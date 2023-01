Kyndel (24): 'S dečkom sam već dvije godine i još se nismo ni poljubili, mi smo kršćani...'

Imam 24 godine i sa svojim sam muškarcem dvije godine, ali nikad se nismo poljubili, svi misle da sam čudna, ali jednostavno imam standarde, kaže mlada djevojka iz Amerike.

Par je u privrženoj vezi, ali još nisu razmijenili nježnosti.

Kyndel je na društvenim mrežama podijelila video u kojem objašnjava svoj stav o intimnosti sa svojim dečkom, govoreći da je kršćanka i da ne namjerava nikoga poljubiti dok se ne uda.

- Imam skoro 24 godine, i moj dečko i ja. On je moj prvi dečko, hodamo skoro dvije godine i nikada se nismo poljubili. I prije nego što me nazovete čudnom i svim tim glupostima, jer mi to stalno govore, mi smo kršćani. Čuvamo se za brak i imamo granice - objašnjava djevojka.

Ne želi, kako kaže, ljubiti nikog osim supruga.

- Što se mene tiče, nikad ne želim nikoga poljubiti osim ako mi nije muž jer osjećam da je to posebna stvar - kaže.

Kyndel je dodala kako misli da je 'stvarno cool' to što se ona i dečko ne oslanjaju ni na što fizičko da bi održali vezu.

- Mislim da je to zgodno i nije me briga što bilo tko od vas misli, jer me svi mrze zbog toga, ali jedina osoba kojoj se sviđam je Bog, u redu? I naš će brak biti blagoslovljen, dopustite mi samo to reći - poručuje.

Osim kritičara, bilo je mnogih koji su je hvalili u komentarima jer je ostala pri svojim uvjerenjima.

- Hvala ti. Prilikom prekida s bivšim, pitao me vjerujem li stvarno da će netko imati iste standarde kao što ih ja imam - podržali su je.

- Neka ti standardi budu visoki. Pravi muškarac će ih poštovati. Nema sumnje - dodali su.

- Muž i ja se nismo poljubili dok smo bili u vezi - iznosili su slična iskustva.

- Naš prvi poljubac bio je na oltaru! Zabavljali smo se 2 godine, zaručeni 8 mjeseci i 2 godine u braku - pisali su.

- Rukujete li se kad se vidite? - upitao ju je netko.

No, na drugom videu, otkrila je da se ona i dečko ipak grle.

