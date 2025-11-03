Njega ruku zimi: Maleni rituali za meku kožu i dobar osjećaj

Zima je uvijek test za kožu, a ruke su među prvim dijelovima tijela koje otkrivaju njezine posljedice. Hladan zrak, vjetar i suhi grijani prostori iscrpljuju kožu, radi čega ona postaje suha i osjetljiva. Dakle, ruke zimi traže više pažnje i to ne samo iz estetskih razloga, već i zato što su svakodnevno izložene i često zaboravljene u rutini njege.

Najvažnije pravilo zimske njege ruku jest redovito hidratiziranje

Kreme koje su lagane ljeti sada nisu dovoljne, potrebno je birati gušće teksture s hranjivim sastojcima poput shea maslaca, glicerina, ulja badema ili pčelinjeg voska. Ključno je kremu nanositi više puta dnevno, osobito nakon pranja ruku. Idealno je imati malu kremu u torbi i veću uz krevet, kako bi njega postala spontani, ponavljajući ritual.

Iako izgleda banalno, rukavice su najjednostavniji i najučinkovitiji oblik njege

One ne samo da štite od hladnoće, nego i od isušivanja uzrokovanog vjetrom i naglim promjenama temperature. Kod kuće, dok peremo posuđe ili čistimo, ruke treba zaštititi i gumiranim rukavicama, jer deterdženti i topla voda dodatno oštećuju prirodnu barijeru kože.

Zimi se njegu ruku isplati pretvoriti u večernji ritual oporavka

Prije spavanja nanesite bogatu, hranjivu kremu ili ulje, a zatim navucite pamučne rukavice. Tijekom noći koža će dubinski upiti njegu, a ujutro će biti mekša i glađa. Ova jednostavna navika u nekoliko dana vraća rukama elastičnost i zdrav izgled.

Hladnoća ne pogađa samo kožu nego i nokte

Oni zimi često postaju lomljivi, a kožica oko njih suha i ispucala. Redovito masirajte ulje za nokte ili čisti bademov ulje u korijen nokta, to potiče cirkulaciju i jača nokatnu ploču.

Male navike koje čine razliku

Izbjegavajte pretoplu vodu pri pranju ruku, jer dodatno isušuje kožu. Nakon pranja, ruke nježno posušite tapkanjem, a ne trljanjem. Ako volite mirisne kreme, birajte one bez alkohola, jer on isušuje i može izazvati peckanje na osjetljivoj koži.