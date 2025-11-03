Obavijesti

HIDRATACIJA JE KLJUČNA

Njega ruku zimi: Maleni rituali za meku kožu i dobar osjećaj

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 2 min
Njega ruku zimi: Maleni rituali za meku kožu i dobar osjećaj
Foto: 123RF

Najvažnije pravilo zimske njege ruku jest redovito hidratiziranje. Kreme koje su lagane ljeti sada nisu dovoljne, potrebno je birati gušće teksture s hranjivim sastojcima poput shea maslaca, glicerina, ulja badema ili pčelinjeg voska

Zima je uvijek test za kožu, a ruke su među prvim dijelovima tijela koje otkrivaju njezine posljedice. Hladan zrak, vjetar i suhi grijani prostori iscrpljuju kožu, radi čega ona postaje suha i osjetljiva. Dakle, ruke zimi traže više pažnje i to ne samo iz estetskih razloga, već i zato što su svakodnevno izložene i često zaboravljene u rutini njege.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najvažnije pravilo zimske njege ruku jest redovito hidratiziranje

Kreme koje su lagane ljeti sada nisu dovoljne, potrebno je birati gušće teksture s hranjivim sastojcima poput shea maslaca, glicerina, ulja badema ili pčelinjeg voska. Ključno je kremu nanositi više puta dnevno, osobito nakon pranja ruku. Idealno je imati malu kremu u torbi i veću uz krevet, kako bi njega postala spontani, ponavljajući ritual.

Iako izgleda banalno, rukavice su najjednostavniji i najučinkovitiji oblik njege

One ne samo da štite od hladnoće, nego i od isušivanja uzrokovanog vjetrom i naglim promjenama temperature. Kod kuće, dok peremo posuđe ili čistimo, ruke treba zaštititi i gumiranim rukavicama, jer deterdženti i topla voda dodatno oštećuju prirodnu barijeru kože.

Zimi se njegu ruku isplati pretvoriti u večernji ritual oporavka

Prije spavanja nanesite bogatu, hranjivu kremu ili ulje, a zatim navucite pamučne rukavice. Tijekom noći koža će dubinski upiti njegu, a ujutro će biti mekša i glađa. Ova jednostavna navika u nekoliko dana vraća rukama elastičnost i zdrav izgled.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Hladnoća ne pogađa samo kožu nego i nokte

Oni zimi često postaju lomljivi, a kožica oko njih suha i ispucala. Redovito masirajte ulje za nokte ili čisti bademov ulje u korijen nokta, to potiče cirkulaciju i jača nokatnu ploču. 

Young woman moisturizes her hand with cosmetic cream lotion opened container with cream body milk White Phalaenopsis orchid flowers on pink background Flat lay top view minimalism style Beauty concept
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Male navike koje čine razliku

Izbjegavajte pretoplu vodu pri pranju ruku, jer dodatno isušuje kožu. Nakon pranja, ruke nježno posušite tapkanjem, a ne trljanjem. Ako volite mirisne kreme, birajte one bez alkohola, jer on isušuje i može izazvati peckanje na osjetljivoj koži.

