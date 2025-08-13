Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
O VAŽNOSTI INTERIJERA PLUS+

Kuća za odmor u unutrašnjosti ili na obali? Stručnjaci objasnili koje su prednosti i mane

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Kuća za odmor u unutrašnjosti ili na obali? Stručnjaci objasnili koje su prednosti i mane

Arhitekti objašnjavaju iz svog iskustva je li danas pametnije ulagati u kuće za odmor u unutrašnjosti ili na obali. Analizirali su razlike u arhitekturi, cijeni, načinu života...

Dugo je odgovor na pitanje gdje graditi vikendicu bio jednostavan - što bliže moru, to bolje. Hrvatska obala, od Istre i Kvarnera do Dalmacije, privlačila je investitore svojom ljepotom, turističkom potražnjom i potencijalom za brzu zaradu. No zadnjih godina pojavljuje se novi trend: ruralna unutrašnjost zemlje postaje ozbiljan konkurent obali, i to ne samo zbog povoljnijih cijena zemljišta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza: Djevica je oštroumna, a Ribe će služiti intuicija...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza: Djevica je oštroumna, a Ribe će služiti intuicija...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'
NEOBIČNA KOMBINACIJA

FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling
Preživjeti pakao: Hrvatska se prži na 40°C! Evo kako se zaštiti od toplinskog udara i rashladiti
OPASNE VRUĆINE

Preživjeti pakao: Hrvatska se prži na 40°C! Evo kako se zaštiti od toplinskog udara i rashladiti

DHMZ ovih dana upozorava na mogućnost velikih vrućina, donosimo podsjetnik sa stručnim savjetima kako se zaštititi od rizika po zdravlje te toplinskog udara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025