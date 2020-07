Svi znamo što je SPF, ali jeste li čuli za UPF zaštitu? Trebat će vam ovog ljeta

Iako se od sunca najviše trebaju štititi ljudi svjetlije puti, mnogi još ne znaju kako i tamnoputi trebaju biti na oprezu. Evo koja biste sve sredstva trebali koristiti za zaštitu kako biste bezbrižno mogli uživati u blagodatima sunca

<p>Osim što je najveći izvor vitamina D te je zbog toga prijeko potrebno našem organizmu, sunce nam svakog ljeta osigurava lijep i preplanuli ten. Ipak, ne bismo ga smjeli <strong>olako shvaćati</strong>. Pretjerano izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama utječe na naše zdravlje i izgled kože, pa tako možemo ubrzati neke procese kao što je, primjerice, starenje kože.</p><p>Prva linija obrane svakako su kreme za sunčanje čija nam SPF (sun protection factor) oznaka govori koliko nam zaštite od sunca osiguravaju, a <strong>odabir odgovarajuće</strong> kreme ovisi o vašem tipu i boji kože, regiji gdje se nalazite, vremenu u danu i vremenskim uvjetima. No postoji i <strong>UPF zaštita</strong>.</p><h2>Bolja kontrola izlaganja zrakama</h2><p>Iako mnogo ljudi nije čulo za UPF (ultraviolet protection factor) zaštitu, ona je itekako važna. Naime, riječ je o oznaci za odjeću sa zaštitnim faktorom <strong>protiv ultraljubičastog zračenja</strong>, a najčešće se nalazi na šeširima, kapama, kupaćim kostimima i majicama.</p><p>Drugim riječima, ova je odjeća osmišljena i testirana kako bi omogućila bolju kontrolu izlaganja sunčevim zrakama, a kao i kreme za sunčanje, <strong>značajno smanjuje rizik</strong> od opeklina od sunca, preranog starenja i raka kože.</p><p>S obzirom na to da rijetko tko maže zaštitnim faktorom one dijelove tijela koje kupaći kostimi, odnosno kape i šeširi, prekrivaju, pametno je <strong>obratiti pozornost </strong>na oznaku UPF pri kupnji kupaćih kostima, ali i ostalih dodataka i tekstila. Tako, primjerice, UPF od 30 do 49 nudi <strong>vrlo dobru</strong> zaštitu, a UPF 50+ ocjenjuje se kao<strong> izvrsna zaštita</strong>.</p><h2>Zaštitna odjeća i za one tamnije puti</h2><p>Iako na oprezu najviše trebaju biti ljudi svjetlije puti jer mogu brže izgorjeti, tamnoputi također trebaju voditi brigu o svojoj koži. Zbog toga se UPF odjeća, ali i dodaci, preporučuju svima, a evo kojim su skupinama posebno korisni. </p><p>Iako su odjeća i dodaci s UPF zaštitom odlični u borbi protiv ultraljubičastih zraka i <strong>sprečavanju</strong> nastanka raznih oštećenja na koži, poželjno je koristiti i drugu zaštitu.</p><h2>Nikamo bez kreme za sunčanje</h2><p>Ako ste dosad izbjegavali kremu za sunčanje jer ste mislili kako nećete potamniti, vrijeme je da <strong>ispravite tu pogrešku.</strong> Njezini aktivni sastojci apsorbiraju, reflektiraju i raspršuju UV zrake, a time <strong>mijenjaju reakciju</strong> tijela. U prijevodu, one vas štite, a nisu neprijatelj preplanulom tenu. Jedan nanos kreme trebao bi biti jednak količini šest čajnih žličica za odrasle, a potrebno ju je nanositi svaka dva sata ako ste se kupali ili brisali ručnikom.</p><p>Iako je najčešće nanosimo ljeti, kremu za sunčanje zapravo bismo trebali <strong>koristiti svakodnevno</strong>, pa čak i tijekom oblačnih dana te zimi. Naime, iako za vrijeme hladnih mjeseci dobivamo manje sunčeve topline, UV zračenja <strong>i dalje su prisutna</strong> te nisu bezopasna.</p><p>Koža pamti sva oštećenja od sunca tijekom godina, pa se pobrinite da je uz kvalitetne proizvode <a href="https://bit.ly/2BILCcs" target="_blank"><strong>Nivea Sun linije</strong></a> zaštitite. SPF odaberite prema <strong>tipu svoje kože</strong>, ali i jačini sunca: SPF 15 blokira 93% UVB zraka, SPF 30 blokira 97% UVB zraka, dok SPF 50 blokira 98% UVB zraka.</p><p>Zahvaljujući<strong> inovativnoj formuli</strong> linije, Nivea kreme za sunčanje štite i vašu odjeću, zbog čega se nećete morati pozdraviti s najdražom <strong>majicom ili haljinom </strong>ako proizvod slučajno završi na vašoj odjeći. A nakon sunčanja važno je nahraniti kožu, zbog čega se preporučuje <strong><a href="https://bit.ly/2X8LRVI" target="_blank">After Sun linija</a> </strong>koja pruža dodatnu njegu dehidriranoj koži ne bi li se zadržala vlažnost, pružio osjećaj hlađenja te produžila boja. </p><p>Budite sigurni da je vaša koža zaštićena i bezbrižno uživajte u blagodatima sunčeva sjaja.</p>