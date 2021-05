Kućni insekti koji su izabrali vaš dom za svoj dom mogu nanijeti dosta štete jer neki od njih jedu drvo, tkaninu i biljke, drugi mogu izazvati trovanje hranom i infekcije. Stoga je važno znati koje stvari u vašem domu posebno vole te ih se pokušajte preventivno riješiti kako mali stanari ne bi ni uselili.

1. Stare knjige

Bilo koji stari papir može privući kućne insekte. To uključuje stare knjige, hrpe novina, račune ili pisma. Neke se bubice, poput srebrnih ribica i žohara, hrane celulozom, pa je bolje ne ostavljati ništa na stolu, policama ili čak u ladici. Ako se ne želite riješiti tih starih knjiga i slova, stavite ih u plastične kutije koje možete zatvoriti.

2. Bijele žarulje

Bijelo i plavkasto svjetlo je najatraktivnije za insekte. Suprotno tome, žuto, ružičasto i narančasto ih najmanje privlače. LED svjetla privlače kućne insekte. Zato ih je bolje zamijeniti žaruljama koje emitiraju toplije boje.

3. Bijeli okviri prozora i vrata

Ako je vanjska strana vaše kuće obojena u bijelo, to također može privući kućne insekte. Dakle, ako imate problema s njima, bolje je umjesto toga odabrati boje poput zelene i plave jer su nisu tako privlačne. Međutim, ako su vam problem komarci, bilo bi bolje zadržati bijelu boju jer njih pak privlače tamnije boje.

4. Kartonske kutije privlače insekte

Žohari, srebrne ribice, termiti i drugi kućni insekti također se vole hraniti kartonskim kutijama i ljepilom koje ih veže. Ovaj porozni materijal također im je savršen za život jer ga mogu napraviti privlačnijim svojim izlučevinama mirisa i privući i druge insekte, uglavnom zbog toga što vole živjeti u skupinama. Zato je bolje riješiti se starih kartonskih kutija i, ako je moguće, umjesto njih koristiti plastične koje se mogu hermetički zatvoriti.

5. Drvo privlači pčele

Pčele privlači nedovršeno drvo, pogotovo ako ima rupe u sebi. One rade nove rupe u kojima onda legu jaja. Stoga je važno paziti da u svom domu ne držite hrpe drva za ogrjev te da vaše ograde, terase i ograde budu obojene.

6. Visoka vlaga

Kućni insekti vole vlažna i topla mjesta jer su to savršeni uvjeti za njihov život i napredak. Mogli biste ih pronaći u svom podrumu, kupaonici ili u kuhinji oko sudopera, piše Brightside. Da biste kontrolirali vlažnost zraka, provjerite radi li odvod ispravno i postoji li kakvih curenja vode. Također možete kupiti uređaj za provjeru razine vlage u prostoru.

7. Biljke privlače kućne insekte

Sobne biljke su još jedna stvar koja privlači bube u vaš dom. A to bi moglo biti zato što se o njima ne brinete kako treba. Na primjer, ako ih prelijevate ili ako u tanjuriću ima vode koja stoji, to stvara savršene vlažne uvjete za život insekata. Štoviše, važno je osigurati dovoljno zraka u sobi. To će spriječiti visoku vlažnost zraka, pomoći će tlu da se osuši i smanjiti rast gljivica, što će vašu biljku učiniti manje privlačnom za razne bube.

8. Hrana i piće

Ako imate prezrelo voće ili povrće, bacite ih ili stavite u dobro zatvorenu posudu, jer je to omiljeno obrok muhama. Također pripazite na slatke ili fermentirane tekućine, poput sokova ili octa. Ne ostavljajte limenke i boce otvorene. Također ih možete isprati prije nego što ih stavite u smeće.