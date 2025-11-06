Cilj knjige je da svakodnevno kuhanje, ono kod kuće, nakon posla ili slobodnim danom, vikendom, obiteljske večere, podignete na višu razinu. Poslužit će i amaterima i onima koji su odmakli od nulte točke u kuhinji
Kuhajte kao Gordon Ramsay! Poznati chef predstavio novu kuharicu sa 120 recepata
Moja su pravila jednostavna. Kuhanje kod kuće mora biti lako. Mora biti brzo. Mora biti ukusno. Ako mislite da ne možete spravljati nevjerojatno jela kod kuće, razmislite ponovno. Dokazat ću vam da, ma koliko posla imali, možete pripremati zadivljujuća jela, riječ je Gordona Ramseya, kojom je predstavio svoju novu kuharicu "Umijeće kuhanja kod kuće", a koja je u hrvatskom prijevodu jedno od izdanja Mozaik knjige.
