Kupila je 18 roli toalet papira, a djeca joj ga pobacala u kadu

Svi smo više manje upoznati s panikom i maničnim kupovanjem te skladištenjem namirnica uoči korona virusa koji 'vlada' diljem svijeta.

Proizvod oko kojeg su se neki znali i potući je zasigurno toaletni papir. Tako je jedna majka sebe i svoju obitelj opremila uoči ove panika sa 18 rola toaletnog papira. No kako je ubrzo nakon toga objavljeno na Twitteru, njene role su još brže nestale. Djeca su ih sve bacila u kadu sa svojim igračkicama.

'Incident' je na Twitteru podijelio Ed Cumming iz Hampshirea, koji je objavio fotografiju ovog umiljatog nereda napisavši 'moja prijateljica je kupila 18 toaletnih rola i djeca su ih sve potopila u kadi'.

My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV