Travel bloger, Kristijan Iličić, koji je poznat po tome da je proputovao svih 197 država svijeta, ovaj puta je podijelio sretnu vijest. Postaje skrbnik djevojčici iz Etiopije
Kristijan Iličić podijelio lijepu vijest: 'Postao sam skrbnik djevojčice Melke iz Etiopije!'
Kako Kristijan i sam piše u objavi - 'Predivni trenutak' koji je podijelio sa svojim pratiteljima je upravo taj da postaje skrbnik djevojčice Melke iz Etiopije!
Kristijan je prije otprilike osam godina susreo dvije djevojčice iz plemena Hamar u Etiopiji. Taj je susret bio toliko snažan da je njihovo lice tetovirao na svoju ruku. Fotografija tog susreta još uvijek stoji kao profilna fotografija na društvenim mrežama.
Tada je Kristijan izjavio: - Na jugu Etiopije, gdje žive plemena, upoznao sam dvije djevojčice. Jedna od njih me primila za ruku i vodila po selu. Cijeli dan smo proveli skupa, gdje god da sam išao, ona je bila pored mene i onda je snimljena fotografija s njih dvije. To je bila uspomena na cijelo putovanje Etiopijom, fotka koja me na neki način obilježila. Htio sam tetovirati ruku i imati motive sa svojih putovanja, a ova fotografija i uspomena mi znači više od svega.
- Tužan sam znajući da ja idem u neki 'bolji' svijet, a ona ostaje živjeti gdje je život zaista težak. Siguran sam da ćemo se kad tad opet sresti - dodao je.
Melke je imala jasne ambicije vezane za školovanje, ali taj san je netko trebao podržati. Na današnji dan, Kristijan objavljuje da je Melke krenula u školu i da se on obvezuje na financiranje školovanja do fakulteta uključujući financiranje troškova života - hrane i smještaja, s obzirom da se djevojčica preselila iz sela u veći grad.
Kristijan je službeno upisan u njene dokumente i kako tvrdi:
- Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje.
Ovo djelo je potaknulo brojne komentare i reakcije pratitelja:
- Nisam odavno ništa ljepše pročitala.
- Kako je ovo lijepo pročitati, da ima još uvijek dobrote u ljudima u ovom izgubljenom vremenu.
- S ovime si me do kraja uvjerio o svojoj veličini i humanosti. Gest vrijedan divljenja.
Također je bilo komentara poput:
- Nadam se da će i moje kumče, 9 - godišnji Florien završiti školu i bilo bi divno da ga jednom upoznam u Ruandi.
- I ja imam jednu lijepu Assiu u jednom selu u Ruandi, kuma sam joj već 6. godinu.
Ova vijest pokazala je kako u Kristijanovom slučaju, njegovo putovanje svijetom nije bilo samo turističko, nego i putovanje koje pokazuje koliko povezanost, empatija i spremnost na djelovanje može puno značiti za nečiji život i promijeniti ga u cijelosti. Isto tako, kako se možemo, ako smo u mogućnosti, sjetiti onih koji nemaju prilike kao mi danas.
