Što muškarac može napraviti kako bi izašao iz 'frend zone'?

Ako se ulovite da si postavljate pitanje: 'Jesam li samo prijatelj?', onda vjerojatno jeste. Iako je poznato da je teško izaći iz ove zone, moguće je prijeći iz prijateljstva u vezu s nekim tko vam se jako sviđa.

POGLEDAJTE VIDEO: Uz prijatelje je dulji život

Primarni razlog zašto je ženama u redu biti prijatelj s muškarcem je zato što mu je predugo trebalo da napravi prvi korak ili što nikada nije pokušao uspostaviti romantičnu vezu s njom. Budući da žene žele da ih se osvoji, pasivno sjedenje nadajući se da će se vaša prijateljica iznenada zaljubiti u vas je - gubitak vremena. Umjesto toga, učinite nešto po tom pitanju!

Da biste postali njezin ljubavni interes, važno je da dobro i pažljivo sagledate svoj trenutni odnos s njom i napravite sljedeće promjene gdje je to potrebno.

Foto: StockSnap.io

Evo 8 načina da odmah izađete iz prijateljske zone:

1. Razbijte stereotip o 'dobrom dečku' ili 'najboljem prijatelju'.

Često su dečki koji se nađu u prijateljskoj zoni tamo jer su prihvatili ulogu 'dobrog dečka' ili 'najboljeg prijatelja'. Jednom kad se to dogodi, može biti teško ženi otkriti svoje prave osjećaje, pogotovo ako se brinete da će se zbog toga osjećati pod pritiskom ili da bi to moglo uništiti vaše prijateljstvo.

Iako je u redu razmotriti moguće ishode, problem s ovakvim nastupom je taj što njezine osjećaje stavljate prije svojih. Da biste izašli iz prijateljske zone, prvo morate pronaći samopouzdanje da svojoj simpatiji date do znanja, verbalno ili djelima, da ste zainteresirani da budete više od prijatelja.

2. Dajte joj malo prostora

Koliko god volite biti u njezinoj blizini, ključ za zaokupljanje njezine pažnje je dopustiti joj da osjeti da joj nedostajete kad vas nema.

Drugim riječima, prestanite se družiti se stalno njom ili je zvati.

Pomisao na osvajanje srca vaše prijateljice prisustvom ne funkcionira. Zašto? Jer to učvršćuje vaše prijateljstvo.

3. Nemoj joj biti 'lažni' dečko

Kad su muškarci i žene bliski prijatelji, može biti teško definirati granicu između prijateljstva i romantike. Bez obzira koliko možda bili u iskušenju da preuzmete ulogu njezina 'lažnog' ili 'privremenog' dečka - nemojte.

Foto: Dreamstime

Dopustiti joj da vas tretira kao svog dečka i da ima sve povlastice iz veze, a ništa vam ne pruža - je velika greška.

Na primjer, ako je uvijek vodite na lijepe večere i plaćate sva njezina pića, onda bi mogla pomisliti da s vama uvijek ima što treba dok vas drži podalje od sebe! Istina je da postoje ljudi na ovom svijetu koji će iskoristiti ljubaznu velikodušnost. Ako je vaš ljubavni interes ovakav tip osobe, ona bi mogla biti zadovoljna time što vam je prijateljica jer ima sve što želi od vas.

Kako biste saznali gdje stojite, odmaknite se na neko vrijeme i pričekajte njezinu reakciju.

4. Pokažite joj da vas žele druge žene

Ljudi često ne shvaćaju što žele sve dok to ne mogu imati. Kako biste svoju simpatiju zainteresirali za sebe, učinite se romantično nedostupnim. Kad vidi kako se dobro ponašate prema partnerici, možda će vas poželjeti za sebe.

