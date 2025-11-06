Kultni brend Nõberu Stockholm stiže u Hrvatsku i donosi skandinavsku filozofiju ljepote

Nõberu Stockholm, kultni brend koji je redefinirao pojam moderne ljepote, stigao je u Hrvatsku zahvaljujući ekskluzivnoj suradnji s Fabulom de Formom, vodećim domaćim distributerom profesionalnih beauty brendova.

Brend vjeruje da ljepota treba biti dostupna svima, ali i da njega treba biti jednostavna, intuitivna i ugodna. Njihov pristup je unisex, s naglaskom na muškarce koji žele njegu bez komplikacija, i bez klišeja.

- Hrvatska je uzbudljivo novo tržište za nas - izjavio je Iman Khalaf, osnivač i direktor brenda. - U Fabula de Formi pronašli smo partnera koji ima pristup klijentima i salonima koji jamče vrhunsku uslugu. Moderan i autentičan pristup temelj je naše beauty filozofije. Njega treba biti luksuzna, jednostavna i univerzalna - dodaje.

Osnovan 2016. godine, Nõberu Stockholm danas je prisutan u više od 20 zemalja. Njihov rast pokazuje koliko je tržište spremno za brend koji pomiče granice tradicionalne muške kozmetike. Linija proizvoda uključuje njegu kose, brade, kože i parfeme, sve što suvremenom muškarcu treba za dnevnu rutinu, od jutra do večeri.

Formule su pažljivo osmišljene kako bi spojile učinkovitost i estetiku: šamponi i balzami koji jačaju kosu, ulja za bradu koja omekšavaju i hrane, kreme koje njeguju kožu bez masnog traga. Mirisi su diskretni, sofisticirani i nenametljivo privlačni, u skladu sa skandinavskom filozofijom ljepote. Posebno zanimljiva je i njihova linija unisex parfema koja briše granice između muških i ženskih mirisa, nudeći elegantne i univerzalne opcije za svakodnevicu.

- Ponosni smo što naša ponuda sada uključuje još jedan vrhunski brend. Nõberu Stockholm savršeno se uklapa u današnji ritam, za muškarce koji cijene kvalitetu, ali žele jednostavnost i stil - izjavila je Katica Topčić, kreativna direktorica Fabula de Forme.

Ono što Nõberu čini posebnim jest njihov stav prema njezi, ona nije ritual rezerviran za rijetke, već dio osobnog izraza i samopouzdanja. Brend je stvoren za muškarce koji žele izgledati dobro, osjećati se bolje i pritom ostati vjerni sebi.

Skandinavska estetika, minimalistički dizajn i vrhunska kvaliteta proizvoda sada su napokon dostupni i u Hrvatskoj. Cijela linija proizvoda dostupna je na webshopu i u salonu Fabula de Forme.