Kupite vino jeftinije uz 24 Oranž i naučite koliko razne vrste vina mogu stajati nakon otvaranja 24 Oranž

Kada se boca vina otvori, počinje se odvijati oksidacija, kemijska reakcija u kojoj je vino izloženo kisiku. Stoga sad imate priliku naučiti koliko koja vrsta može stajati nakon otvaranja

Koliko će alkohol trajati ovisi o vrsti vina, načinu na koji se čuva i koliko je ostalo u boci. Otvorena boca bijelog vina ili roséa trajati između tri i pet dana ako se drži u hladnjaku.

Pjenušac će trajati samo jedan do dva dana nakon otvaranja, stoga je najbolje uložiti u kvalitetan čep za bocu ili uživati ​​u boci s drugima.

Otvorene boce crnog vina zimi će trajati između četiri i pet dana, no ljeti će zbog vrućine biti pitke dva do tri dana. Također se preporučuje čuvanje crnog vina na tamnom mjestu, bez obzira je li to na otvorenom ili zatvorenom.

Srećom, postoje brojni načini da vam preostalo vino dulje traje. Prastari trik stavljanja čajne žličice u grlić otvorene boce vina neće učiniti mnogo, stoga gospodin Menzes preporučuje kupnju čepa za bocu.

Ako vam je u boci od 750 ml ostala samo čaša ili dvije, pretočite je u manju bocu. To će smanjiti površinu i količinu zraka unutar boce kako bi se usporio proces oksidacije.