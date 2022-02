Od siročeta čije su slavne grudi inspirirale poeziju do premijerove ljubavnice koja je živjela sa svojim mužem i ljubavnikom tinejdžerom, nova knjiga otkriva poznate bludnice koje su bile 'Kardashianke' gregorijanskog doba. Autor Mike Rendell u svojoj novoj knjizi dijeli priče poznatih bludnica i ljubavnica prošlosti, uspoređujući ih s današnjim reality TV zvijezdama.

Danas su žene pod utjecajem slavnih glumica i reality zvijezda, istih poznatih lica koja svakodnevno krase društvene mreže i pune stranice i naslovnice časopisa. Ali u britanskoj prošlosti žene su imale prilično nevjerojatan izvor inspiracije - bludnice, kurtizane i ljubavnice koje su se 'pojavljivale' na rukama najmoćnijih muškaraca u društvu.

Britanski pisac Mike Rendell, koji je napisao više od desetak knjiga o tom razdoblju, istražuje živote ovih žena u svojoj novoj knjizi - Georgian Harlots and Whores: Fame, Fashion & Fortune - ističući njihovu sličnost s današnjim modernim megazvijezdama poput Kardashianki.

- Ni na trenutak ne sumnjam u moral obitelji Kardashian, niti impliciram da su oni nasljednici onog paralelnog svemira od prije tri stoljeća, odnosno svijeta u kojem su živjele vodeće prostitutke i kurtizane tog vremena - piše on. Ali, navodi kako ipak postoje sličnosti. Kardashianke su modne ikone, njihove proizvode i beauty asortimane vole i kupuju milijuni. Oni su influenceri velikih razmjera, s milijunima pratitelja na Twitteru i Instagramu.

- U osamnaestom stoljeću, kao i sada, status slavne osobe, odnosno najuspješnijeg, nije dugovao količini dobra koje su učinili. Katapultirali su ih u zvijezde zbog hrabrosti u spavaćoj sobi, zbog promiskuiteta, zbog društva koje su držali... Tadašnje novine, posebice prethodnici crvenih tepiha, izvještavali su o svakom njihovom pojavljivanju u javnosti, izmišljali suparništva i indiskrecije i osiguravali da njihove ludorije nikada ne izlaze iz vijesti. Zvuči poznato? Poput Kardashianki? - dodaje Mike.

Poput njih, ili drugih slavnih osoba, prostitutke i bludnice pokretale su modne trendove, a povremeno su čak pokušavale prodati vlastite proizvode kako bi ljubitelji mogli kopirati njihov stil. Međutim, dok se današnje slavne osobe odijevaju 'šokantno', za bludnicu stare Britanije cilj je bio oponašati dotjeranost viših klasa. Posjećivale su balove, maškare i predstave s dijamantima i draguljima kako bi parirale svakoj aristokratskoj ljepoti.

U svojoj knjizi Rendell predstavlja neke od utjecajnih osoba iz 18. stoljeća, uključujući moćnu premijerovu ljubavnicu i tragičnu ljepoticu koja se zaljubila u princa od Walesa...

Fanny Murray

Kurtizana čije su 'kugle' inspirirale poeziju. Otišla je u krevet nekih od najbogatijih i najmoćnijih muškaraca u Britaniji. Pisali su poeziju i pjesme o njezinim grudima, no Fanny Murray je imala prilično neupadljiv početak u životu. Vjeruje se da je rođena od glazbenice u Bathu 1729., a otac također glazbenik, umro je kada je imala 12 godina, ostavivši je siročetom. Priče o njezinom ranom životu razlikuju se, ali se vjeruje kako je prodavala cvijeće da bi se uzdržavala. Brzo je privukla pažnju Jacka Spencera, unuka prvog vojvode od Marlborougha, koji joj je navodno uzeo nevinost i okrenuo je ka životu u kojem je prodavala svoje tijelo radi seksa.

Njezin spasitelj došao je u neobičnom obliku Richarda 'Beaua' Nasha, koji je pomagao u sklapanju dobrostojećih parova na društvenoj sceni Batha. Tada, kao i sada, napredovanje u životu ovisilo je o tome koga poznajete, a Beau je pokazao Fanny, da s pravim vezama i pravom garderobom, postoji mogućnost zarade više novca.

