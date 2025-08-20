VIDEO Kristijana Iličića u Afganistanu nije prepoznala ni supruga. Pogledajte reakciju

Kristijan Iličić, poznati travel influencer i vlasnik putničke agencije Nomadik, koji je postao prvi Hrvat u povijesti koji je posjetio svih 197 zemalja svijeta te time napokon ostvario svoj najveći životni san, trenutno je u Afganistanu. Zemlja je to koju Kristijan posebno voli, a kad je tamo, onda se prilagođava i njihovim običajima pa je tako obučen u lokalnu odjeću dočekao suprugu Andreu koja je u Afganistan stigla s grupom Nomadik Travel putnika. Toliko se dobro stopio s okruženjem da ga supruga na aerodromu uopće nije prepoznala, a video je Kristijan objavio na svom Facebooku i Instagramu te ga uz njegovu dozvolu i prenosimo.

A zašto u Afganistanu nose lokalnu odjeću? Kristijan je to opširno objasnio.

- Nekoliko je razloga, a najvažniji je sigurnost. Afganistan je izrazito konzervativna zemlja i kada se odjenemo u njihovu tradicionalnu nošnju, manje se ističemo i lakše se uklapamo u svakodnevicu. Drugi razlog je respekt. Kada kao putnik prihvatiš tuđe običaje, šalješ jasnu poruku da poštuješ zemlju u kojoj se nalaziš i ljude koji te u njoj okružuju. Afganistanci su nevjerojatno znatiželjni – turiste ne viđaju često. Ako primijete da ste stranci, vrlo brzo se oko vas okupi mnoštvo ljudi, gledaju vas, ispituju tko ste i što radite tu. To može biti prijateljski, ali kada putujete u većoj grupi, primjerice sa sedam žena i sedam muškaraca, bez lokalne odjeće biste bili centar pažnje na način koji nije uvijek ugodan - napisao je Kristijan.

S druge strane razlog je i praktičnost.

- Lokalna odjeća nije samo simbol kulture, već i savršeno prilagođena odjeća za klimu. Lagana je, prozračna i široka, pa tijelo diše i na suncu i u vrućini. Dok bi u zapadnoj odjeći znoj natapao majice i hlače, ova odjeća čini boravak na afganistanskim ulicama mnogo podnošljivijim.

Za nas, nošenje lokalne odjeće nije prerušavanje, nego način da bolje razumijemo svakodnevicu običnih ljudi, da se barem malo približimo njihovom životu i da im pokažemo da cijenimo njihov način postojanja. Putovanje za nas nikada nije samo gledanje izvana, nego i pokušaj da se, barem na trenutak, zakorači u tuđe cipele – ili u ovom slučaju, u tuđu odjeću - napisao je Kristijan.