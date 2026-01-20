Obavijesti

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj iz inozemstva

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj iz inozemstva
Sigurno tržište države članice EU-a, plaže koje spajaju tirkizno, čisto more i autentičan mediteranski ugođaj te stabilna potražnja za turističkim najmom čine Hrvatsku privlačnom destinacijom za kupnju nekretnine

Dodatna prednost za kupce iz inozemstva jest plaćanje u eurima i jasna pravna infrastruktura, koja olakšava upis vlasništva i zaštitu ulaganja.

Zašto odabrati Dalmaciju i Istru

Dalmacija i Istra nude spoj prestižnih mikrolokacija i visoke kvalitete života. U prvoj liniji do mora nalaze se moderne vile s bazenima, prostrani apartmani s panoramskim pogledom i građevinska zemljišta na odabranim pozicijama. Kroatien Immobilien 24 od 2009. godine kurira ponudu upravo takvih nekretnina, pazeći na dokumentaciju, položaj i dugoročnu vrijednost. Ulaganje u obalna područja može biti isplativo kroz korištenje za osobni odmor i zakonito iznajmljivanje tijekom sezone, uz potencijal rasta vrijednosti nekretnine u primorskim zonama.

Tko može kupiti i koje su osnovne pretpostavke

Državljani država članica EU-a načelno mogu slobodno kupovati stambene nekretnine u Hrvatskoj, uz iznimke za određene vrste zemljišta. Kupci iz trećih zemalja najčešće kupuju na temelju načela uzajamnosti i, ovisno o vrsti nekretnine, mogu trebati dodatnu suglasnost. U svim slučajevima ključno je pribaviti OIB (osobni identifikacijski broj), što je preduvjet za sklapanje ugovora, plaćanje poreznih obveza i eventualno otvaranje računa u banci.

Proces kupnje korak po korak

  • Istražite lokaciju i definirajte budžet: odredite željeni tip nekretnine (vila, apartman, zemljište) te plan korištenja (vlastiti odmor, povremeni najam, dugoročno ulaganje).
  • Odabir pouzdanog posrednika: Kroatien Immobilien 24 predstavlja provjerene nekretnine, organizira virtualne obilaske i usklađuje termin razgledavanja na terenu.
  • Pravna provjera: odvjetnik provjerava vlasnički list, teretovnicu, stanje u zemljišnim knjigama i katastru, građevinsku i uporabnu dozvolu te eventualne upise založnih prava ili služnosti.
  • Pismo namjere i predugovor: nakon usuglašene cijene potpisuje se predugovor i uplaćuje kapara, uz jasno definirane rokove i uvjete.
  • Glavni ugovor i ovjera: kupoprodajni ugovor ovjerava se kod javnog bilježnika. Prodavatelj izdaje tabularnu ispravu (izjavu o prijenosu vlasništva).
  • Upis vlasništva: prijava u gruntovnicu i promjena stanja u zemljišnim knjigama. Nakon provedbe stječete puno pravo vlasništva.
  • Primopredaja i postprodajne radnje: prijenos komunalija, osiguranje, eventualno ugovaranje usluga održavanja i upravljanja najmom.

Troškovi koje je razumno planirati

Iako se struktura troškova razlikuje ovisno o konkretnoj nekretnini i statusu prodavatelja, uobičajeno je planirati sljedeće stavke:

  • porez na promet nekretnina ili PDV (ovisno o tome je li riječ o novogradnji i o poreznom statusu prodavatelja)
  • javnobilježničke i sudske pristojbe za ovjere i upis prava vlasništva
  • odvjetničke usluge i, prema potrebi, sudskog tumača za ovjerene prijevode
  • tehnički pregled ili procjenu, posebno kod starijih objekata
  • godišnje troškove održavanja (komunalije, pričuva, vrt i bazen, osiguranje)
  • troškove profesionalnog upravljanja nekretninom ako planirate iznajmljivanje

Transparentno planiranje troškova pomaže da kupnja nekretnine bude predvidiva i financijski održiva, a uz stručnu podršku proces može biti znatno jednostavniji.

Kako vam može pomoći Kroatien Immobilien 24

Kao renomirani posrednik specijaliziran za Dalmaciju i Istru, Kroatien Immobilien 24 pomaže kupcima iz inozemstva proći kroz proces bez stresa. Naglasak je na selekciji nekretnina koje zadovoljavaju visoke standarde kvalitete, provjeri dokumentacije prije oglašavanja i jasnoj komunikaciji o potencijalu, prednostima lokacije i mogućim ograničenjima. Tim koordinira uključenje lokalnog odvjetnika, javnog bilježnika i banke, predlaže rješenja za escrow ili depozit, organizira video-obilaske i osigurava da svaki korak bude dokumentiran. Za vlasnike koji žele pasivnije sudjelovanje, tvrtka može povezati pouzdane partnere za čišćenje, održavanje, vođenje rezervacija i prijavu gostiju.

Savjeti za kupce iz inozemstva

  • Pripremite dokumente: valjanu identifikaciju, dokaz o porijeklu sredstava u skladu s pravilima sprječavanja pranja novca i ovjerene prijevode gdje je potrebno.
  • Razmotrite punomoć: ako ne možete fizički prisustvovati, ovjerena punomoć odvjetniku omogućuje potpisivanje ugovora i podnošenje prijava u vaše ime.
  • Obratite pozornost na status nekretnine: provjerite ima li uredne dozvole, je li etažiranje dovršeno u zgradama s više jedinica i postoje li zabilježbe koje utječu na vlasnička prava.
  • Planirajte najam promišljeno: informirajte se o kategorizaciji i lokalnim pravilima ako želite kratkoročno iznajmljivati; kvalitetna lokacija uz more i dobar pristup mogu značajno povećati popunjenost.
  • Upoznajte sezonu: potražnja varira tijekom godine; promišljeno određivanje cijena i ulaganje u sadržaje poput bazena, pametne pristupne kontrole ili energetski učinkovitih rješenja može poboljšati prihode i smanjiti troškove.
  • Osigurajte nekretninu: policom pokrijte štete od oluja, vlage i odgovornosti prema trećima, a uz more razmotrite dodatne mjere zaštite.

Što čini tržište sigurnim i održivim

Hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i korištenje eura pružaju predvidivo regulatorno okruženje, stabilnost transakcija i jednostavnije financijsko planiranje. Transparentni zemljišnoknjižni sustav i obvezna javnobilježnička ovjera štite kupce i prodavatelje. U kombinaciji s prirodnim ljepotama obale, čistim morem i razvijenom turističkom infrastrukturom, to su snažne prednosti za one koji žele istražiti ponudu i odabrati nekretninu koja spaja osobni užitak i dugoročni povrat. Kroz proces kupnje, od prvog kontakta do upisa vlasništva, profesionalna podrška osigurava da ulaganje u hrvatske nekretnine može biti sigurno, transparentno i vrijedno truda.

