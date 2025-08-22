Kristijan Iličić podijelio lijepu vijest: 'Postao sam skrbnik djevojčice Melke iz Etiopije!'

Kako Kristijan i sam piše u objavi - 'Predivni trenutak' koji je podijelio sa svojim pratiteljima je upravo taj da postaje skrbnik djevojčice Melke iz Etiopije!

Kristijan je prije otprilike osam godina susreo dvije djevojčice iz plemena Hamar u Etiopiji. Taj je susret bio toliko snažan da je njihovo lice tetovirao na svoju ruku. Fotografija tog susreta još uvijek stoji kao profilna fotografija na društvenim mrežama.

Tada je Kristijan izjavio: - Na jugu Etiopije, gdje žive plemena, upoznao sam dvije djevojčice. Jedna od njih me primila za ruku i vodila po selu. Cijeli dan smo proveli skupa, gdje god da sam išao, ona je bila pored mene i onda je snimljena fotografija s njih dvije. To je bila uspomena na cijelo putovanje Etiopijom, fotka koja me na neki način obilježila. Htio sam tetovirati ruku i imati motive sa svojih putovanja, a ova fotografija i uspomena mi znači više od svega.

- Tužan sam znajući da ja idem u neki 'bolji' svijet, a ona ostaje živjeti gdje je život zaista težak. Siguran sam da ćemo se kad tad opet sresti - dodao je.

Melke je imala jasne ambicije vezane za školovanje, ali taj san je netko trebao podržati. Na današnji dan, Kristijan objavljuje da je Melke krenula u školu i da se on obvezuje na financiranje školovanja do fakulteta uključujući financiranje troškova života - hrane i smještaja, s obzirom da se djevojčica preselila iz sela u veći grad.

Kristijan je službeno upisan u njene dokumente i kako tvrdi:

- Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje.

Ovo djelo je potaknulo brojne komentare i reakcije pratitelja:

- Nisam odavno ništa ljepše pročitala.

- Kako je ovo lijepo pročitati, da ima još uvijek dobrote u ljudima u ovom izgubljenom vremenu.

- S ovime si me do kraja uvjerio o svojoj veličini i humanosti. Gest vrijedan divljenja.

Također je bilo komentara poput:

- Nadam se da će i moje kumče, 9 - godišnji Florien završiti školu i bilo bi divno da ga jednom upoznam u Ruandi.

- I ja imam jednu lijepu Assiu u jednom selu u Ruandi, kuma sam joj već 6. godinu.

Ova vijest pokazala je kako u Kristijanovom slučaju, njegovo putovanje svijetom nije bilo samo turističko, nego i putovanje koje pokazuje koliko povezanost, empatija i spremnost na djelovanje može puno značiti za nečiji život i promijeniti ga u cijelosti. Isto tako, kako se možemo, ako smo u mogućnosti, sjetiti onih koji nemaju prilike kao mi danas.