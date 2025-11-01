Obavijesti

VJEČNA LJEPOTA

Kris Jenner (69) uz ovih 15 navika održava mladolik izgled

Kris Jenner desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica pop-kulture i mode. Danas, u 69. godini, i dalje osvaja svojom mladolikošću, pa mnogi žele otkriti tajnu njezina besprijekornog izgleda
Kris Jenner (69) uz ovih 15 navika održava mladolik izgled
Iako genetika ima određenu ulogu, Kris je otvoreno progovorila o svojim ritualima njege kože, estetskim tretmanima i wellness navikama koje joj pomažu da zadrži svjež i blistav izgled. | Foto: Instagram