S 14 je već 'pokazivala tragove ženstvenosti' i tjerala mnoge da se okreću za njom. Memoari je opisuju kao: 'izuzetno lijepa; lice joj je savršeno ovalno s očima koje kao da su govorile o ljubavi, a svaka druga crta lica bila joj je u simetriji. Samo njezini obrazi s rupicama kao i njezin osmijeh bili su očaravajući. Njezini zubi pravilni, fini i savršeno bijeli, koraljne usne i kestenjasta kosa, ubrzo su privukle poglede svih'...

S vremenom je odlučila napustiti Bath i otići 'privući poglede' bogatih Londonaca. Tamo je pala u ruke makroa i 'gospođa' koje su joj previsoko naplaćivale iznajmljivanje odjeće koju je trebala nositi da zavede klijente. Ali Fanny je bila vrijedna radnica i s vremenom je uspjela susresti vrhunske klijente i zaraditi dovoljno novca da se osamostali, ostavljajući iza sebe 'kandže i kontrolu'. Fanny je postala slavna pa je čak inspirirala i modni trend - šešir s asimetričnim obodom, nošen pod kutom kako bi se prikrio dio lica.

Također se pojavila na Harrisovoj listi - Harris's List of Covent Garden Ladies - odnosno godišnjem imeniku koji donosi tko je tko od najboljih gradskih prostitutki. Prvi zapis o Fanny dolazi iz 1761. Ulazak na popis omogućio je Fanny da podigne stopu, koja je nastavila rasti s njezinom slavom.

Muškarci su željeli biti poput nje, a žene su željele izgledati kao ona. Kupovali su minijaturne portrete Fanny koji su se temeljili na slici umjetnika Henryja Roberta Morlanda na kojoj je bludnica prikazana kao 'elegantna, samouvjerena žena' u najboljim godinama.

Među njezinim osvajanjima bio je i John Montagu, 4. grof od Sandwicha, koji ju je učinio svojom ljubavnicom, i Sir Richard Atkins, koji ju je opskrbio 'sjajnom opremom, brojnom pratnjom, elegantno namještenom kućom i lijepim džeparcem'. Dobila je ormar 'prekrasne odjeće i kovčeg vrijednih dragulja'. Međutim, Fanny je također bila rasipnica i, iako je imala imovinu, bila je siromašna kada je riječ o novcu. Kada je Sir Richard umro 1756., u dobi od samo 28 godina, Fanny je pala u krajnje siromaštvo. Kontaktirala je Johna, Spencera - pretka princeze Diane - čiji ju je djed, Jack, prvi razdjevičio. Složio se da njegova obitelj ima odgovornost uzdržavati Fanny i pristao je plaćati određen godišnji iznos.

Spencer je Fanny upoznao i s glumcem Davidom Rossom. Par je uplovio u brak i proveo neko vrijeme u Londonu prije nego što se nastanio u Edinburghu. Nakon godina bludničenja, Fanny je postala odana supruga i povukla se iz javnog života. Ona i Ross ostali su u braku do njezine smrti 1778., u dobi od 49 godina.

Nancy Parsons

Premijerova ljubavnica koja je živjela s mužem i ljubavnikom. Poput mnogih žena u Rendellovoj knjizi, točne okolnosti rođenja Nancy Parsons nisu poznate, ali postoji sugestija da je odgojena u prilično dobrostojećem kućanstvu jer je bila kulturna i dobro obrazovana - i sposobna kretati se u istim krugovima kao premijer.

Smatra se da je njezin 'pad' došao kada je upoznala kapetana broda robova po imenu Horton i pobjegla s njim na Jamajku. Nakon nekoliko godina vratila se u London, bilo zato što su se razišli ili zato što je umro. Usvojila je ime 'Mrs Horton' i, bez ikakvog načina da se uzdržava, okrenula se seksualnom radu. Živeći u londonskoj četvrti Soho, Nancy je navodno bila toliko popularna da je mogla upoznati 100 klijenata tjedno. S vremenom je počela viđati klijente boljeg statusa. Do 1760., kada je imala između 20 i 25 godina, Nancy je 'služila' aristokratima, uključujući budućeg ministra unutarnjih poslova i premijera Williama Pettyja.

