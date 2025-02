Krono dijeta: Izgubite višak kilograma uz usklađene obroke

Krono dijeta, sve popularniji način mršavljenja, temelji se na ideji da hrana nije za svaki dio dana, već je važno uskladiti obroke s unutarnjim biološkim ritmom tijela. Osnovna premisa ove dijete je da se pridržavate striktnih vremenskih okvira kada je najbolje konzumirati određene vrste hrane, a istovremeno izbjegavate miješanje proteina i ugljikohidrata, osim kad je riječ o doručku. Ovaj plan prehrane osmišljen je kako bi vam pomogao da se oslobodite suvišnih kilograma, ali bez kompliciranih kalorijskih brojanja ili restrikcija.

Kako krono dijeta djeluje?

Krono dijeta podrazumijeva usklađivanje obroka s unutarnjim biološkim ritmom, poznatim kao cirkadijalni ritam. Osim toga, dijeta se provodi kroz dvije faze: fazu restrikcije i cjeloživotnu krono prehranu. Faza restrikcije traje dok se ne postigne željena tjelesna masa, a nakon toga slijedi faza koja nije toliko restriktivna. Jedna od ključnih smjernica ove dijete je da između obroka ne smije proći više od četiri sata.

Za doručak, koji se mora konzumirati svakodnevno, preporučuje se posni sir, kiselo mlijeko i slično. Ručak bi trebao sadržavati meso i povrće, dok je dva puta tjedno dozvoljeno kombinirati povrće s ugljikohidratima, no važno je izbjegavati miješanje proteina i ugljikohidrata. Popodnevne užine trebaju biti bazirane na maloj količini biljnih masnoća ili voću s niskim glikemijskim indeksom, dok večera mora biti laganija, s naglaskom na proteine.

Ovaj plan prehrane slijedi poznatu poslovicu 'Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah', što znači da bi doručak trebao biti najbogatiji obrok, dok bi večera trebala biti najlaganiji.

Za koga je krono dijeta?

Krono dijeta idealna je za osobe koje vole redovite obroke i koje nisu sklone preskakanju doručka. Grickanje između obroka nije dozvoljeno, stoga je važno unaprijed isplanirati obroke i nositi hranu sa sobom. Ovaj režim prehrane također je namijenjen onima koji ne žele brojati kalorije, ali se žele pridržavati pravilnog kombiniranja namirnica. Ako ste skloni žurbi i tražite brze rezultate, krono dijeta možda neće biti najbolji izbor jer promjene dolaze postepeno. Ipak, rezultati su vidljivi, a moguće je smršavjeti i do 7 kilograma u mjesec dana, ovisno o individualnim karakteristikama.

Biološki sat i metabolizam

Krono dijeta također uzima u obzir važnost cirkadijalnog ritma, odnosno unutarnjeg biološkog sata koji regulira naš metabolizam, lučenje hormona i rad probavnih organa. Ako prehrana nije usklađena s prirodnim ciklusom dana i noći, može doći do poremećaja koji mogu pridonijeti pretilosti i metaboličkim poremećajima. Upravo zbog toga, krono dijeta preporučuje planiranje obroka u skladu s trajanjem dana, no u današnjem radnom okruženju to nije uvijek lako ostvariti. Ipak, stručnjaci se slažu da je ova dijeta vrlo zdrav način mršavljenja, jer ne uzrokuje stres organizmu, već omogućuje prirodan metabolizam.

Primjer jelovnika za jedan dan

Za sve koji žele isprobati krono dijetu, evo kako bi mogli izgledati obroci kroz dan:

Doručak (8:00-10:00): Čaj ili lagana kava zaslađena žličicom meda; mlijeko ili nemasni jogurt s dvije žlice neljuštenih žitarica ili 2-3 kriške prepečenca ili suhi keksi.

Užina (9:30-10:30): 1 komad voća.

Ručak (12:30-14:30): 7 dag tjestenine od neljuštene pšenice (10 dag za muškarce) začinjene umakom od rajčice, pirjanim na ulju i luku; zelena salata s gljivama, začinjena uljem, limunovim sokom, solju i paprom.

Užina (16:00-17:30): Voće s niskim glikemijskim indeksom (naranče, jabuke, kruške, trešnje, jagode) ili šalica nemasnog jogurta, ako užinate nakon 17 sati.

Večera (19:00-21:00): Nemasna riba s roštilja; zelena salata

Krono dijeta nudi uravnotežen pristup prehrani, usklađen s biološkim ritmom tijela. Iako možda neće donijeti brze rezultate, ona pruža dugoročne benefite i pomaže u održavanju zdrave tjelesne mase. Uz pravilno planiranje obroka i disciplinu, može biti idealna za one koji žele uvesti dugoročne promjene u svoje prehrambene navike. Ako volite redovite obroke i želite se riješiti suvišnih kilograma na zdrav način, krono dijeta možda je baš ono što ste tražili.