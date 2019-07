Kreće kliničko ispitivanje lijeka za sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je najčešći endokrinološki poremećaj koji zahvaća žene u reprodukcijskoj dobi od najranijeg djevojaštva, ulaska u pubertet, pa sve do 50-ih godina. Karakterizira ga poremećaj hormona, odnosno takve žene imaju povišenu produkciju androgena poput testosterona i sličnih hormona. U 70 do 90 posto situacija u pozadini tog sindroma je inzulinska rezistencija koja može voditi do pojave dijabetesa tipa 2, objašnjava prof.dr.sc. Velimir Šimunić, subspecijalist humane reprodukcije.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Simptomi ovise o dobi žene. Često zbog povišenih androgena imaju problema s kožom poput seboreje ili akni te imaju pojačanu dlakavost. Pojedine žene sa PCOS imaju psiholoških teškoća poput seksualne disfunkcije ili su sklone depresijama. U reprodukcijskom razdoblju ne mogu zanijeti, pa treba poseban način liječenja koji ide od stimulacije ovulacije lijekovima, pa sve do izvantjelesne oplodnje. Od tada pa preko četrdesetih i pedesetih treba posebna briga za metabolički dio poremećaja koji se temelji na inzulinskoj rezistenciji s jedne strane, a na debljini s druge strane. To su žene koje kad govorimo o reprodukciji imaju značajno češće spontane pobačaje te ponavljane spontane pobačaje - kazao je dr. Šimunić.

Istaknuo je da je PCOS ozbiljan endokrinološki problem i zahtijeva da ginekolog i endokrinolog doživotno prate zdravlje pacijentice s tom dijagnozom. Problematikom se iz znanstvenog aspekta bavio dr. Paolo Giacobini iz francuskog Nacionalnog instituta za zdravstvo i medicinska istraživanja. Još lani su ustanovili da se sindrom javlja prije rođenja ženske djece koja su u maternici bila pretjerano izložena anti - Müllerovom hormonu kojeg žene sa sindromom policističnih jajnika u trudnoći imaju 30 posto više od normalne razine.

Foto: Dreamstime

- Žene sa policističnim jajnicima imaju vrlo visoku rezervu jajnih stanica, pa zbog toga imaju i visoku razinu hormona koji pokazuje tu rezervu. To je anti-Müllerov hormon (AMH). Pretragom iz krvi se utvrđuje njegova razina. Zatim ultrazvukom se mjeri broj folikula i volumen jajnika na kojima su često ciste - nastavio je dr. Šimunić. Upravo se utjecajem anti - Müllerova hormona bavio Giacobini. On i njegov tim su u laboratoriju višak AMH ubrizgali trudnim mišicama. Kako su ženke nakon okota odrastale, imale su simptome policističnih jajnika uključujući kasniji pubertet, neredovitu ovulaciju, kašnjenje u trudnoći i manji broj potomaka. Zatim su koristili lijek cetroreliks kojim se uobičajeno tijekom trudnoće kontroliraju ženski hormoni te su mišicama sa PCOS dali taj lijek. Nakon tretmana simptomi su nestali. Zato je sljedeći korak kliničko ispitivanje cetroreliksa na ljudima, odnosno na ženama koje imaju sindrom policističnih jajnika.

Foto: Dreamstime

Nisu naveli kad ni gdje započinju sa ispitivanjem, ni koliko će biti ispitanica u novoj studiji.

-To bi mogla biti zanimljiva strategija za obnovu ovulacije i konačno povećanje stope trudnoće kod tih žena - kazao je Giacobini. Razine AMH opadaju s godinama, pa je to možda objašnjenje zašto žene s PCOS lakše ostaju trudne u tridesetima ili četrdesetima.

- Prema onome što je zasad poznato, to je poligenska bolest i oboljele žene su povukle genetiku negdje od svojih roditelja ili djedova. Često u istoj obitelji bude intolerancija glukoze. Poremećaj s jedne strane utječe na kontrolu menstruacijskog ciklusa jer su poremećeni hormoni hipofize koji kontroliraju funkciju jajnika odnosno rast folikula i ovulaciju, pa je to povezano sa značajnim produljenjem vremena da se postigne trudnoća ili čak sa neplodnošću - zaključio je prof. Šimunić.