Tri godine kasnije, postala je ljubavnica Augustusa Henryja FitzRoya, 3. vojvode od Graftona, budućeg premijera, koji je bio u ranim 20-ima i oženjen ženom po imenu Anne, koja je imala problema s kockanjem. FitzRoy je uzeo Nancy za svoju ljubavnicu i izazvao poglede kada je prkosio konvencijama i preselio kurtizanu u vlastitu gradsku kuću u Londonu, radije nego u zaseban posjed. Anne je bila trudna s njihovim trećim djetetom i živjela je u njihovoj kući na selu. Vojvotkinja se tada upustila u javnu vezu s grofom od Ossoryja, i na kraju mu rodila dijete. Vojvoda i vojvotkinja razveli su se 1769. godine.

U to vrijeme FitzRoy je već bio na vlasti, a ubrzo postao premijer u listopadu 1768. Mnogi su očekivali da će od Nancy napraviti poštenu ženu, s kojom je paradirao u javnosti i vodio je na događaje visokog profila poput Royal Ascota. Ipak, FitzRoy se nije oženio svojom ljubavnicom već se oženio s Elizabeth Wrottesley. Bio je kritiziran zbog javnog načina na koji je vodio svoje izvanbračne aktivnosti, a neki su se pitali koliki bi utjecaj Nancy mogla imati na političara. Kad je veza s FitzRoyem došla do kraja, Nancy je bila u 30-ima. U znak svoje trajne privlačnosti, uspjela je privući pažnju Charlesa, 2. Viskonta Maynarda, koji je sa 23 godine bio najmanje 10 godina mlađi od nje. Vjenčali su se 1776. godine. Za razliku od Fanny, Nancy se borila da se skrasi i do 1784. uvjerila je muža da prihvati mlađeg muškarca, 19-godišnjeg Francisa Russella, 5. vojvodu od Bedforda, u njihovo kućanstvo.

- Trojac se preselio u Nicu, a ménage à trois nastavio se do 1787. nakon čega se Francis vratio u London - piše Rendell. Nancy je ostala u Francuskoj, preselila se u Pariz i ostala podalje od očiju javnosti. Smatra se da je živjela kao 'vjerska pokornica' i postala poznata po svojim dobrotvornim djelima.

Mary Robinson

Rođena u Bristolu, Mary se preselila u London u dobi od deset godina nakon što je njezin otac napustio obitelj zbog žene koju je upoznao dok je bio poslovno u Kanadi. Dok je bila u školi, Mary je zapela za oko plesnom majstoru, koji je imao veze s londonskom kazališnom scenom. Preko njega je upoznala zamjenika upravitelja kazališta Covent Garden, a kasnije je upoznala i poznatog glumca Davida Garricka, koji je inzistirao da se pojavi uz Mary na sceni. Gluma nije bila respektabilna karijera za mladu ženu, ali je nudila prijeko potreban novac.

Međutim, prije nego što je uspjela zakoračiti na daske, Mary, tada samo 15-godišnjakinja, dobila je ponudu za brak od pomorskog časnika. Za oko je zapela i mladiću po imenu Thomas Robinson koji je živio preko puta. Uz ohrabrenje svoje majke, Mary se udala za gospodina Robinsona, unatoč njegovim skromnim izgledima. Ubrzo je saznala da njezin novi muž uopće nema novca, a njihov bračni dom u Londonu često su posjećivali lihvari tražeći da im se isplati dug. Rendell napominje da postoji još jedna verzija Maryina ranog života, ona koja ju, iako možda potpuno lažna, prikazuje kao mladu ženu 'razuzdane seksualnosti'.

