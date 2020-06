Kreme za brijanje mogu imati štetne sastojke: Napravite svoju

Treba samo izmiješati ulje - kokosovo, bademovo, maslinovo ili ulja od jojobe i nerafinirani shea maslac, te dodati nekoliko kapi eteričnog ulja ili aloa vere soka

<p>Vjerojatno malo koji muškarac razmišlja o svojoj kremi (pjeni) za brijanje koja je potrebna jer kao hidratantno sredstvo omekšava dlačice i omogućava lakše klizanje žileta o kožu. I premda tradicionalne kreme uglavnom daju savršenu količinu pjene, one obično sadrže i za kožu štetne sastojke poput formaldehida, parabena i ftalata.</p><p>Rješenje? Napravite ju sami - može biti slična kupovnoj, a sadržavati više hidratantnih spojeva koji će za pomoći isušenoj ili čak ljuskavoj koži.</p><h2>Kako kod kuće napraviti kremu za brijanje:</h2><p>Obično se krema za brijanje pjeni nakon nanošenja jer u aerosolnim bočicama sadrži razne kemijske formule koje joj danu pjenastu konzistenciju.</p><p><strong>Marisa Plescia </strong>iz trgovine sa prirodnim kremama NakedPoppy kaže da se taj 'šlag' može napraviti i sa prirodnim proizvodima na bazi ulja i maslaca koji će kožu učinit posebno svilenkastom i glatkom.</p><p>Treba vam:</p><p>Sve što trebate je s mikserom pomiješati shea maslac i ulje dok krema ne bude bez komadića, a onda ubacite dodatke poput aloe ili esencijalnih ulja.</p><p>Prije brijanja samo nanesite tanki sloj kreme.</p><p>- I pazite da temeljito operete britvicu - savjetuje Plescia, jer krema za brijanje može začepiti one male utore. </p><p>Kremu na bazi maslaca malo je teže isprati od uobičajene pjene za brijanje pa ćete možda nakon brijanja morati upotrijebiti sapun kako biste je isprali.</p><p>Aloe vera gel ili sok sjajan je za osjetljivu kožu jer ima protuupalna svojstva pa je DIY krema za brijanje i umirujuća: a osim upala smiruje i ogrebotine od brijanja.</p><p>Esencijalna ulja (eterično ulje eukaliptusa, lavande, kamilice ili paprene metvice) kremi daju personalizirani miris, ali oni s osjetljivom kožom ne trebaju stavljati visoku koncentraciju.</p><p>DIY krema za brijanje ima kraći rok trajanja, rekla je Plescia za portal<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/diy-shaving-cream-how-to-make-fluffy-foam-at-home" target="_blank"> MBG</a>. Najbolje ju je, kaže ona, držati na suhom i hladnom mjestu (nikako ne pod tušem) i to ne duže od dva tjedna. Ako voda ipak uđe u nju, bacite je i napravite novu jer voda može promicati rast mikroba - a ne želite da bude kontaminirana s bakterijama.</p>