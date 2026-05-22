Kreće Šibenik Spring festival: Evo što vas čeka od 26. svibnja

Šibenik će od 26. do 30. svibnja ponovno živjeti u znaku omiljenog proljetnog festivala - ŠIBENIK SPRINGA by Staropramen, koji i ove godine donosi pet dana dobre energije, glazbe, okusa i druženja u najljepšem gradskom parku, Perivoju Roberta Visianija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Festival vodenih sportova u Poreču | Video: 24sata Video

Festival okuplja odličnu gastro i zabavnu ponudu, opuštenu after work atmosferu i sadržaje za sve generacije. Posjetitelje očekuje čak sedam ugostiteljskih kućica iza kojih stoje dobro poznata šibenska imena:

Visiani Bistro Bar by Chef Grgo Bačelić koji će nas ove godine razveseliti s litnjim sendvičem s pohanom piletinom, šalšom od pomidora i pečenih tikvica, falafelom od graška, bulgurom i kremom od cikle te ribljim fritulama s tartarom.

Foto: PROMO

ŠIZZ smash burger bar by Chef Dino Bebić na svojoj kućici imat će svoje prepoznatljive lokalne delicije u street varijanti - Pašticadu u bao buns pecivima, Tingul wrap, Brudet u brioche pecivu i Smash burger (basa, pečena paprika & rikula).

Bistro Bar Pomalo sa svojim Chefom Nemanjom Strajinovićem ostaje vjeran svom prošlogodišnjem hitu - panuozzu, famoznom sendviču u tijestu za pizzu, na nekoliko načina - od roast beefa do mortadelle s pistachiom.

Foto: PROMO

Sushi by Taboo by Chef Franko Brčić i ove godine oduševljavat će svojim poznatim Rainbow sushijem, pohanim sladoledom, sushi tempura dogom i bao bansima s repovima kozica.

Kaktus kućica sa Chefom Josipom Mijićem ove godine ide s okusima i mirisima mora - imat će OctoDog (brioche pecivo sa krakom hobotnice, umakom mojo verde i mojo rojo), Sendvič od liganja (slano pecivo s kolutićima lignji, namazom od krakova lignji i krvavice, s mojito umakom) i Sendvič pidoče (s ukiseljenim pidočama u slatkom pecivu s rikolom i mojito umakom).

Foto: PROMO

Cheficu Josipu Mikulić iz kućice Lišo bez punta inspirirao je poznati Chef Anthony Bourdain te mu je posvetila svoj hit sendvič AAB - Ala Anthony Bourdain (pržena mortadela, mozzarella, pecivo na maslacu, umak, pistacio mljeveni), imat će i sendvič s užarenom tunom melt (tuna, kiseli krastavci, tost, umak majoneza, umak senf, američki sir) i Oš’neš carne tortilje (mljevena junetina u umaku, sir, tortilja).

Mystic Festina food&drinks sa svojim Chefom Josipom Krnčevićem dozvat će sve ljubitelje burgera svojim Classic, Mediteranskim i Pokemon burgerom, sporo pečenim june sandvičem, ražnjićima od kozica, tikvica i pancete te proljetnom salatom od bulgura.

Foto: PROMO

Uz bogatu eno-gastro ponudu, festival donosi i zanimljive aktivacije poput Wine & Painting radionice by Testament koju će voditi LANAart, Lana Martinović Čala te degustacije vina Testament, dječje radionice crtanja by Mlinar koju vodi Anđela Bumbak, čak dva kviza Šibenske kviz priče, koji će se održati u četvrtak „Nekviz“ by Maraska i u subotu „Ne zaboravi stihove“ by Staropramen, nagradne igre D resorta, Pilatesa na otvorenom uz trenericu Saru Buru iz Studia 28-i iz Vodica by D resort, natjecanja u Limonce spritz igri križić-kružić (limunčić) te afterwork partija „Ide petak idi s Pe-te“.

Foto: PROMO

Poznati DJ-evi poput splitskog legendarnog DJ Matthew Bee-a koji i otvara glazbeni program u utorak, do šibenske legende DJ Bake-a, DJ Bakule i DJ Paleolitika, zaduženi su za atmosferu, energiju i dobru

vibru festivala, a tijekom pet večeri donosit će različite ritmove - od disca i housa do afrobeata i latina.

Partneri ovogodišnjeg festivala su grad Šibenik i TZ Šibenik, Staropramen kao glavni sponzer, Mlinar, Maraska Pe-te, D resort Šibenik, Limonce, Pernord Ricard, Purina, Worldline, Kotanyi, HOK.

Foto: PROMO

ŠIBENIK SPRING by Staropramen posljednjih je godina postao nezaobilazno mjesto proljetnog druženja koji svi u gradu i okolici nestrpljivo očekuju te su ga Šibenčani prozvali svojom Proljetnom adventurom. To je mjesto na kojem se susreću prijatelji, uživa u dobroj hrani i piću, pjeva i pleše pod vedrim nebom.

Ulaz na festival je slobodan, a radno vrijeme je svaki dan od 17 do 01 sata te zadnji dan festivala, u subotu 30.5. na Dan državnosti do 02 sata ujutro.