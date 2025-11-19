Obavijesti

Kristijan iz Kaštela: Nisam pio ni pušio, živio sam zdravo... Stres mi je donio dijabetes

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 4 min
Vranjic: Kristijan Filipović boluje od dijabetesa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sebi i drugima kažem ovako - ja imam dijabetes, ali ne i on mene. Drugim riječima, ja njime upravljam, a ne obrnuto, govori Kristijan, vozač kamiona, otac dvaju dječaka

Njemu je, nekoliko mjeseci prije nego što sam doznao da imam dijabetes, dijagnosticiran autizam, što moj mozak nije mogao odmah prihvatiti, bilo je vrlo teško. Noću, dok bih vozio, samo mi je to prolazilo kroz glavu, spoznaja o njegovoj bolesti s kojom će živjeti do kraja života. Tako je tinjao i moj dijabetes, dok se nije razbuktao, kaže Kristijan Filipović iz Kaštela. Ne pije alkohol, ne puši, živi, kaže nam, relativno zdravo, rekreativno se bavi i sportom, zato je uvjeren da ga je stres doveo do dijabetesa. Redovno je, zbog posla profesionalnog vozača, išao i na sistematske preglede. Samo nekoliko mjeseci prije nego što je na Hitnoj pomoći doznao da ima dijabetes, na sistematskom je bilo sve u redu.

