Muškarac ste i volite pozirati sa svojom mačkom? To može puno otkriti o vašem karakteru

Istraživanje je pokazalo da žene koje koriste aplikacije za dejtanje smatraju da su muškarci koji imaju sliku s mačkom neurotični, manje ekstrovertirani i manje ugodni te otvoreni

<p>Ako ste koristili aplikacije za spojeve, znat ćete koliko je važno odabrati dobru sliku profila. Te fotografije ne predstavljaju samo atraktivnost, već je nedavno istraživanje pokazalo da 43 posto ljudi misli da preko slike mogu osjetiti nečiju osobnost. Možete pretpostaviti da je netko tko ima fotografiju na kojoj planinari tip osobe koja voli bit na otvorenom. Znanstvenici koji proučavaju interakcije čovjeka i životinje, objasnili su što to znači kada vlasnici kućnih ljubimaca imaju sliku profila sa svojim ljubimcem, točnije, što to znači kada muškarac ima sliku profila s mačkom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Preslatka maca dobila 3D šape</p><p>Prethodne studije sugerirale su da žene potencijalnog muškog partnera prosuđuju na temelju toga ima li kućne ljubimce. Iako favoriziraju muškarce s psima, rezultati su pokazali da muškarcima s mačkama daju prednost, kao i onima koji nemaju kućne ljubimce. Nova studija dobila je sasvim drugačije rezultate.</p><h2>Žene su muškarce sa slikama mačaka promatrale kao neurotičnije i manje muževne</h2><p>U istraživanju je sudjelovalo 1388 heteroseksualnih Amerikanki od 18 do 24 godine koje su ispunile kratku anonimnu internetsku anketu. U anketi su im bile predstavljene fotografije jednog od dva mladića u ranim 20-ima koji poziraju sami ili s mačkom. Kako bi izbjegli pristranost u odgovorima žena, upitane su koju fotografiju su prvu uočile. Svaka je sudionica ocijenila samo jednog muškarca, sa i bez mačke.</p><p>Svaki put kada su sudionice vidjele fotografiju, zamolili smo ih da ocijene muškarca na nekoliko razina kao što su osobnost, uključujući njegovu muževnost, ženstvenost i šansu za spoj. Također smo pitali žene jesu li tip koji voli mačke, pse, niti jedno ili oboje.</p><p>Većina žena smatrala je da muškarci koji imaju mačke imaju i manje šanse za spoj. Ovaj je rezultat iznenadio, jer su prethodne studije pokazale da žene vole muškarce s kućnim ljubimcima, te da imaju veći potencijal kao partneri. Također su smatrale da su muškarci koji imaju mačke neurotični, manje ekstrovertirani i manje ugodni te otvoreni. No važno je to što su i na te muškarce gledale kao na manje muževne.</p><h2>Gay stereotipi mogli bi objasniti nalaze istraživanja</h2><p>Prethodna istraživanja sugeriraju da žene često traže muževne muškarce - i to u pogledu fizičkog izgleda i ponašanja. Dakle, činjenica da su žene u našem istraživanju smatrale fotografiju samog muškarca muževnijom, podupire ideju da će žene vjerojatno pri traženju muškarca za spoj tražiti tragove povezane s muškošću.</p><p>Sumnjamo da stare kulturne norme mogu igrati ulogu u ovim odgovorima. Dosadašnja istraživanja sugeriraju da se muška ženstvenost i homoseksualnost još uvijek smatraju povezanima. Budući da su mačke ponekad usko povezane s vlasnicama - i zbog toga se smatraju ženskim kućnim ljubimcima - poziranje s mačkama možda je u ženama koje su sudjelovale u istraživanju pobudilo zastarjele stavove.</p><p>Percepcija muških vlasnika mačaka kao manje ekstrovertiranih i više neurotičnih, ugodnih i otvorenih možda je nagnala ispitanice da te muškarce stave u 'zonu prijatelja'. Drugim riječima, muškarac koji pozira s mačkom sugerira da bi mogao biti pouzdanik.</p><h2>Žene koje više vole mačke su takve muškarce smatrale privlačnijima</h2><p>Važno je napomenuti da je na percepciju žena utjecalo i to jesu li se identificirale kao ljubiteljice mačaka, pasa, oboje ili nijednog. Žene koje su se identificirale kao ljubiteljice mačaka bile su sklonije muškarcima koji su imali slike s mačkama i vidjele su ih kao prihvatljivije ili nisu imale preferencija.</p><p>Naravno, kao i svako istraživanje, i ovaj rad ima svoja ograničenja. Uzorak je bio vrlo specifična populacija - heteroseksualne, prvenstveno bijele žene, u dobi od 18 do 24 godine koje žive u Sjedinjenim Državama. Ne zna se kako bi se ti rezultati promijenili kada bi se anketiralo, recimo, biseksualne ili rodno fluidne žene, muškarce koji vole muškarce ili pojedince iz različitih kulturnih sredina, piše <a href="http://insider.com/men-with-cat-selfies-dating-profiles-viewed-as-less-masculine-2020-9?utm_source=facebook.com&utm_campaign=sf-bi-science&utm_medium=social" target="_blank">Insider</a>.</p>