Angelina Jolie otkriva tajnu svoje mladolikosti u pedesetoj: Bez zahvata i bez pretjerivanja

Iza njezina besprijekornog tena ne kriju se skupi tretmani ni ekstremni estetski zahvati, glumica već desetljećima njeguje vrlo jednostavnu, ali dosljednu rutinu, piše Daily Mail.

Manje je više

Prema riječima njezine dermatologinje dr. Rhonde Rand, Jolie je oduvijek pristupala njezi kože razumno i s mjerom.

- Kada je odlučila posvetiti se glumačkoj karijeri, željela je očuvati prirodan izgled. Koristila je osnovne proizvode, kremu sa zaštitnim faktorom, blage čistače, antioksidanse i povremeno glikolne kiseline. Nema agresivnih pilinga ni proizvoda s previše kemikalija - istaknula je dr. Rand.

Angelina je u razgovoru za Women’s Health 2021. godine otkrila da se nikad nije oslanjala na estetske zahvate.

- Uvijek sam bila prirodna. Nisam pretjerivala s tretmanima, nisam išla na zahvate i ne planiram. Ako nekome to donosi sreću, to je njihov izbor, ali meni to nije potrebno - govori.

Poznata glumica koristi šminku samo kad to zahtijeva posao, a izvan seta je gotovo nikad ne nosi. Upravo u tome, tvrdi njezina dermatologinja, leži dio tajne njezina mladolikog izgleda. - Ne nosi šminku svakodnevno i uvijek je temeljito skida, što koži omogućuje da diše - dodaje.

Zaštita od sunca je ključna

Jolie se nikada ne izlaže suncu bez zaštite. - Naslijedila je maslinastu put od majke, ali nikad nije dopustila da potamni. Već godinama koristi kreme s visokim zaštitnim faktorom i često nosi šešire. Hidratacija je važna, no krema sa SPF-om zapravo je najvažniji korak protiv starenja kože - objašnjava Rand.

Iako priznaje da je dijelom zahvalna genima, Angelina se ne oslanja samo na njih. Svoju rutinu održava redovito i bez pretjerivanja. - Ona jednostavno nema potrebu za drastičnim promjenama jer njezin pristup funkcionira - dodaje dr. Rand.

Savjeti stručnjaka

Dermatolog dr. David Colbert, poznat među holivudskim zvijezdama, otkrio je da tajna dobrog izgleda ne leži u luksuznim tretmanima, već u svakodnevnim navikama. - Način na koji starimo ovisi o genima, ali i o prehrani i životnom stilu. Ako želite zdravu kožu, izbacite šećer i alkohol, koristite kremu sa SPF 50 tijekom cijele godine, pijte dovoljno vode i jedite hranu bogatu vitaminima i mineralima - govori.

Iako izbjegava invazivne tretmane, Jolie povremeno posjećuje upravo dr. Colberta, poznatog po naprednim tretmanima kože koji mogu doseći cijenu i do 15 tisuća funti godišnje.

Njezin primjer pokazuje da blistava koža ne zahtijeva složene rituale ni pretjerane zahvate, već dosljednost, umjerenost i brigu o sebi iznutra i izvana.