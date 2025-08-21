Obavijesti

POSTALE SU GLOBALNI HIT

'Labubu' lutkice doslovno lete s polica! Tvrtka u pola godine ostvarila rast profita od 400%

Piše Anja Đuranić,
Foto: Pinterest/Canva

Labubu lutke, dio serije 'The Monsters', osvojile su svijet svojim jedinstvenim ružno-slatkim dizajnom. Omiljene su među slavnim osobama, a njihova popularnost naglo je porasla u prvoj polovici godine

Pop Mart, kineska tvrtka koja proizvodi igračke s osmijehom i velikim zubima, sada vrijedi više od Mattela, Sanria i Hasbra zajedno. Prodaja je porasla tri puta na 1,4 milijarde eura, a neto dobit gotovo 400% na 474 milijarde eura u prvih šest mjeseci 2025. Oko 40% prihoda dolazi izvan Kine, a Labubu lutke popularne su među slavnim osobama poput Rihanne, Davida Beckhama i Paris Hilton.

Šef Wang Ning rekao je da tvrtka cilja 2,06 milijardi eura prihoda u 2025., s mogućnošću dostizanja 3,10 milijardi eura. Njegova neto vrijednost porast će s 1,3 milijardi eura na 19,5 milijardi eura, čime je proglašen 10. najbogatijom osobom u Kini. Pop Mart planira širenje na Bliski istok, Srednju Europu te Srednju i Južnu Ameriku, uz ubrzano otvaranje novih trgovina u SAD-u.

Glavni prihod dolazi od kolekcionarskih igračaka u “blind box” pakiranjima, koje potiču ponovljene kupnje. Serija The Monsters ostvarila je 496 milijuna eura u prvih šest mjeseci, dok su četiri druge serije zaradile više od milijardu eura.

Tvrtka planira lansiranje novih izdanja i mini verzija igračaka koje se mogu pričvrstiti na telefon, a kolekcionari su spremni plaćati i do 124 000 eura za limitirane primjerke.

Pop Mart trenutno ima trgovine u Velikoj Britaniji i SAD-u, online prodaju te Robo Shops. Tržišna kapitalizacija tvrtke doseže oko 25 milijardi eura, što je više od kombinirane vrijednosti Sanria, Hasbra i Mattela.

Foto: INSTAGRAM

Dugoročno, Pop Mart teži izgradnji imperija nalik Disneyju s animiranim filmovima i tematskim parkovima, iako se to kratkoročno neće odraziti na prihode.

