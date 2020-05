Kuhaju za Guinnessov rekord: 'Ko rosa ste, izdržite do kraja'

"Još malo i jedno veliko bravo. Kapa do poda."

"Dečki, savršeni ste, prekrasni ste i potpuno nestvarni i nevjerojatni!"

"Ko rosa ste, izdržite do kraja!"

Ove pohvale i podrška našli su se u komentarima pored live You Tube prijenosa "LONGEST COOKING MARATHON BY A TEAM OF TWO" u kojem dvoje vrhunskih kuhara, Željko Ivnik i Vedran Habel pokušavaju oboriti Guinnessov svjetski rekord u timskom kuhanju. Njihovo kuhanje zapravo je borba za slabije i potrebite.

I treći dan, ide im odlično. Do sad su od namirnica iz vlastite nabave skuhali 110 jela, što je zaista impresivna brojka, iako je u pripremi i 200 recepata. No bitno im je da se u jednom trenu istovremeno kuhaju barem dva jela i da su obroci donirani. Do kraja akcije dijeli ih još oko 7 i pol sati, no nekako se čini da će izdržati do kraja...

Tehnički, Željko i Vedran neće "srušiti" postojeći rekord, već će dostići svoj osobni, jer kuhanje u paru je nova disciplina koju su im čelnici Guinnessa predložili (maratonsko kuhanje u paru).

- Dečki su umorni, sad su već kuhaju 52 sata u komadu, ali stalno im dolaze prijatelji i daju im podršku, pa iako nisu spavali posljednje dvije noći čini se da su sve budniji kako se kuhanje bliži kraju. Definitivno su puni adrenalina i to ih diže - kaže nam koordinatorica cijelog projekta Mirjana Žnajder Zbukvić.

Željka i Vedrana nismo htjeli gnjaviti na telefon, da im ipak nešto ne zagori. No doznali smo da rade male količine jela jer i tako ne smije puno ljudi odjednom biti na mjestu događaja.

- Šator udruge UNUO, koji smo smjestili na suprotnoj strani od Jazz Cafea na samoj Jarunskoj cesti ima 400 kvadrata i dovoljno je velik, tako da nema bojazni da će u jednom trenutku biti prenatrpan. Do sada je oko 50-ak ljudi probalo jela, a evo jučer smo primjerice višak donirali u Caritasovu Pučku kuhinju na Sv. Duhu, pr samostanu Sv. Ante Padovanskog. Hranu smo tamo podijelili vani, bila je pakirana u posebne zapakirane posudice - objašnjava nam Mirjana.

U samom šatoru jela od kuhinje do stolova stižu pokretnom trakom.

Nema vanka regule

Kroz 60 sati kuharski pothvat će nadzirati 30 nezavisnih svjedoka, kako bi sve bilo po regulama koje su im zadali iz Guinnessa. Dakle, svaka četiri sata mijenja se po dvoje ljudi na poziciji suca, ali i kušača. Jer tko bi uz mirise finih jela mogao ne okusiti iste.

- S obzirom na pandemiju i sveopću depresiju koja polako obavija društvo, ovakav projekt činio nam se kao idealna prilika da se humanitarnim djelovanjem podigne moral ljudi i opet ih se vrati na pravi kolosijek - zaključuje Mirjana.

PODACI ZA DONACIJU: Podržati nas možete donacijom na: HR4924840081502008577 Poziv na broj možete ostaviti prazan ili staviti datum. Iznos koji ste odlučili donirati uplaćuje se na račun Udruge UNUO s opisom plaćanja "DONACIJA - Za Kuhanje nečega spektakularnog" --- Sudjelovanje --- Svaka fizička ili pravna osoba može sudjelovati u realizaciji ove priče, svako tko želi može ugraditi sekunde, minute i sate u ovaj pothvat. Što to znači? Svatko tko želi može kupiti neograničen broj sati po jediničnoj cijeni od 1.000,00 kuna do trenutka kada svi sati budu "prodani". Moguće je kupiti i sekunde i minute, svaka uplata je dobrodošla, svaka kuna pomoći će nam u nastavku rada s našim korisnicima. Cilj je oboriti rekord kuhanjem u trajanju od 60 sati. Iznos koji osoba odluči donirati uplaćuje se direktno na račun Udruge UNUO s opisom plaćanja "DONACIJA - Za Kuhanje nečega spektakularnog". Svaka kuna je dobrodošla, svaka donacije je dobrodošla i dovodi nas jedan korak bliže našem cilju. Svatko tko kupi minimalno jedan sat bit će, ako to želi, spomenut kao osoba / tvrtka koja je nesebično začinila i omogućila ovu priču.

