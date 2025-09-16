Krovni i zidni svjetlopropusni paneli Guttagliss

U odnosu na staklo nude i do 200 puta veću otpornost na udar, uz oko 60% bolje toplinske performanse i potencijalno smanjenje energetskih troškova do 25%.

Zahvaljujući prirodnom osvjetljenju smanjuje se potreba za umjetnim izvorima svjetla. Zbog 6 puta manje mase ugradnja je brža i jednostavnija, a arhitektura dobiva slobodu oblikovanja bez kompromisa.

Tipovi sustava i gdje ih koristiti

Ovisno o specifičnostima projekta i funkcionalnim zahtjevima, dostupni su različiti tipovi sustava koji pokrivaju širok spektar mogućnosti.

Višeslojni svjetlopropusni paneli

Troslojni paneli debljine 16–25 mm postižu i do 74% propusnosti svjetla uz izvrsnu izolaciju. Omogućavaju projektiranje industrijskih krovova bez dodatnih unutarnjih potpora, što ih čini optimalnim za veće objekte s prioritetom većeg raspona.

Petoslojni sustavi 20–25 mm nude vrhunsku toplinsku zaštitu i stabilnost u promjenjivim uvjetima. Namijenjeni su objektima s pojačanim zahtjevima energetske učinkovitosti i stabilne mikroklime.

Profilirani (valoviti i trapezni) paneli

Profilirani polikarbonati projektirani su za integraciju s limenim pokrovima u industrijskim aplikacijama. Standardni profili, poput europskog 177/51 valovitog ili različitih trapeznih geometrija, omogućavaju besprijekorno uklapanje s metalnim krovovima.

U prozirnoj verziji postiže se 85% propusnost svjetla, dok opal varijante daju difuzno osvjetljenje 45–85%. To je posebno korisno u skladištima i proizvodnim prostorima gdje se želi izbjeći odsjaj i oštre sjene. Više informacija dostupno je u trapeznim višeslojnim polikarbonatnim panelima.

Modulni i samonoseći sustavi

Modularni termo paneli s uskočnim spojem pero–utor omogućuju instalaciju bez vertikalnih profila podrške. Stvaraju neprekinute površine u standardnim širinama 500 ili 1000 mm i duljinama do 12 m, što omogućava pokrivanje velikih površina bez spojeva.

Zbog male mase i sposobnosti preuzimanja visokih opterećenja vjetra i snijega, prikladni su za krovove stadiona, izložbene paviljone i komercijalne fasade. Traže dugotrajnu stabilnost i precizno kontrolirano prirodno osvjetljenje. Detaljne specifikacije dostupne su u višeslojnim polikarbonatnim panelima Sun i sustavu polikarbonatnih panela pero-utor.

Krovne i zidne rješenja

Izbor načina ugradnje ovisi o lokaciji panela - krovna ili zidna primjena zahtijeva različite tehničke pristupe i konstruktivna rješenja.

Krovna primjena

U krovnoj primjeni industrijskih hala najpraktičniji su profilirani sustavi koji se spajaju s metalnim pokrovima. Omogućavaju veće raspone između nosivih elemenata uz preporučeni minimalni nagib od 5 stupnjeva.

Zidna primjena

Za fasade komercijalnih i javnih zgrada, modulni paneli s uskočnim spojem osiguravaju lijep, ravan izgled bez vidljivih spojeva. Panelni prozori u aluminijskim okvirima daju dojam stakla, ali su znatno lakši i otporniji na udar. To je značajna prednost u školama, sportskim dvoranama i trgovačkim centrima.

Prednosti u odnosu na tradicionalne materijale

Prednosti nad staklom

Polikarbonatni paneli Guttagliss pružaju sigurnost bez krhkosti. Umjesto lomljenja u oštre fragmente, materijal savija i disipira energiju. Višeslojna struktura donosi bolju toplinsku izolaciju i stabilniju unutarnju temperaturu.

Zbog manje gustoće (oko 1.200 kg/m³ naspram 2.800 kg/m³ za staklo), rukovanje i ugradnja su brži. Paneli se mogu rezati standardnim pilama i hladno savijati na gradilištu, što skraćuje rokove i troškove.

Prednosti nad metalnim pokrovima

Prozirni paneli donose dnevnu svjetlost bez gubitka čvrstoće. Propusnost svjetla od 80–87% u kombinaciji s izolacijom doprinosi smanjenju potrošnje energije i troška rasvjete.

Svi kvalitetni paneli imaju koekstrudirani UV sloj koji blokira do 99% štetnog UV zračenja. To štiti sadržaj prostora i zadržava optičku jasnoću materijala kroz dugi vijek.

Tehnički aspekti ugradnje i održavanja

Sustavi pričvršćivanja

Sustavi pričvršćivanja koriste aluminijske vezne elemente s neoprenskim brtvama. Upotrebljavaju se profili od aluminija ili polikarbonata zbog kompatibilnog širenja. Uskočni spoj pero–utor omogućuje skriveno pričvršćivanje i vizualno čiste fasade.

Vatrostalne karakteristike i održavanje

Polikarbonat se svrstava u kategoriju svjetlopropusni polimerni materijali te napredniji sustavi mogu postići klasu negorivosti EN 13501-1: B-s1-d0, što proširuje mogućnosti primjene u javnim objektima uz propisane uvjete projektiranja.

Održavanje je jednostavno:

Godišnja provjera stezne sile vijaka, stanja brtvi i čistoće odvodnih otvora

Očekivani životni vijek 15 do 30+ godina

Mogućnost zamjene pojedinih panela bez demontaže cijelog polja

Guttagliss rješenje za arhitekturu i industriju

Guttagliss paneli pružaju idealno rješenje za komercijalne projekte poput hala, sportskih dvorana, stadiona i drugih poslovnih zgrada. Svaki projekt zahtijeva individualan pristup, zato stručni tim Gutta analizira zahtjeve investitora i predlaže optimalno rješenje s odgovarajućim tipom panela i načinom pričvršćivanja.

Paneli se zatim izrađuju po specifičnim dužinama s potrebnim pričvrsnim materijalima. Detaljnije informacije dostupne su na stranici industrijskim polikarbonatnim pločama i panelima.