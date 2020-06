A post shared by Fanpage (@dianaicons) on Jun 17, 2020 at 11:05pm PDT

Radnja drame odvijat \u0107e se u tri dana, na jednom do njezinih posljednjih Bo\u017ei\u0107a u Windsoru, na imanju Sandringham, a produkcija kre\u0107e po\u010detkom 2021. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Veze engleske kraljevske obitelji i Hrvatske

A post shared by StyleCracker (@stylecracker) on Jun 17, 2020 at 8:48pm PDT

Film \u0107e biti napravljen po sli\u010dnoj formuli koju je Larra\u00edn koristio za snimanje sli\u010dnih biografskih uradaka, \"Jackie\" i \"Neruda\".

A post shared by TRENDUS.COM (@trendus) on Jun 17, 2020 at 11:39pm PDT

- Odlu\u010di smo u\u0107i u pri\u010du o identitetu, o tome kako \u017eena najednom odlu\u010di da ne\u0107e jednoga dana postati kraljicom - ispri\u010dao je Larra\u00edn za Deadline. Scenarij potpisuje Steven Knight, koji je radio i slavnu seriju \"Peaky Blinders\".

A post shared by Fanpage (@dianaicons) on Jun 17, 2020 at 10:19pm PDT

- Ona u tih nekoliko dana shvati da zapravo \u017eeli biti osoba koja je bila prije nego je upoznala Charlesa. Ovo je pri\u010da o tome kako je prona\u0161la sebe, o razumijevanju da joj je najva\u017enije da bude zadovoljna sama sobom - komentirao je re\u017eiser.

A post shared by \ud835\udc0f\ud835\udc2b\ud835\udc22\ud835\udc27\ud835\udc1c\ud835\udc1e\ud835\udc2c\ud835\udc2c \ud835\udc03\ud835\udc22\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc1a \ud83c\uddec\ud83c\udde7 (@royal_grace_for_you) on Jun 17, 2020 at 10:09pm PDT

Iako je Diana u jednom trenutku oti\u0161la iz kraljevske obitelji, ba\u0161 kao \u0161to je to nedavno napravio njezin sin Harry, bila je modna ikona gotovo od samih po\u010detaka i udaje za Charlesa, pa sve do nesretne pogibije u Parizu, 1997. godine.

A post shared by \ud835\udc0f\ud835\udc2b\ud835\udc22\ud835\udc27\ud835\udc1c\ud835\udc1e\ud835\udc2c\ud835\udc2c \ud835\udc03\ud835\udc22\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc1a \ud83c\uddec\ud83c\udde7 (@royal_grace_for_you) on Jun 17, 2020 at 10:15pm PDT

O\u010di svjetske javnosti bile su uperene u slavnu princezu, no ona je iz svega napravila karijeru osobe koja poma\u017ee ljudima diljem svijeta te ujedno ima fantasti\u010dan, moderan i elegantan stil. Kostimi \u0107e biti o\u010dekivano atraktivni, jer Diana je bila i ostala stilski uzor mnogim damama diljem svijeta.

Kristen Stewart glumit će ikonu stila Lady Dianu u novom biografskom filmu "Spencer"

Lady Diana i njezin život i dan, danas inspiriraju razne umjetnike, dizajnere, stiliste i kreativce, pa će se princeza naći u središtu novoga filma Spencer, u režiji Pabla Larraína

<p>Režiser Pablo Larraín potpisat će film o Princezi Diani, koju će glumiti Kristen Stewart, a radnja filma "Spencer" bit će smještena u rane devedesete, kad je Diana shvatila da joj je brak u krizi.</p><p>Radnja drame odvijat će se u tri dana, na jednom do njezinih posljednjih Božića u Windsoru, na imanju Sandringham, a produkcija kreće početkom 2021. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veze engleske kraljevske obitelji i Hrvatske</strong></p><p>Film će biti napravljen po sličnoj formuli koju je Larraín koristio za snimanje sličnih biografskih uradaka, "Jackie" i "Neruda".</p><p>- Odluči smo ući u priču o identitetu, o tome kako žena najednom odluči da neće jednoga dana postati kraljicom - ispričao je Larraín za <a href="https://deadline.com/2020/06/kristen-stewart-princess-diana-pablo-larrain-film-spencer-diana-rejects-fairy-tale-ending-1202961395/">Deadline</a>. Scenarij potpisuje Steven Knight, koji je radio i slavnu seriju "Peaky Blinders".</p><p>- Ona u tih nekoliko dana shvati da zapravo želi biti osoba koja je bila prije nego je upoznala Charlesa. Ovo je priča o tome kako je pronašla sebe, o razumijevanju da joj je najvažnije da bude zadovoljna sama sobom - komentirao je režiser.</p><p>Iako je Diana u jednom trenutku otišla iz kraljevske obitelji, baš kao što je to nedavno napravio njezin sin Harry, bila je modna ikona gotovo od samih početaka i udaje za Charlesa, pa sve do nesretne pogibije u Parizu, 1997. godine.</p><p>Oči svjetske javnosti bile su uperene u slavnu princezu, no ona je iz svega napravila karijeru osobe koja pomaže ljudima diljem svijeta te ujedno ima fantastičan, moderan i elegantan stil. Kostimi će biti očekivano atraktivni, jer Diana je bila i ostala stilski uzor mnogim damama diljem svijeta.</p>