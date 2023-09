Kroz ove faze seksualnog života prolaze svi zaljubljeni parovi

Ljudi se s godinama mijenjaju, a s njima i svi odnosi koje stvaraju. Slično vrijedi za seksualni život koji u braku ili dugoj vezi u prosjeku prolazi kroz osam različitih faza. Početni zanos i požudu teško je održati živom, ali moguće je ako se u to ulaže puno truda, istaknula je britanska stručnjakinja za veze Tracey Cox.

1. faza: Opsjednutost i požuda

Prvu fazu prati euforija i opijenošću partnera jedno drugome. Mozak u to vrijeme ponesen zaljubljenošću ispušta velike razine hormona sreće, serotonina i dopamina što tijelu daje eksploziju energije. Parovi tu energiju najčešće koriste za valjanje među plahtama. Seks je tada čest, a partneri su nezasitni te što više vremena provode u krevetu.

Foto: Dreamstime

2. faza: Maženje

Nakon početne faze stalnog seksa, požuda se polako smanjuje i nastupa faza maženja. Tada je važniji osjećaj sigurnosti od brzog seksa na stražnjem sjedištu auta. U to se vrijeme, kada nestane zanos, vidi kakav će par seksualni život imati, piše Daily Mail.

3. faza: Igre moći

U ovoj se fazi odvijaju borbe za moć, odnosno odlučuje se tko je šef u vezi. Svađe mogu biti intenzivne i oštre, a seks se koristi kao oružje. Partneri se seksom koriste kako bi nešto postigli ili ga čak uskraćuju u želji da ostvare svoje ciljeve.

4. faza: "Koketiranje" s drugima

Parovi polako shvaćaju da nije moguće biti jedno drugome sve. Tada počinju tražiti ispunjenje svojih potreba koje partner ne može zadovoljiti izvan doma. To mogu biti hobiji, različite aktivnosti...Rijetko partneri to žele u isto vrijeme, pa se uvijek netko nađe povrijeđen. Takvo se ponašanje odražava i na seksualni život pa parovi sve više uočavaju međusobne različitosti. To je ujedno i prilika da isprobavaju nove stvari, a i malo ljubomore može začiniti vruće igrice među plahtama.

Foto: Fotolia

5. faza: Kaos zbog djece

U ovoj fazi partner se pokušavaju naviknuti na nove uloge mame i tate, a u krevetu vlada suša. Neispavanost uzima danak što se uvelike odražava na seksualni život. Parovi koji snize očekivanja u prve dvije godine djetetova života, najbolje preživljavaju, potvrdile su studije. A sve zahvaljujući tome što znaju da je to samo privremena faza.

6. faza: Seks je postao rutina

Veza ili brak bez obzira na to imate li djecu ili ne prelazi iz "zabavne" u "funkcionalnu". Zajedno ste izgradili tim koji odlično funkcionira, ali partnera se u ovom trenu više povezuje sa sigurnošću nego s požudom. Seks je rutinski, a strast i kreativnost gotovo da su iščeznuli. Ovu je fazu najteže preživjeti, a pojavljuje se negdje u 11. godini veze ili braka. Toliko u zapadnom svijetu u prosjeku traje brak prije nego li se raspadne.

7. faza: Starite zajedno

U ovoj fazi se parovi najčešće suočavaju s odlaskom djece iz roditeljskog doma, ali im je to ujedno prilika da se posvete jedno drugome. Ne seksaju se toliko često kao prije, ali je zato kvaliteta bolja. U to vrijeme parovi se opet mogu usmjeriti samo na sebe i svoj užitak.

Foto: Dreamstime

8. faza: Ponovno zaljubljeni

Parovi koji su uspjeli preživjeti sve faze često ponovno otkriju sav vrtuljak emocije koji su osjećali na početku veze. Velik broj 70-godišnjaka priznaje da su jako zadovoljni svojim seksualnim životom koji u ovoj fazi odlikuju uživanje, povezivanje i nježnosti.