Sam spoj ne mora biti ništa ozbiljno, ali ne želite to reći svojoj simpatiji. Ovim potezom želite da vaša 'prijateljica' shvati da nećete sjediti i čekati je, a kada vidi druge žene kako upadaju 'njezinom prijatelju', mogla bi se probuditi njezina natjecateljska priroda. Da ne spominjemo zakon predselekcije, koji tvrdi da žene privlače muškarci koje žele druge žene.

Jednostavno rečeno, kad vaša simpatija vidi da ste poželjni, počet će preispitivati vašu vezu. Ovo je velika prilika za vas da izađete iz prijateljske zone i osvojite njeno srce.

5. Nemojte ovisiti o njoj

Čest razlog zašto muškarci završe u prijateljskoj zoni je taj što daju do znanja koliko očajnički žele vezu s prijateljicom. To je veliki problem. Kombinirajte ovo znanje s pretjeranom emotivnošću ili osjetljivošću prema ljubavnom interesu, i to je recept za trajno 'prijateljstvo' (ako vas ona uopće drži u blizini).

Foto: Dreamstime

Nije dobra ideja da se previše oslanjate na svoju simpatiju, da ju često zovete ili da ste stalno u blizini. S vremenom joj to može početi ići na živce. Naučite se opustiti i zapamtite da pokazivanje ljubavi svaki put kad je vidite može biti više nego što ona želi.

Umjesto toga, igrajte smirenu, hladnu i samouvjerenu ulogu i budite muškarac s kakvim bi ona voljela izlaziti. Kako biste zadržali njezin interes, pobrinite se da vam život bude uzbudljiv i ispunjen mimo nje.

6. Budite tajanstveni

Glavni temelj privlačnosti je misterij. Kad je muškarac tajanstven, to izaziva ženinu znatiželju, što će vam predstavljati izazov za otkrivanje. Zauzvrat, ona će biti prisiljena razmišljati o vama i željet će znati što više o vama i stvarima koje radite. Ona čak može razviti određenu vrstu interesa ili fantazije vezanu uz vas.

Dodajte osjećaj tajanstvenosti svojoj osobnosti i ona će jedva čekati da vas izvuče iz prijateljske zone.

7. Pozovite ju na spoj

Još jedan sjajan način da izađete iz prijateljske zone je da je pozovete na spoj. Ako to učinite i ona počne oklijevati, preformulirajte svoju ponudu i pozovite je na spoj bez spoja.

Foto: Dreamstime

Mogli biste prošetati parkom ili otići na kavu - stvari koje inače radite kao prijatelji. Nakon što provedete neko vrijeme zajedno, bilo na pravom spoju ili samo zajedno vani, možda ćete je moći uvjeriti da izađe s vama na romantični spoj.

Imajte na umu da to može potrajati neko vrijeme, pa se ne uzrujavajte ako vas odbije prvi put kada to zatražite. Ključ za bijeg iz prijateljske zone jest dopustiti joj da osjeti i primijeti vaše romantične osjećaje.

8. Dodirujte je

Za mnoge ljude velika razlika između 'prijateljstva' i 'veze' je način na koji se dodiruju. Budući da postoje i platonski i romantični načini dodirivanja nekoga, važno je napomenuti da je granica različita za različite ljude.

Ako se bojite dodirivanja svoje simpatije na pogrešan način, do te mjere da oklijevate i nikada je ne dodirnete, tada možda sabotirate svoje šanse za vezu, piše Your Tango.

Za izlazak iz prijateljske zone važno je da napravite korak. Započnite tako što ćete posegnuti za njezinom rukom ili možete pokušati staviti ruku na njezino rame ili se priljubiti uz nju na kauču. Ako joj se to ne sviđa, dat će vam jasno do znanja, ali nemojte čekati da ona napravi prvi korak.

Zapamtite, dodirivanje nekoga govori da vam je privlačan i da ste dovoljno samouvjereni da mu to pokažete. Obje ove stvari mogu potaknuti njezin interes prema vama!

Najčitaniji članci