Kronični stres: Gubitak imetka i siromaštvo opasni su po život

Kada ljudi izgube 75 posto ili više svojeg imetka, imaju 50 posto veće izglede da će prerano umrijeti nego oni kojima se to nije dogodilo, pokazuje novo istraživanje

<p>Istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA, proučavalo je kako se gubitak financijske stabilnosti odražava s vremenom na zdravlje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Lindsay Pool, docentica preventivne medicine na Medicinskom fakultetu Feinberg Sveučilišta Northwestern u Illinoisu i njezine kolege pratili su više od 8700 ljudi u dobi od 51 do 61 godine koji su sudjelovali u nacionalnoj studiji.</p><p>Promatrali su kako se "negativni imovinski šok", definiran kao gubitak 75 posto ili više imetka, uključujući mirovinu, dom ili tvrtku, kroz dvije godine, odražava na smrtnost.</p><p>Kroz 20 godina, 25 posto ljudi doživjelo je takvo iskustvo i imali su bitno veći rizik od smrti raznih uzroka.</p><p>- To je nešto kroz što prolaze milijuni ljudi. To zaista nije rijetkost - rekla je Pool.</p><p>Istraživanje je pokazalo također da je rizik od smrti u skupini ispitanika s malim primanjima kroz 20 godina bio 67 posto.</p><p>Poznato je da se siromaštvo odražava na zdravlje i smrtnost, no znanstvenici su se iznenadili da gubitak imetka ima sličan utjecaj na rizik od prijevremene smrti kao i kada ga se uopće nema.</p><p>Istraživanje nije proučavalo kako se gubitak imetka izravno odražava na zdravlje.</p><p>No, "pretpostavlja se da je imovinski šok stresan događaj, a kronični stres može se dugoročno odraziti na gotovo svaki organ", kazala je Pool.</p>