zvijezde europskog frizerstva stižu u Opatiju

U trenutku kada se tržište osobnih usluga sve snažnije segmentira, a klijenti očekuju visoku razinu stručnosti i personaliziran pristup, frizerska struka ulazi u novu fazu profesionalizacije. Upravo o tim promjenama govorit će 21. Hairstyle News festival, koji se 14. i 15. ožujka održava u Centru Gervais u Opatiji.

Prema tržišnim analizama, europski sektor frizerskih i beauty salona sudjeluje s oko 31,7 % u globalnom tržištu, potvrđujući snažnu tržišnu poziciju kontinenta. Procjenjuje se da generira desetke milijardi eura godišnje i zapošljava stotine tisuća profesionalaca. U Hrvatskoj posluje više od pet tisuća frizerskih i barbershop salona, a posljednjih godina vidljiv je rast premium usluga, specijaliziranih tretmana te snažniji fokus na brendiranje i diferencijaciju.

Hairstyle News već 21 godinu prati i oblikuje te promjene. Svake godine okuplja više od 1.800 frizera, barbera, edukatora i vlasnika salona iz Hrvatske i regije, potvrđujući status najdugovječnijeg i najposjećenijeg stručnog događanja u ovom dijelu Europe. Danas se pozicionira uz bok Parizu, Londonu i Düsseldorfu kao relevantna europska platforma na kojoj se podižu standardi i oblikuju smjerovi modernog frizerstva.

Struka u fazi segmentacije

Frizersko tržište danas se jasno dijeli: s jedne strane razvijaju se brzi modeli usluge optimizirani učinkovitošću i cijenom, a s druge raste segment salona koji se pozicioniraju kroz stručnost, identitet i iskustvo klijenta.

- U sljedećih deset godina neće opstati najjeftiniji, nego najkompetentniji. Znanje, tehnička preciznost i sposobnost vođenja salona postaju temelj tržišne vrijednosti. Edukacija je strateška odluka, a ne trošak - ističe Denis Vidović, direktor i glavni organizator Hairstyle News festivala. Dodao je da se s napretkom tehnologije može očekivati redefiniranje frizerske usluge kao premium usluge u kojoj će stručnost biti važnija od dostupnosti, a vrhunski frizeri postajati sinonim za ekskluzivnost i visoku tržišnu vrijednost.

Međunarodni standardi na regionalnoj pozornici

Na festivalu će nastupiti više od 60 edukatora iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Velike Britanije, Italije, Francuske, Češke, Slovačke i Bugarske. Jean-Baptiste Mazella, jedan od vodećih europskih edukatora preciznog šišanja, predstavlja pristup temeljen na razumijevanju forme i strukture kao dugoročne profesionalne vrijednosti. Andrea Amighetti donosi disciplinu i standardizaciju barber segmenta, dok Tomaž Turk potvrđuje autorski pristup koji frizera pozicionira kao kreatora s jasnim estetskim potpisom.

Uz njih nastupaju i regionalne akademije i edukacijske platforme: IM Academy, Mič Styling Academy, Stevo Hair Academy, Trimužijat Akademija, Kanso Academia, Hair Vision by Sead Nunić, Akademija Željko, Delikvent, Bricabarberica, Alen’s Barber School, Polyboy Barbershop, Salon by Marko Stanzl, Marino Bilić, Depot Team, Barber Academy i Akademija Zoran. Riječ je o akademijama i edukatorima koji kontinuirano razvijaju stručne i poslovne kompetencije nove generacije profesionalaca.

Edukacija kao poslovna strategija

Program festivala strukturiran je kroz četiri cjeline: Salon Business Conference, Cut & Style, Colorama i Barbershop Arena. Salon Business Conference adresira liderstvo, upravljanje timom i strateški razvoj salona. Okrugli stolovi „Od frizera do lidera“ i „Snaga edukacije“ otvaraju pitanje prijelaza iz operativne u upravljačku ulogu te važnosti kontinuiranog ulaganja u kompetencije zaposlenika.

Psihologinja Maja Vučić govori o komunikaciji i odnosima kao temelju lojalnosti klijenata, dok Sanja Karasman analizira društvene mreže kao produžetak profesionalnog identiteta salona. Modni stručnjak Saša Joka dodatno širi perspektivu povezujući globalne modne smjerove s radom u salonu, potvrđujući da moderni frizer djeluje unutar šire kreativne ekonomije u kojoj su moda, identitet i tržišna percepcija nerazdvojivi. Tehničku dimenziju nadopunjuje predavanje Vladimira Vukobrata o procesima bojanja kose, naglašavajući znanstvenu podlogu kao jamstvo kvalitete i sigurnosti usluge.

Poseban segment festivala čine dvije intenzivne Hands-On radionice organizirane u malim grupama, što omogućuje izravnu primjenu tehnike, individualnu povratnu informaciju i standardizaciju kvalitete rada. U kontekstu rastućih očekivanja klijenata, riječ je o izravnom ulaganju u tržišnu diferencijaciju i dugoročnu profesionalnu stabilnost. Istodobno, to je rijetka prilika za edukaciju i izravan rad sa svjetski priznatim frizerskim imenima čiji su standardi i metodologije referentna točka suvremene europske struke.

Sajam kao poslovna platforma

Profesionalni sajam okuplja više od 150 brendova te omogućuje izravan kontakt s dobavljačima i planiranje nabave za novu sezonu. Sajamski dio festivala ima besplatan ulaz i otvoren je u subotu, 14. ožujka od 11 do 19 sati te u nedjelju od 10 do 17 sati. Generalni pokrovitelj festivala je Paul Mitchell, dok je pokrovitelj Barbershop Arene STMNT Grooming Goods.

Kao 21. izdanje kontinuiranog stručnog okupljanja, Hairstyle News potvrđuje da frizerska struka u regiji ima kapacitet za daljnju profesionalizaciju i usklađivanje s europskim standardima. Hairstyle News 2026 ne govori samo o trendovima, već govori i o konkurentnosti te budućnosti struke. www.hairstyle-news.hr/festival