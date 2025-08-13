Arhitekti objašnjavaju iz svog iskustva je li danas pametnije ulagati u kuće za odmor u unutrašnjosti ili na obali. Analizirali su razlike u arhitekturi, cijeni, načinu života...
Kuća za odmor u unutrašnjosti ili na obali? Stručnjaci objasnili koje su prednosti i mane
Dugo je odgovor na pitanje gdje graditi vikendicu bio jednostavan - što bliže moru, to bolje. Hrvatska obala, od Istre i Kvarnera do Dalmacije, privlačila je investitore svojom ljepotom, turističkom potražnjom i potencijalom za brzu zaradu. No zadnjih godina pojavljuje se novi trend: ruralna unutrašnjost zemlje postaje ozbiljan konkurent obali, i to ne samo zbog povoljnijih cijena zemljišta.
