Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SLIJEDI SVOJU RUTINU

Angelina Jolie otkriva tajnu svoje mladolikosti u pedesetoj: Bez zahvata i bez pretjerivanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Angelina Jolie otkriva tajnu svoje mladolikosti u pedesetoj: Bez zahvata i bez pretjerivanja
Foto: Remo Casilli

Angelina Jolie i u svojoj pedesetoj godini izgleda jednako zanosno kao u vrijeme kada je bila na vrhuncu filmske slave. otkrila je da nije pretjerivala s tretmanima, išla na zahvate, niti ne planira...

Iza njezina besprijekornog tena ne kriju se skupi tretmani ni ekstremni estetski zahvati, glumica već desetljećima njeguje vrlo jednostavnu, ali dosljednu rutinu, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mirjam Krajina: Raw Bag 00:52
Mirjam Krajina: Raw Bag | Video: raw__bag/instagram

Manje je više

Prema riječima njezine dermatologinje dr. Rhonde Rand, Jolie je oduvijek pristupala njezi kože razumno i s mjerom.

- Kada je odlučila posvetiti se glumačkoj karijeri, željela je očuvati prirodan izgled. Koristila je osnovne proizvode, kremu sa zaštitnim faktorom, blage čistače, antioksidanse i povremeno glikolne kiseline. Nema agresivnih pilinga ni proizvoda s previše kemikalija - istaknula je dr. Rand.

Angelina je u razgovoru za Women’s Health 2021. godine otkrila da se nikad nije oslanjala na estetske zahvate.

- Uvijek sam bila prirodna. Nisam pretjerivala s tretmanima, nisam išla na zahvate i ne planiram. Ako nekome to donosi sreću, to je njihov izbor, ali meni to nije potrebno - govori.

Palm Springs International Film Festival
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Poznata glumica koristi šminku samo kad to zahtijeva posao, a izvan seta je gotovo nikad ne nosi. Upravo u tome, tvrdi njezina dermatologinja, leži dio tajne njezina mladolikog izgleda. - Ne nosi šminku svakodnevno i uvijek je temeljito skida, što koži omogućuje da diše - dodaje.

Zaštita od sunca je ključna

Jolie se nikada ne izlaže suncu bez zaštite. - Naslijedila je maslinastu put od majke, ali nikad nije dopustila da potamni. Već godinama koristi kreme s visokim zaštitnim faktorom i često nosi šešire. Hidratacija je važna, no krema sa SPF-om zapravo je najvažniji korak protiv starenja kože - objašnjava Rand.

VJEČNA LJEPOTA Kris Jenner (69) uz ovih 15 navika održava mladolik izgled
Kris Jenner (69) uz ovih 15 navika održava mladolik izgled

Iako priznaje da je dijelom zahvalna genima, Angelina se ne oslanja samo na njih. Svoju rutinu održava redovito i bez pretjerivanja. - Ona jednostavno nema potrebu za drastičnim promjenama jer njezin pristup funkcionira - dodaje dr. Rand.

Savjeti stručnjaka

Dermatolog dr. David Colbert, poznat među holivudskim zvijezdama, otkrio je da tajna dobrog izgleda ne leži u luksuznim tretmanima, već u svakodnevnim navikama. - Način na koji starimo ovisi o genima, ali i o prehrani i životnom stilu. Ako želite zdravu kožu, izbacite šećer i alkohol, koristite kremu sa SPF 50 tijekom cijele godine, pijte dovoljno vode i jedite hranu bogatu vitaminima i mineralima - govori.

Portrait of Angelina Jolie taken in 1989 at the age of 15 Credit: Harry Langdon/Rock Negatives/MediaPunch
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Iako izbjegava invazivne tretmane, Jolie povremeno posjećuje upravo dr. Colberta, poznatog po naprednim tretmanima kože koji mogu doseći cijenu i do 15 tisuća funti godišnje. 

Njezin primjer pokazuje da blistava koža ne zahtijeva složene rituale ni pretjerane zahvate, već dosljednost, umjerenost i brigu o sebi iznutra i izvana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah
KUK OAZA

FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah

Vila Kuk Oaza u Makarskoj, smještena na litici s pogledom koji ostavlja bez daha, simbol je suvremene mediteranske luksuzne arhitekture i udobnosti. Evo detaljnog osvrta
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025