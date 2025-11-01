Kris Jenner (69) uz ovih 15 navika održava mladolik izgled

Kris Jenner desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica pop-kulture i mode. Danas, u 69. godini, i dalje osvaja svojom mladolikošću, pa mnogi žele otkriti tajnu njezina besprijekornog izgleda
Iako genetika ima određenu ulogu, Kris je otvoreno progovorila o svojim ritualima njege kože, estetskim tretmanima i wellness navikama koje joj pomažu da zadrži svjež i blistav izgled.
1. NJEŽNO I UČINKOVITO ČIŠĆENJE LICA. Kris započinje svoju rutinu SKKN gelom za čišćenje lica, hvaleći njegovu laganu teksturu koja uklanja šminku bez iritacije kože. Ovaj ključni prvi korak priprema ten, omogućujući da se aktivni sastojci iz kasnijih proizvoda bolje apsorbiraju i daju vidljive rezultate.
2. EKSFOLIJACIJA. Jenner preferira piling s mirisom ruže koji je nježan na dodir, ali dubinski djeluje, uklanjajući mrtve stanice kože za glađi i blistaviji ten. Redovita eksfolijacija potiče obnovu stanica, otkrivajući svježu i zdravu kožu.
3. REVITALIZIRAJUĆI TONIK. Iako Kris nekad nije bila ljubiteljica tonika, sada se na njih kune. Nanosi ga pomoću vatica, opisujući kako osvježava i vraća ravnotežu koži nakon čišćenja. Dobar tonik pomaže u obnavljanju pH ravnoteže kože i sužava pore, stvarajući glatku i ujednačenu podlogu.
4. SERUM S HIJALURONSKOM KISELINOM. Jedan od njezinih neizostavnih koraka je serum s hijaluronskom kiselinom, koji održava lice, vrat i dekolte punima i dubinski hidratiziranima. Ističe važnost nanošenja proizvoda i ispod brade kako bi se izbjegla neujednačena tekstura između izloženih dijelova kože.
5. SERUM S VITAMINOM C. Ovaj korak, kaže Kris, „neizostavan je za sjaj“. Vitamin C posvjetljuje umornu kožu, ublažava tamne mrlje i pruža antioksidativnu zaštitu od slobodnih radikala i oštećenja uzrokovanih UV zrakama.
6. NOĆNA KREMA I ULJE ZA LICE. Za kraj svoje večernje rutine, Kris nanosi bogatu hidratantnu kremu u kombinaciji s hranjivim uljem za lice, pazeći da svaki kap prođe duboko u kožu. Noćna hidratacija podržava prirodni ciklus obnove kože, što je posebno važno za zrelu kožu.
7. KREMA ZA ISPOD OČIJU. Iako je nanosi posljednju, Kris nikada ne preskače kremu za oči. Osjetljivo područje ispod očiju sklono je isušivanju i sitnim borama, a ciljano njegovanje može napraviti značajnu razliku.
8. ULAGANJE U LUKSUZNE PROIZVODE. Kris obožava prestižne brendove poput Thibiant Beverly Hills i Crème de la Mer, poznate po visokoučinkovitim formulacijama. Takve proizvode ona smatra dugoročnom investicijom u zdravlje i izgled svoje kože.
9. TRETMAN ZA OČI - Sublimage L’essence Fondamentale Yeux je luksuzni tretman za oči koji ciljano djeluje na tamne podočnjake i natečenost, dajući joj izgled budnog i podignutog pogleda. Namijenjen je zaglađivanju i jačanju osjetljive kože oko očiju.
10. HIDRATANTNI SPREJ ZA LICE. Jenner koristi sprej Chanel Sublimage La Brume kako bi osvježila kožu i zaključala vlagu. Sprejevi za lice jednostavan su i brz način da koža ostane hidratizirana tijekom dana, posebno prije i nakon nanošenja šminke.
11. URAVNOTEŽENA PREHRANA. Jenner održava prehranu bogatu antioksidansima, vitaminima i mineralima, ključnim nutrijentima koji hrane kožu iznutra. Posebno naglašava važnost cjelovite hrane, voća i pravilne hidratacije kao temelja ljepote.
12. EMOCIONALNO BLAGOSTANJE. Za Kris, briga o sebi nadilazi samu njegu kože. Prioritet su joj obiteljsko vrijeme, opuštanje i aktivnosti koje joj donose radost, jer je svjesna da stres direktno utječe na izgled kože.
13. KONTINUIRANA HIDRATACIJA. Pijenje dovoljne količine vode tijekom dana jedna je od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih navika Kris Jenner. Pravilna hidratacija održava kožu elastičnom, mekanom i prirodno blistavom.
14. BRIGA O RUKAMA. Kris posvećuje posebnu pažnju rukama, svakodnevno nanoseći kreme i ulja kako bi spriječila isušivanje i staračke pjege. Svjesna je da ruke lako otkrivaju godine, stoga im pruža istu njegu kao i licu.
15. LED TRETMANI. Kris se kune u DRx SpectraLite FaceWare Pro LED masku, koju koristi i Gwyneth Paltrow. Ovaj uređaj pomaže u smanjenju bora i borbi protiv akni, i to već za tri minute po tretmanu.