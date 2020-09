Kristina iz SOS Dječjeg sela u ulozi modela: Spot sa Jurom Brkljačom bilo je ostvarenje sna

Djevojka koja je postala simbol hrabrosti i optimizma, dobila je novu priliku okušati se u modelingu, što je nedavno otkrila da priželjkuje. Kristina Ivanuš kaže - to je bilo ostvarenje sna!

<p>Nakon gostovanja u televizijskoj emisiji kod <strong>Tončice Čeljuske</strong> prije desetak dana, pokrenula se lavina. Pričala sam kako bih se željela okušati u modelingu, pa kad me nazvala menadžerica<strong> Jure Brkljače</strong> rekla mi je da bi me voljeli vidjeti u njegovom novom spotu za pjesmu <b>'Znao sam' </b>iako prvotno nisu planirali imati ženski lik. Znači promijenili su cijelu temu spota. On se u tom spotu prisjeća tadašnje ljubavi, a ja glumim njegovu djevojku, opisuje nam <strong>Kristina Ivanuš (22)</strong> svoj doživljaj ispred kamera.</p><p>POGLEDAJTE CIJELI SPOT "Znao sam":</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Ova mlada djevojka ljetos je osvojila prestižnu nagradu Hermann Gmeiner SOS dječjih sela u kojem je i sama odrasla sa sestrom, te uz to pobijedila tešku neurološku bolest zbog koje kao dijete nije mogla hodati, te postala simbol hrabrosti i životne borbe, bez prave roditeljske ljubavi i potpore, u kojoj je "sve što želiš moguće ostvariti". </p><h2>Ljubav je sve</h2><p>- Večer prije nisam mogla spavati od sreće. Odjenuli su me u jednom butiku u Importanneu, i našminkali. Nikad si nisam tako bila lijepa. Snimanje nije dugo trajalo. Krenuli smo oko deset ujutro i bilo smo gotovi do 16 sati. Kad me nazvala njegova menadžerica, jednostavno nisam mogla vjerovati što mi se događa, to je bilo ostvarenje snova - sa zaraznim osmijehom na licu priča nam Kristina koja Juru Brkljaču jako voli baš iz jednog razloga.</p><p>- Obožavam njegove pjesme, jer su sve ljubavne, a meni je ljubav - sve u životu - govori nam Kristina koja još i sada kad se sjeti snimanja, prođu je trnci. </p><p>- Ovo je definitivno korak k modelingu, i prilika da ljudi vide moje lice, zato sam presretna što su me zvali u spot i nadam se da ću uskoro moći opet negdje stati ispred objektiva - kaže nam Kristina. Tremu prije snimanja nije imala, sve joj je nekako bilo prirodno, a izuzetno joj je drago što je upoznala Juru jer je to bio jedan lijepo proveden dan u smijehu i zabavi. </p><p>- Znam da je nekim ljudima tlaka snimati ili pozirati, no meni to pričinja toliko zadovoljstva jer kad poziram, baš volim to, makar morali ponavljati nešto i sto puta - govori Kristina.</p><p>Osim što voli modeling, bavi se ronjenjem i podvodnim modelingom na koji ju je nagovorio njen instruktor Damir Zurub, ali je uz njega i ekološki angažirana na čišćenju prirode i mora od otpada, a to su prepoznali i u odboru za dodjelu nagrade koja se svake druge godine uručuje po jednoj djevojci i mladiću. Ove godine za tu nagradu konkuriralo je 200 mladih.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina je dobitnica nagrade Hermann Gmeiner SOS dječjih sela</p><h2>Uskoro će učiti i voziti</h2><p>Kika, kako je od milja zovu, vrijedna je studentica marketinga i komunikacija na Poslovnoj školi u Zagrebu, živi u studentskom domu Stjepan Radić na Savi, a uz to, dok traje akademska godina radi i u administrativnom odjelu revizorske kuće, te tako sama financira svoje obrazovanje, uz državnu stipendiju. </p><p>Lavina pozitivnih komentara zasula ju je nakon emisije kod Tončice. Spomenula je da štedi unaprijed kako bi za godinu i pol dana sebi platila autoškolu, a u samo jedan dan javilo joj se pet autoškola koje su joj ponudile besplatno polaganje, te nekoliko ljudi koji su joj bili spremni pokriti cjelokupne troškove.</p><p>- Na kraju sam se odlučila za jednu autoškolu blizu studentskog doma na Savi tako da je sve ispalo i bolje nego sam zamislila. Krećem na predavanja već u 11. mjesecu - uzbuđena je Kristina što su joj se pružile nove prilike u životu, gotovo nenadano. </p><p>- Počinjem zato vjerovati u sudbinu - zaključuje naš razgovor Kristina.</p>