- Ista priča je sugerirala da je njezin apetit za seksom bio nekontroliran, pogotovo nakon što je shvatila da može koristiti seks da dobije stvari koje najviše želi u životu - finu odjeću, novac i, iznad svega, dijamante - kaže Rendell. Bez obzira na sve što je Mary učinila da promijeni stav javnosti o njoj, uvijek je ostala zapamćena kao 'bludnica koja je postala kurva, a zatim serijska ljubavnica'. Sredinom 1770-ih g. Robinson i Mary bačeni su u zatvor zbog njegovih dugova. Kad su pušteni, djelomično pomoću sredstava koje je Mary zaradila prodajom knjige poezije koju je napisala, tada 18-godišnjakinja bacila se na život punim plućima.

Preko vlasnika kazališta i dramatičara Richarda Sheridana, Mary se vratila na pravi put da postane glumica. Garrick je izašao iz mirovine kako bi trenirao starletu za njezinu debitantsku ulogu u Romeu i Juliji. Zvijezda je stekla mnoštvo dobrostojećih obožavatelja. Mary je tvrdila da je odbila sve predujmove, ali drugi izvještaji sugeriraju da je svoju novostečenu slavu iskoristila u svoju korist i etablirala se kao glavna figura na 'sceni seksa za prodaju'. U isto vrijeme njezin je muž uzdržavao dvije ljubavnice u kući u Covent Gardenu. Pričalo se da je do jeseni 1779. Mary imala aferu s 21-godišnjim Sir Johnom Ladeom. Drugi su sumnjali da je Sheridana uzela za svog ljubavnika.

Njezin se život promijenio 3. prosinca 1779. kada je izvela The Winter's Tale za publiku uključujući kralja Georgea III., njegovu ženu, kraljicu Charlotte, i njihovog sina, princa od Walesa, tada 17-godišnjaka. Princ je te večeri bio očaran glumicom, gledajući sebe kao heroja predstave Florizel, a Mary kao svoju ljubavnicu Perditu. Sutradan je princ poslao izaslanika da joj dostavi strastvene poruke. Kao ljubavni znak poslao je i minijaturne portrete. Međutim, Mary je bila previše svjesna da će afera s princom okončati njezinu karijeru i uništiti njezin ugled. Tjednima je odbijala prinčeve zahtjeve, sve dok on nije pristao potpisati ugovor kojim je pristao platiti Mariji paušalni iznos od 20.000 funti - što je danas ekvivalentno 2 milijuna funti - kada je napunio 21 godinu.

Nakon dogovorenih uvjeta, princ je Mary smjestio u kuću u Sohou. Plaćao je i sobaricu, kuharicu te joj kupio raskošno uređenu kočiju. Mary je živjela na imanju sa svojom malom kćeri. Kada princ nije bio zauzet pićem ili kockanjem s prijateljima, došao bi na večeru i proveo noć sa svojom novom ljubavnicom. Ubrzo se princu svidjela druga žena, Elizabeth Armistead. Smatra se da su se on i Mary prvi put razdvojili u prosincu 1780., ali su se nastavili viđati još nekoliko mjeseci.

U početku je princ pokušao prekinuti sve veze s njom ne ostavljajući joj nikakvu financijsku potporu. Očajna i bez načina da plati svoje visoke račune, Mary je ucjenjivala kraljevsku obitelj, prijeteći da će objaviti ljubavna pisma koja joj je slao tijekom svog udvaranja. Upalilo je. George III platio je Mary određeni iznos i dogovorio se da će princ razmotriti plaćanje rente kada navrši 21 godinu.

Nakon pregovora, Mary je otišla u Francusku gdje je zbog kraljevskih veza postala popularna osoba u francuskom visokom društvu. Aristokrati su je slijedili te je bila poznata i bila je počašćena proslavama, balovima i večerima u opernoj kući. Čak je bila pozvana da upozna Marie Antoinette u Versaillesu. Po povratku u London, Mary se etablirala kao punopravna modna ikona, čiji je odabir odjeće izazivao komentare i potaknuo raspravu gdje god je išla. No, također je bila etiketirana i kao 'obična kurva' koja je plaćana u 'kočijama i dijamantima'. Dok je bila ljubavnica lorda Maldena, člana prinčeva najužeg kruga, upoznala je zgodnog i koketnog pukovnika Banastrea Tarletona.

