<p>Jedan prekrasan TikTok video objavila je <strong>Lacey Scott</strong>, na svom profilu heretherebesculptures, koji pokazuje kako je spasila bolesnu 10-godišnju zlatnu ribicu iz pet shopa te se pobrinula da ozdravi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se oporavila zlatna ribica Monstro</p><p>Monstro je zlatna ribica koja je imala puno zdravstvenih problema: nije mogla plivati ​​i kao rezultat toga, na trbuhu su joj se razvile lezije. No, nova je vlasnica je za nju napravila 'bolnicu za ribe' s akvarijskom soli i svakodnevno mijenjala vodu. Promjene su bile spore, ali uočljive.</p><p>- Monstro je kompliciran, ali istovremeno i velika diva za održavanje - rekla je nova vlasnica zlatne ribice, Lacey. Više od 5,9 milijuna ljudi pogledalo je ovaj video na TikToku, a više od 1,5 milijuna je lajkalo. Sa ovakvim statistikama, Monstro bi mogao biti upravo jedna od najpopularnijih riba na društvenim mrežama.</p><p>Jednom kada je zlatna ribica pomalo počela jesti i plivati, nova je vlasnica preselila u veći akvarij s prijateljima kako bi mu pravile društvo. Najupečatljivija razlika bila je u tome što je Monstro svoju boju promijenio iz vrlo tamno plave u svijetlu i zdravo narančastu!</p><h2>Monstro voli hranu i pažnju</h2><p>- Ova riba je poput gluhog šteneta. Doći će do stakla i moliti za pažnju, a posebno kada želi hranu - rekla je Lacey. Zbog svog oblika, ove simpatične zlatne ribice nisu najbolji plivači, a ni Monstro nije iznimka.</p><p>- Podsjeća me na autiće u lunaparku, kreće se, ali onda se ne može zaustaviti, pa samo odskače od stvari i sudara se s drugim ribama, ili se pokušava okrenuti pa nekako napravi salto, što je poprilično komično za gledati - ispričala je vlasnica. </p><p>Stol na kojem vlasnica radi skulpture je pored njegovog akvarija, a jedna od njegovih najdražih stvari je otplivati ​​do vrha, a zatim dramatično zamahnuti repom i tako sve poprskati.</p><p>- Moj suprug trenutno radi od kuće i koristi stol tijekom dana, ali još nije vidio da Monstro to radi, pa pretpostavljam da time želi privući moju pažnju, vjerojatno zato što stalno mislim da je gladan - tvrdi.</p><p>Lacey je također rekla da je vrlo važno dobro nahraniti zlatne ribice. Budući da su njihova tijela kompaktna, nije rijetkost da imaju problema sa probavom, pa je važno hraniti ih dobrom hranom. Ona hrani svoje ribice raznim stvarima, peletama, gel hranom, zeljem, crvima i blanširanim povrćem. Izuzetno vole vodenu leću, koja je plutajuća biljka, ali je ne može uzgajati toliko brzo jer je tako brzo pojedu.</p><h2>'Nisam mogla podnijeti pomisao da će tako provesti svoje posljednje dane'</h2><p>Prema Lacey, najveći izazov što se tiče zdravlja Monstra bila je ta što zapravo nije znala što nije u redu s njim.</p><p>- Zato sam započela terapiju s akvarijskom soli i dnevnim promjenama vode. Akvarijska sol može pomoći u ubrzavanju zacjeljivanja ozljeda uz istovremeno smanjenje rizika od infekcije. To može pomoći kod opuštanja riba, a prilično je učinkovit protiv bakterija, gljivica i parazita - opisala je.</p><p>- Što se tiče promjene vode, mislim da ljudi ne shvaćaju koliko dobra čista voda može pomoći ribi. Iskreno, nisam mislila da ću ga uspjeti oporaviti, ali nisam mogla ni podnijeti pomisao da će tako stara riba posljednje dane provesti sama u trgovini. Mislila sam da mu barem mogu pružiti dom i učiniti joj ugodnima posljednje dane - izjavila je.</p><h2>'Svijet je trenutno zastrašujuće mjesto pa sam pomislila kako bi ova priča mogla nasmijati ljude'</h2><p>- I prije sam dijelila priče o ribama (uz Monstrovu priču) sa svojim sljedbenicima, tako da definitivno nisam mislila da će ova privući takvu pažnju. Svijet je sada zastrašujuće mjesto pa sam pomislila kako bi njegova priča mogla nasmijati ljude - kazala je Monstrova vlasnica.</p><h2>Ribe mogu mijenjati svoju boju iz više razloga</h2><p>Lacey je pojasnio da je Monstro teleskop zlatna ribica.</p><p>- Nije rijetkost da ove ribe mijenjaju boju tijekom svog životnog vijeka. To je vezano za dob, okoliš, prehranu, svjetlost, kvalitetu vode, stres i zdravlje. Dakle, to što imate crnu ribu ne znači da je nezdrava ili tužna. Druga je stvar to što vlasnica zna da Monstru treba veći akvarij.</p><p>- U početku sam ga planirala poslati prijatelju koji je držao zlatne ribice, ali brzo sam se zaljubila u njega. Čim mi sredstva i prostor to omoguće, premjestit ću ga u veći akvarij kako bi mogao nastaviti živjeti svoj najbolji život! - zaključila je vlasnica, piše<a href="https://www.boredpanda.com/goldfish-recovery-color-change/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank"> Bored Panda</a>.</p>