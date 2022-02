Povez preko očiju, igra uloga - sve su to stvari koje mogu povećati strasti u vašem krevetu, ali ako ih vaš partner ne želi isprobati s vama, dolazi do problema. Nemojte odmah prepisivati to gubljenju interesa. Problem je možda samo u njemu, a možda ga i možete probati riješiti - razgovorom.

Jednostavno nije avanturistički tip

Svi imamo različite osobnosti. Neki ljudi mrze rutinu, drugi je vole. Ekstroverti su skloni promjenama, a introverti je ne vole – obično zato što je njihova razina samopouzdanja niža. Što ste sigurniji, veća je vjerojatnost da ćete isprobati nove stvari jer su rizici mali.

Ako ste vi oni koji žele isprobati nove stvari u krevetu, uvjerite svog partnera da je u redu ići malenim koracima i da ćete ga 'držati za ruku' do kraja. Također jasno dajte do znanja da ćete prestati ako im se to ne sviđa. Ako vi ne želite, porazgovarajte o tome s partnerom. Zašto ne volite promjene? Što one za vas predstavljaju? Čega se bojite?

Mislite da ste prestari

Ako još možete jesti, disati i smiješiti se, još možete biti otvoreni za nova seksualna iskustva. Godine su uglavnom samo broj. Naravno da zdravstveni problemi i starenje mogu utjecati na to koje ideje/tehnike odaberete, ali zanemariti nove stvari samo zato što mislite da su za 'mlade' je glupo. Ako ste zabrinuti za svoje tijelo, znajte da ničije tijelo nije savršeno. Avanturistički seks nije nešto čemu se prepuštaju samo mladi!

Zadovoljni ste s trenutnim seksom

Mnogi ljudi stvarno ne žele podići seks na višu razinu. Ako ste oboje zaista zadovoljni trenutnim seksom i ne želite se promijeniti, nemojte tugovati i osjećati pritisak. Međutim, problem će nastati ako se samo jedan partner tako osjeća. Recite svom partneru kako se osjećate sad i kako biste se osjećali da isprobate nešto novo. Najbolje bi bilo da dodate jednu ili dvije nove stvari, tako da se partner osjeća manje preopterećenim.

Što je s djecom?

Ako vas brinu djeca i zbog njih ne želite isprobavati nove avanturističke stvari, uzmite dadilju kada želite isprobati nešto posebno i želite više privatnog vremena. Sprijateljite se s drugim roditeljima kako biste se naizmjence mogli brinuti za djecu i stavite radio pored svog kreveta da se ne čuju zvukovi.

Ako vas djeca uhvate na djelu, nemojte paničariti. Ako su mali, mirno objasnite da su mama i tata radili ono što rade odrasli u braku. Ako su stariji, vjerojatno će im biti više neugodno te će izjuriti iz sobe i zalupiti vratima, ali će kasnije shvatiti.

Sramežljivi ste

Briga da ćete se tijekom isprobavanja novih stvari kao što su igranje uloga osjećati kao potpuni idiot, izgledati neseksi u toj odjeći ili jednostavno "pogriješiti" i zabrljati stvari, strahovi su koje većina nas ima. Neki više od drugih. Ako niste osoba kojoj je ugodno biti vezan vjerojatno vam takav seks neće dati dobar osjećaj kao uobičajeni. Ako niste prirodno avanturistički nastrojeni, dopustite svom partneru da preuzme dominantnu ili glavnu ulogu, piše Tracey Cox.