Jedna priča kaže da se lord Malden, vjerujući u njezinu odanost, u jednom klubu s Tarletonom kladio da će je zavesti, piše Rendell. 'Malden je prihvatio okladu, a u tom trenutku Tarleton odvodi Mary u malo selo izvan Epsoma na dva tjedna vođenja ljubavi, vrativši se samo da traži svoj dobitak od poniženog i razbješnjelog lorda Maldena.'

Par se spojio i preselio u Europu gdje su proveli četiri godine putujući zajedno. Po povratku u Britaniju 1788. nastanili su se u Mayfairu, a dvije godine kasnije Tarleton je izabran za zastupnika Liverpoola. Ali to je bilo daleko od slike savršene ljubavi. Tarleton, čija se obitelj nije slagala s njegovim izborom, nastavio je kockati, razmetati novac i držati ljubavnice, dok mu je Mary pisala ljubavne pjesme. Navodno je veza naglo prekinuta kada je Mary otvorila The Times i pročitala objavu da je zaručen za bogatu nasljednicu.

Bivša glumica slomljenog srca pretočila je svoje bolno srce u knjigu koja je postala uspješna prema kritikama, ali, nažalost, ne i financijski. Isto je bilo i s ostalim djelima koji su uslijedili. Postala je pjesnikinja za Morning Post i započela svoje memoare koji, napominje Rendell, prekrivaju 'golem broj činjenica i događaja'. Ipak, čak i nakon ovog književnog uspjeha, Mary se nije mogla otarasiti svoje etikete 'Perdita', nadimka koji joj je tisak dao tijekom njezine veze s princom. Na nju se i dalje gledalo kao na kurtizanu i ljubavnicu. Umrla je na Boxing Day, 1800., u dobi od 42 ili 43 godine.

Gertrude Mahon

Za razliku od drugih kurtizana, Gertrude Mahon nije rođena u siromaštvu. Zapravo, sasvim suprotno. Gertrude je rođena u obitelji Tilson iz Londona koja je imala veze s irskom aristokracijom. Dali su kćeri i pošteno obrazovanje. U društvo je lansirana sa 17 godina, a tada je već bila 'zavodnica s gavranovom kosom' koja je uživala u pažnji koju je dobivala. 'Nikad nije propuštala priliku da nečuveno flertuje, bilo s učiteljem glazbe ili vršnjakom iz carstva', piše Rendell. 'Njezine čari privukle su pozornost mladog irskog glazbenika po imenu Gilbreath Mahon', dodaje. Violinist je bio kockar i pijanac koji je bio 12 godina stariji od Gertrude i, nesumnjivo, jako zainteresiran za novce koje je trebala naslijediti kad postane punoljetna. Pobjegli su u Francusku kako bi se vjenčali i Gertrude je ubrzo ostala trudna.

Međutim, u roku od samo tri godine Gilbert je napustio nju i malo dijete te pobjegao s drugom nasljednicom, gospođicom Russell. Jedva godinu dana kasnije, Gertrudina je majka umrla. Nije se povukla iz javnog života, kao što bi se moglo očekivati ​​od poslušne kćeri, nego se umjesto toga bacila na život u Londonu i izazivala pažnju svojim kitnjastim stilom odijevanja. Gertrude je ubrzo razvila blisko prijateljstvo s brojnim drugim istaknutim damama lošeg ugleda, poput Grace Elliott, koja je povremeno bila ljubavnica princa od Walesa, i Kitty Frederick, koja je bila ljubavnica Williama Douglasa, 4. vojvode od Queensberryja. 'Još jedna u njezinom krugu bila je Henrietta, grofica Grosvenor, koja je bila upletena u vrlo poznati slučaj kada ju je njezin muž uhvatio s bratom Georgea III', piše Rendell.

