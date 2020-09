Grafi\u010dka dizajnerica i novope\u010dena mama Ashley Smith transformirala je ormar od cedrovine s\u00a0bijelom bojom i visokim policama za knjige. Ashley je izgled popravila DIY plo\u010dama od drvenih ostataka.

- Dodala sam boje, \u017eicu i kop\u010de i postale su savr\u0161eno mjesto za odlaganje bilo \u010dega va\u017enog, poput ra\u010duna, pozivnica i dje\u010djih umjetni\u010dkih djela - tvrdi. Uz to, napravila je jednostavan ugra\u0111eni stol za svoju veliku radnu povr\u0161inu te je koristila jeftine plo\u010de veli\u010dine 1 x 2 kao nosa\u010de.

Kaitlyn Fast iz Birminghama na svoj je radni stol postavila\u00a0veliko zrcalo u\u00a0minimalisti\u010dki ure\u0111enom uredskom kutku.

- On\u00a0odra\u017eava svu prirodnu svjetlost koju imam u ovoj sobi i olak\u0161ava izbacivanje dekora i cvije\u0107a po dolasku svake nove sezone - tvrdi.

Uz pomo\u0107 supruga Russela, Lindi Vanderschaaf pretvorila je prazan zid pored stepenica na prvom katu njihove ku\u0107e u\u00a0Kanadi u funkcionalni radni prostor. Russel je radnu povr\u0161inu i police izradio od \u0161perplo\u010de.

- Bijela boja ladica i zidova stvarno poma\u017ee u definiranju prostora - ka\u017ee Lindi.

Megan Leonard\u00a0je iz\u00a0Baltimorea, grada poznatog po ku\u0107ama s otvorenim zidovima od opeke. Stoga je imalo smisla naglasiti ovaj detalj samo u njezinom uredskom prostoru.

- Pru\u017ea trenutnu teksturu u cijelom domu koju volim kombinirati s drvenim naglascima - ka\u017ee Megan.

Nakon \u0161to se 5-godi\u0161nji sin Sare Johnston po\u010deo osje\u0107ati izostavljeno po\u0161to su ona i njen suprug stalno radili od ku\u0107e, odlu\u010dili su napraviti ured za njega i to upravo u dnevnoj sobi.

- Dvije stare IKEA komode obojili smo ostacima bijele boje i pitali lokalnog dobavlja\u010da drva za gornji dio, koji je slu\u010dajno bio regal odrezan u to\u010dno potrebnu veli\u010dinu za stol - pri\u010da Sara.

Kelsey Klos iz Kalifornije, sa suprugom i tri k\u0107eri mla\u0111e od 5 godina, transformirala je ormar u jednostavnu, ali \u017eivopisnu radnu atmosferu. Koristila je posude za organizaciju hladnjaka za spremanje stvari, stalke za torte za slaganje radnih projekata i razigrane dodatke, poput vijenaca u duginim bojama, kako bi iskazala svoj stil.

Heather Keeling i njezina petero\u010dlana obitelj odlu\u010dili su pretvoriti kut\u00a0kuhinje u svom domu u svijetlo i ugodno radno podru\u010dje. Odlu\u010dili su se za suvremene dodatke kako bi postigli kontrast.

- Nje\u017eno plave plo\u010dice savr\u0161en su most izme\u0111u \u0161ezdesetih i modernog doba - ka\u017ee Heather. Prilago\u0111eni regali, nadahnuti modernim komodama iz sredine stolje\u0107a, upotpunjuju izgled, pi\u0161e Good Housekeeping.

Kućni ured iz snova dobit ćete uz ugodnu sofu i visoke police

Tijekom jeseni i zime ćete vjerojatno raditi od kuće i želite da vam kućni ured bude što ugodniji? Uz samo nekoliko preinaka možete to postići i omogućiti si udobniji poslovni kutak

