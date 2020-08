Laki recept za najbolje brownije

Mnogi obožavaju brownie kolač i riječ je o sočnoj i ukusnoj slastici, a uz stotine recepata koji se mogu pronaći na internetu teško je odabrati onaj pravi koji jamči najbolji mogući rezultat

<p>Kombinirajući te recepte uz primjenu vlastitih znanja i trikova,<a href="https://www.buzzfeed.com/marietelling/heres-exactly-how-to-make-the-best-brownies-of-your-life?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeedfood&ref=bffbbuzzfeedfood"> BuzzFeed </a>donosi jedinstveni recept za najbolje brownije ikad.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Recept za zobene keksiće</p><h2>1. Kvalitetna čokolada</h2><p>Kvaliteta čokolade može igrati presudnu ulogu. Crna ili mliječna, to ovisi o vašem ukusu, ali svakako birajte onu kvalitetniju.</p><h2>2. Dodajte kakao</h2><p>Kako biste istaknuli okus čokolade, u smjesu dodajte kakao prah. No pritom pripazite na teksturu kako kolač ne bi ispao suh na vrhu i gušći na dnu.</p><h2>3. Espresso prah</h2><p>Kako biste još istaknuli čokoladne arome, u smjesu možete dodati i malo espresso praha. Ako vas brine višak kofeina, birajte prah koji ne sadrži kofein.</p><h2>4. Birajte tamniji šećer</h2><p>Kako biste dodali arome vašem kolaču, birajte tamniji smeđi šećer radije nego onaj svijetli. Tamniji šećer ima više melase, što znači da je bogatijih aroma.</p><h2>5. Ne zaboravite na sol</h2><p>Iako se čini kontraproduktivno, sol ističe slatkoću kolača.</p><h2>6. Ne brzajte</h2><p>Kad mutite jaja sa šećerom, ne brzajte i mutite ih još malo dulje nego što mislite da biste trebali. Smjesa treba izgledati kao vrlo gusto tijesto za palačinke. Zato jaja treba mutiti 10 minuta. To će u tijesto unijeti dovoljno zraka da ostane meko i nježno, a ne da potone i postane tvrdo i gusto.</p><h2>7. Brašno i kakao prah valja prosijati</h2><p>Na taj način ćete ukloniti sve grudice, a smjesa će biti spremna da je odmah ubacite u tijesto. Ako ste toliko vremena posvetili miksanju jaja i šećera, bila bi šteta to pokvariti loše prosijanim brašnom.</p><h2>8. Protresite tepsiju</h2><p>Nakon 20 minuta pečenja, izvadite smjesu s brownijima iz pećnice i protresite je te lupite tepsijom o kuhinjski stol. To će protresti vrh kolača, ali i izjednačiti unutrašnju strukturu.</p><h2>9. Još soli</h2><p>Nakon što ste protresli tepsiju, po vrhu kolača posipajte sol. Na taj način sol neće potonuti na dno kolača, što bi se inače dogodilo već u prvim minutama pečenja.</p><h2>10. Još 20 minuta pečenja</h2><p>Brownieje vratite u pećnicu na još 20 minuta, a zatim ih izvadite i ostavite da se ohlade. Malo će se spustiti, no ne brinite. To će rezultirati jednakom teksturom kroz cijeli kolač koji će biti sočan i mekan. A zatim samo uživajte.</p>