Kupujete quad? Evo koje greške najviše koštaju i kako ih izbjeći

Ljubitelj ste adrenalina, prirode i vožnje na izazovnom terenu?! Razmišljate kako bi vam kupnja quada omogućila jednostavan pristup lokacijama koje dosad niste imali priliku posjetiti, ali nikad se ranije niste susreli s ovim moćnim vozilima pa ne znate na što biste trebali obratiti pažnju. Čujete razne savjete i preporuke, ali i dalje ne znate koja je razlika između pojedinih modela. U tom slučaju, ovaj članak bi vam mogao biti od koristi.

Kako se vaša kupnja quada ne bi pretvorila u fijasko, donosimo vam listu od 5 najčešćih grešaka pri izboru četverokotača, uz praktične savjete kako ih izbjeći. Ako niste mehaničar niti stručnjak za quadove, a voljeli biste naučiti osnove i pripremiti se za kupnju ovog vozila, nastavite čitati - ovdje ćete pronaći sve što vam je potrebno.

Greška 1: Izbor neprikladnog motora

Gotovo svaki početnik pri izboru quada najprije promatra dizajn ovog vozila. Ukoliko ono izgleda atraktivno, već tada ulazi u "uži izbor", dok se istovremeno zanemaruju druge, bitnije stavke. Jedna od tih stavki je i motor - srce ovog vozila. Pri izboru četverokotača nužno je voditi računa o tome da je motor jačinom prilagođen sposobnostima vozača, kvalitetan i stabilan. Pitate se što to znači? Naime, ljubitelji ovog vozila mogu birati između quadova s četverotaktnim i dvotaktnim motorom. Četverotaktne motore obično imaju početnički quadovi - sporiji, pouzdaniji, modeli lakši za održavanje, dok su dvotaktni motori uobičajeni za snažnije, brže i zahtjevnije quadove. Svakako, najbolja opcija je konzultirati se sa stručnjacima u prodavaonici quad vozila, koji će vam podijeliti savjete koji motor je prikladan za vaše potrebe i tako vam uštedjeti vrijeme i novac.

Foto: Moisés Fattel

Greška 2: Preskakanje provjere prijenosa i lanca

Prijenos i lanac (ili remen) ključni su za sigurnu i stabilnu vožnju, s obzirom da prenose snagu motora na kotače i direktno sudjeluju u pogonu. Kako bi quad pružio očekivane performanse i sigurnost, važno je da sve ove komponente budu pravilno podešene i u potpunosti funkcionalne. Posebnu pažnju obratite na to da lanac ili remen budu optimalno zategnuti i bez znakova nepravilnosti. Također, prijenos brzina trebao bi se odvijati glatko i bez trzaja, dok zupčanici moraju biti u besprijekornom stanju. Prije same kupnje preporučljivo je napraviti testnu vožnju kako biste osjetili stabilnost i rad vozila, te se uvjerili da quad u potpunosti odgovara vašim očekivanjima.

Foto: Aleksandrs Karevs

Greška 3: Zanemarivanje važnosti ovjesa i guma

Robusne gume na quadu prvo su što nam "upadne u oko" kada ga ugledamo, stoga je već na prvi pogled jasno kako su to ključni dijelovi ovog vozila. Jednako bitan je i ovjes, sustav koji spaja gume s njegovim okvirom i motorom te osigurava stabilno prianjanje guma na neravnine terena. Kod ovjesa je važno da amortizeri rade glatko i bez poskakivanja, dok kod guma profil mora biti kvalitetan i prilagođen terenu za koji je vozilo namijenjeno - cestu ili grubi teren. Naravno, svi ovi dijelovi trebaju biti kvalitetno pričvršćeni, bez deformacija i "klimavih" spojeva. Uz vizualni pregled, testna vožnja na terenu najbolje pokazuje pravu funkcionalnost guma i ovjesa.

Foto: Luis Castro

Greška 4: Izbor neprikladnog mjenjača

Jedna od najčešćih pogrešaka kod kupnje quada je odabir mjenjača koji nije prilagođen iskustvu vozača. Mnogi početnici gledaju isključivo izgled, snagu ili tehničke detalje, a zanemare koliko način prijenosa snage utječe na kontrolu i sigurnost. Quad s ručnim mjenjačem može pružiti veću kontrolu i bolje performanse, ali za nekoga tko tek uči upravljati četverokotačem, može otežati vožnju i povećati rizik od nesigurnih situacija. Automatski mjenjač, s druge strane, omogućuje da se početnik u potpunosti koncentrira na teren, balans i sigurnost, dok stječe osjećaj za vozilo. Upravo zbog toga - neprilagođen mjenjač česta je pogreška pri kupnji, koja može utjecati na prve i ključne trenutke vožnje.

Foto: Appic

Greška 5: Kupnja quada bez prikladne opreme

Bez obzira na to koliko je quad stabilan, siguran ili prilagođen početnicima, jedna stvar uvijek ostaje izvan vaše potpune kontrole - pretpostavljate, radi se o terenu. Upravo to je razlog zašto je sigurnosna oprema neizostavna. Quad se vozi ondje gdje druga vozila teško prolaze - po makadamu, šumskim i poljskim stazama, pa je rizik od iznenadnih situacija uvijek prisutan. Kupnja quada bez kacige, rukavica, čizama i druge, nužne sigurnosne opreme - ozbiljna je pogreška, jer bez njih svaka vožnja postaje nepotrebno rizična i opasna za vas i sve prisutne na cesti. Dodatnu opremu - poput zaštita ili praktičnih dodataka za određeni model, uvijek je pametno uskladiti s preporukama stručnih osoba, dakle prodavača. "Zlatno pravilo" u svijetu ovog sporta je da quad i zaštitna oprema uvijek idu zajedno.

Može li kupnja novog quada umjesto polovnog, povoljno utjecati na sigurnost vozača ovih vozila?

Kao što ste mogli primijetiti, većina “skupih grešaka” vezana je za brzopletu kupnju quadova i nedovoljno poznavanje tehničkih značajki ovih vozila. Da biste izbjegli kvarove, ozbiljne novčane izdatke, te se zaštitili od mogućih ozljeda - posjetite provjerenu prodavaonicu s quad vozilima i informirajte se o svim detaljima koji će vam pomoći u odluci o kupnji. Izbor novog četverokotača u odnosu na polovne verzije definitivno može doprinijeti većoj sigurnosti vozača, s obzirom da su nova vozila prošla sve potrebne provjere i sadrže dokumentaciju koja jamči ispravnost. I da, istina je da ne možete imati potpunu kontrolu nad nepristupačnim terenima, ali itekako možete utjecati na izbor sigurnog i stabilnog modela koji će minimizirati rizik od ozljeda i pružiti vam poseban doživljaj vožnje kroz autentične prirodne krajolike.