Gertrude je počela prodavati svoje tijelo i društvo bogatim muškarcima, uključujući kapetana Johna Turnera, s kojim je pohađala balove i događaje - sve dok joj nije dosadilo. Sljedeći je došao 17-godišnji Sir John Lade, kojeg je napustila nakon tri tjedna, da bi se vratila u Turneru, jer ga je smatrala dosadnim. U dobi od 29 godina Gertrude, koja je dobila nadimak The Bird of Paradise zbog svoje ljubavi prema živopisnoj odjeći, bila je na vrhuncu svoje karijere kao jedna od najtraženijih kurtizana u Londonu. Imala je prestižnu adresu, nosila haljine dostojne društvenih ljepotica i vozila se Londonom u 'zgodnoj žutoj kočiji'. Čak je imala i vlastitu poslugu.

Troškovi njezinih odlazaka značili su da su se čak i njezini najbogatiji udvarači borili da podmire njezine račune i, nakon kratkog boravka u Europi, Gertrude se vratila na pozornicu u Irskoj kako bi zaradila nešto dodatnog novca. Do kraja 1780-ih Gertrudin izgled počeo je blijedjeti, njezina šarena odjeća počela je izgledati zastarjelo, a ona je još uvijek bila neudana, bez ikakvih izgleda na horizontu.

Nesreća se nastavila 1790. Njezin sin Robert umro je na dužnosti u Indiji, izgubila je dom, a njezin namještaj je rasprodan kako bi pokrila svoje dugove. Deset godina kasnije nestala je iz javnog života. 'Nema podataka ni o datumu ni mjestu njezine smrti, a sve što je sigurno je da je umrla zaboravljena, kao zaboravljeni seksualni simbol', piše Rendell. 'Gertrude je uživala u svom statusu, uživala u slavi, ali je pustila da joj sreća izmiče kroz prste', dodaje on.

Kitty Fisher

Kitty Fisher bila je ekvivalent današnje zvijezde, popularna i razmetljiva. Ipak, poput mnogih zvijezda, blistala je, a onda umrla prije svog 30. rođendana. Rođena u Sohou u Londonu 1741., detalji o životu Kitty Fisher ostaju mutni, unatoč njezinoj slavi. 'Gotovo je nemoguće odvojiti mit od istine, pogotovo kada se priče o njoj primjenjuju na druge ljude', objašnjava autor. Čak su i njezini portreti, kojih je bilo mnogo, postali zamjenjivi sa slikama drugih žena. Međutim, jedno je sigurno, do kasnih 1750-ih, Kitty je bila jedna od najpoznatijih žena u Londonu.

Muškarci su o njoj pisali pjesme, slikali je i po njoj nazivali svoje brodove. Kitty je također bila vrsni samopublicist i znala je maksimalno iskoristiti svoj trenutak u centru pažnje. Godine 1758. Kitty je bila dovoljna senzacija da izvjesni Thomas Bowlby napiše svom prijatelju Philipu Gellu u Derbyshireu: 'Morate doći u grad da vidite Kitty Fisher, najljepšu, ekstravagantnu, zločestu kurvu koja je ikada procvjetala', piše Rendell te nastavlja: 'Kittyna popularnost je porasla, a Town & Country Magazine komentirao je da je bilo nemoguće biti dosadan u njezinom društvu'.

Uskoro je 'zavladala' Londonom. Njezin stil odijevanja kopirali su drugi, dok su beskrajne kolumne u tisku bile posvećene njezinom izgledu i opisivanju njezinih najnovijih nestašluka. 'Povezivali su je s vojvodom od Yorka, lordom Montfortom, grofom od Sandwicha i grofom od Harringtona, koji su je držali na tako raskošan način da je netko rekao da bi je mogli zamijeniti za kraljicu. Čini se da je 1764. Kitty okrenula leđa vezama za jednu noć i pristala skrasiti se s čovjekom po imenu gospodin Chetwynd, s kojim je živjela do njegove smrti.

Kasnije se udala za zastupnika Johna Norrisa. Par je proveo nekoliko mjeseci u bračnom blaženstvu sve dok se Kitty nije ozbiljno razboljela, vjerojatno od tuberkuloze. Početkom 1967. par je otputovao u Bristol tražiti liječenje, ali Kitty je stigla samo do Batha, gdje je umrla. Prema njezinim željama, pokopana je u svojoj najljepšoj balskoj haljini, donosi Daily Mail.