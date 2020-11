Kremu za zaštitu od sunca treba stavljati čak i u zimskim danima

Nanošenje hidratantne kreme i potom krema za zaštitu od sunca trebalo bi postati vaša dnevna rutina bez obzira na godišnje doba, a stručnjaci su objasnili zašto je to tako

<p>Ima smisla namazati se kremom za sunčanje kad napuštate dom tijekom ljetnih mjeseci jer je sunce tada najsnažnije i dehidrira kožu. Poznato je da su hidratantne kreme uz kreme sa zaštitnim faktorom višim od 15 tijekom ljeta nezaobilazne, piše <a href="https://www.news18.com/news/lifestyle/winter-sunscreen-skin-benefits-myupchar-3109346.html">News18</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje Nole o njezi kože</p><p>No sigurno niste znali da isto vrijedi i tijekom zimskih mjeseci. Ako već nije, nanošenje hidratacije i kreme za sunčanje trebalo bi postati vašim dnevnim ritualom zimi.</p><h2>1. Tanak ozon propušta više UV zraka</h2><p>Tijekom zimskih mjeseci ozonski omotač je tanji, a to znači da upija više UV zraka čime se vaša izloženost tim zrakama značajno povećava. Zato je i tijekom zime važno nositi zaštitne kreme s visokim faktorom.</p><h2>2. Vjetar i niska vlaga</h2><p>Mnogi zimi imaju suhu kožu jer je u zraku manje vlage, a vjetar je hladan i snažan. To iscrpljuje vlagu iz vaše kože i povećava mogućnost nastanka bora te ispucale kože i infekcije. Koristite kreme s hidratacijom kako biste zadržali vlagu u koži.</p><h2>3. Ne smanjuje se rizik od karcinoma</h2><p>Iako zima podrazumijeva manje sunčeve svjetlosti, još možete oštetiti kožu suncem. Izlaganje UV zrakama je tijekom zime puno izraženije, a to podiže rizik od opeklina i sunčevih pjegica, a time raste i rizik od razvoja raka kože. Izlaganje UV zrakama povezano je s nastankom melanoma, najsmrtonosnijeg oblika raka kože. Taj ćete rizik smanjiti nanošenjem tankog sloja zaštitne kreme prije boravka na otvorenom.</p><h2>4. Zimi se krema brže troši</h2><p>Možda vam se čini da zaštitna uloge kreme na koži tijekom ljeta traje kraće zbog znojenja, no taj je problem prisutan i zimi. Vjetar i iznenadna kiša mogu rastočiti slojeve kreme koje ste nanijeli tijekom jutra, a nedostatak vlage u zraku dodatno pogoršava situaciju i koža vam postaje suha. To znači da i tijekom zime kremu morate nanositi više puta tijekom boravka na otvorenom.</p><h2>5. Unutarnja rasvjeta također uzrokuje izlaganje UV zrakama</h2><p>Zimi ima manje svjetla, a to zahtijeva veću potrošnju električne rasvjete. No jeste li znali da ambijentalna, plava i infracrvena svjetla također odašilju UV zrake? Povećana izloženost UV zrakama oštećuje kožu i povećava rizik od nastanka raka kože. Zato je važno tijekom zime nanositi kremu čak i kad ste u zatvorenom prostoru.</p>