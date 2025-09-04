Školarca još možete opremiti za školu iako je zadnji čas. Istražili smo gdje je pribor najjeftiniji te koje su cijene torbi. Bilježnice koštaju od 0,29 do 1,79 eura, što je upola manje nego lani
Kupujete školski pribor u zadnji tren? Evo gdje je snižen do 60%
Roditelji koji u zadnji čas kreću u potragu za školskim priborom mogu odahnuti jer trgovine i web-shopovi trenutno nude velike popuste i širok izbor. Školska oprema svake godine sve više košta, pa roditelji teže prate troškove. Dućani netom prije početka nastavne godine nude velike popuste za roditelje. Naravno, popusti i cijene ovise o tome koliko se ulaže u torbe i brendirane artikle. Povjerili smo cijene pribora na popustima.
