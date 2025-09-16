Obavijesti

DALEKO BOLJE PERFORMANSE

Krovni i zidni svjetlopropusni paneli Guttagliss

Krovni i zidni svjetlopropusni paneli Guttagliss
Svjetlopropusni paneli Guttagliss donose snažnu kombinaciju energetske učinkovitosti, trajnosti i suvremenog dizajna za krovne i zidne površine u industrijskim halama, komercijalnim objektima i poslovnim zgradama

U odnosu na staklo nude i do 200 puta veću otpornost na udar, uz oko 60% bolje toplinske performanse i potencijalno smanjenje energetskih troškova do 25%

Zahvaljujući prirodnom osvjetljenju smanjuje se potreba za umjetnim izvorima svjetla. Zbog 6 puta manje mase ugradnja je brža i jednostavnija, a arhitektura dobiva slobodu oblikovanja bez kompromisa. 

Tipovi sustava i gdje ih koristiti 

Ovisno o specifičnostima projekta i funkcionalnim zahtjevima, dostupni su različiti tipovi sustava koji pokrivaju širok spektar mogućnosti. 

Višeslojni svjetlopropusni paneli

Troslojni paneli debljine 16–25 mm postižu i do 74% propusnosti svjetla uz izvrsnu izolaciju. Omogućavaju projektiranje industrijskih krovova bez dodatnih unutarnjih potpora, što ih čini optimalnim za veće objekte s prioritetom većeg raspona.

Petoslojni sustavi 20–25 mm nude vrhunsku toplinsku zaštitu i stabilnost u promjenjivim uvjetima. Namijenjeni su objektima s pojačanim zahtjevima energetske učinkovitosti i stabilne mikroklime. 

Profilirani (valoviti i trapezni) paneli 

Profilirani polikarbonati projektirani su za integraciju s limenim pokrovima u industrijskim aplikacijama. Standardni profili, poput europskog 177/51 valovitog ili različitih trapeznih geometrija, omogućavaju besprijekorno uklapanje s metalnim krovovima. 

U prozirnoj verziji postiže se 85% propusnost svjetla, dok opal varijante daju difuzno osvjetljenje 45–85%. To je posebno korisno u skladištima i proizvodnim prostorima gdje se želi izbjeći odsjaj i oštre sjene. Više informacija dostupno je u trapeznim višeslojnim polikarbonatnim panelima

Modulni i samonoseći sustavi 

Modularni termo paneli s uskočnim spojem pero–utor omogućuju instalaciju bez vertikalnih profila podrške. Stvaraju neprekinute površine u standardnim širinama 500 ili 1000 mm i duljinama do 12 m, što omogućava pokrivanje velikih površina bez spojeva. 

Zbog male mase i sposobnosti preuzimanja visokih opterećenja vjetra i snijega, prikladni su za krovove stadiona, izložbene paviljone i komercijalne fasade. Traže dugotrajnu stabilnost i precizno kontrolirano prirodno osvjetljenje. Detaljne specifikacije dostupne su u višeslojnim polikarbonatnim panelima Sun i sustavu polikarbonatnih panela pero-utor

Krovne i zidne rješenja 

Izbor načina ugradnje ovisi o lokaciji panela - krovna ili zidna primjena zahtijeva različite tehničke pristupe i konstruktivna rješenja. 

Krovna primjena 

U krovnoj primjeni industrijskih hala najpraktičniji su profilirani sustavi koji se spajaju s metalnim pokrovima. Omogućavaju veće raspone između nosivih elemenata uz preporučeni minimalni nagib od 5 stupnjeva. 

Zidna primjena 

Za fasade komercijalnih i javnih zgrada, modulni paneli s uskočnim spojem osiguravaju lijep, ravan izgled bez vidljivih spojeva. Panelni prozori u aluminijskim okvirima daju dojam stakla, ali su znatno lakši i otporniji na udar. To je značajna prednost u školama, sportskim dvoranama i trgovačkim centrima. 

Prednosti u odnosu na tradicionalne materijale 

Prednosti nad staklom 

Polikarbonatni paneli Guttagliss pružaju sigurnost bez krhkosti. Umjesto lomljenja u oštre fragmente, materijal savija i disipira energiju. Višeslojna struktura donosi bolju toplinsku izolaciju i stabilniju unutarnju temperaturu. 

Zbog manje gustoće (oko 1.200 kg/m³ naspram 2.800 kg/m³ za staklo), rukovanje i ugradnja su brži. Paneli se mogu rezati standardnim pilama i hladno savijati na gradilištu, što skraćuje rokove i troškove. 

Prednosti nad metalnim pokrovima 

Prozirni paneli donose dnevnu svjetlost bez gubitka čvrstoće. Propusnost svjetla od 80–87% u kombinaciji s izolacijom doprinosi smanjenju potrošnje energije i troška rasvjete. 

Svi kvalitetni paneli imaju koekstrudirani UV sloj koji blokira do 99% štetnog UV zračenja. To štiti sadržaj prostora i zadržava optičku jasnoću materijala kroz dugi vijek. 

Tehnički aspekti ugradnje i održavanja 

Sustavi pričvršćivanja 

Sustavi pričvršćivanja koriste aluminijske vezne elemente s neoprenskim brtvama. Upotrebljavaju se profili od aluminija ili polikarbonata zbog kompatibilnog širenja. Uskočni spoj pero–utor omogućuje skriveno pričvršćivanje i vizualno čiste fasade. 

Vatrostalne karakteristike i održavanje 

Polikarbonat se svrstava u kategoriju svjetlopropusni polimerni materijali te napredniji sustavi mogu postići klasu negorivosti EN 13501-1: B-s1-d0, što proširuje mogućnosti primjene u javnim objektima uz propisane uvjete projektiranja. 

Održavanje je jednostavno: 

  • Godišnja provjera stezne sile vijaka, stanja brtvi i čistoće odvodnih otvora 

  • Očekivani životni vijek 15 do 30+ godina 

  • Mogućnost zamjene pojedinih panela bez demontaže cijelog polja 

Guttagliss rješenje za arhitekturu i industriju 

Guttagliss paneli pružaju idealno rješenje za komercijalne projekte poput hala, sportskih dvorana, stadiona i drugih poslovnih zgrada. Svaki projekt zahtijeva individualan pristup, zato stručni tim Gutta analizira zahtjeve investitora i predlaže optimalno rješenje s odgovarajućim tipom panela i načinom pričvršćivanja. 

Paneli se zatim izrađuju po specifičnim dužinama s potrebnim pričvrsnim materijalima. Detaljnije informacije dostupne su na stranici industrijskim polikarbonatnim pločama i panelima

