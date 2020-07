Kristina Ivanuš (21) iz SOS sela Lekenik nominirana je za prestižnu nagradu

Život ove mlade djevojke koja je prošla tešku životnu borbu s neurološkom bolešću, i to bez roditeljske skrbi danas ima svjetlu budućnost, a angažirana je na čišćenju podmorja

<p>Kristina Ivanuš, 21-godišnja studentica marketinga i komunikacija na Poslovnoj školi u Zagrebu, nije nimalo obična djevojka. Odrasla je u SOS Dječjem selu Lekenik, u koji je pristigla sa svega četiri godine, zajedno sa svojojm sestrom, no svojom je hrabrošću uspjela svladati sve životne prepreke i danas je ponosna finalistica nagradu Herman Gmeiner Award koja se dodjeljuje uspješnoj djeci SOS Dječjeg sela na globalnoj razini.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Ona se, naime, bori za očuvanje okoliša i zdravlje našeg planeta, a to su prepoznali i u odboru za dodjelu nagrade koja se svake druge godine uručuje po jednoj djevojci i mladiću za doprinost očuvanju prirode. </p><p>Kako je ronjenje njena strast, spojila je uživanje u podmorju s eko-akcijama kojima prikuplja otpad iz mora, i sve to unatoč tome što je kao djevojčica preživjela tešku neurološku bolest. Danas je Kristina zdrava djevojka, koja se bavi i drugim sportovima, ne samo ronjenjem, ali pomaže i posjećuje SOS sela i svojom pričom nadahnjuje djecu i mlade da se odvaže i slijede svoje snove, jer - ništa nije nemoguće.</p><p><strong>Za nju možete glasati na linku do 23. srpnja. </strong></p><p><a href="https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are/hermann-gmeiner-award/2020-hermann-gmeiner-award?fbclid=IwAR07pm-0fc-Fq8ReJms2dgou6c-REglCozXjw6DatIi5alI1Jg1jR1VK9u4" target="_blank">https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are/hermann-gmeiner-award/2020-hermann-gmeiner-award?fbclid=IwAR07pm-0fc-Fq8ReJms2dgou6c-REglCozXjw6DatIi5alI1Jg1jR1VK9u4</a></p><h2>Nagrada SOS dječjeg sela</h2><p>Nagrada je dobila ime po Hermannu Gmeiner, austrijskijskom filantropu koji je nakon Drugoga svjetskog rata pomagao brojnoj siročadi osnivanjem SOS Sela, koja danas, djecu bez roditelja i roditeljske skrbi pružaju trajan dom i sretno djetinjstvo. Danas je međunarodna nevladinu dobrotvorna organizaciju koja djeluje u 139 zemalja svijeta i brine se za čak 571 SOS dječje selo.</p>