Kućna manikura u 5 koraka: Od čišćenja do odabira divne boje

Prvi korak dobre manikure je čišćenje noktiju i to ne samo od starog laka, već i od masnoće.

1. Oko nokta se nakuplja masnoća

Zato treba dobro očistiti nokat i oko njega, a to je najbolje napraviti acetonom, jer će skinuti sve masnoće, koje nastaju prirodno. Nadalje, na samim se noktima mogu naći razne sitne prljavštine, koje mogu 'isplivati' u trenutku lakiranja, radi čega moramo ponoviti čitav proces.

2. Pažljivo oblikovanje nokta

Drugi korak je oblikovanje nokta, to je najbolje napraviti malom rašpom koja neće uništiti nokte. To je najbolje raditi u jednom smjeru, jer ako turpijamo u oba smjera, potičemo lomljenje nokta. U samo par poteza oblikovati nokte možete po želji - u prirodan bademasti oblik ili onaj u špic, koji je neko vrijeme bio vrlo popularan. Ako je potrebno, odrežite zanoktice, a ostatak kože oko nokta samo gurnite prema rubu, bez rezanja.

3. Još jedno čišćenje

Treći korak je još jedno čišćenje, ovaj put pamučnom krpicom, kako bismo maknuli finu, sitnu prašinu koja na noktima i oko njih ostaje nakon rašpanja.

4. Konačno, biranje omiljene nijanse

Četvrti korak je lakiranje - u dva sloja. Lakirajte od ruba do ruba, kako biste pokrili čitavu ploču nokta. Neko je vrijeme bilo moderno lakirati samo sredinu, no to izgleda neprirodno, stoga je bolje nanijeti boju na čitav nokat. Nakon desetak minuta, vrijeme je za drugi sloj.

5. Za trajnost - tu je poseban, proziran lak

Peti korak je finiširanje - na dva sloja laka ide još jedan nad-lak, koji će 'zacementirati' vašu kućnu manikuru. Obično je taj sloj namijenjen zaštiti laka, odnosno sama manikura će dulje trajati.

