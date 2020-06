Lana i Josip snimaju uspavanke i priče: To nas neizmjerno veseli

Lana i Josip Kokot supružnici su iz Varaždina koji zadnjih mjeseci snimaju priče i uspavanke za djecu. Podijelili su ih na YouTube kanalu 'Josip Kokot', a cijela ta priča krenula je spontano

<p>- Mi smo oboje pomalo djetinjasti i dugi niz godina skupljamo figurice, životinje, Playmobil, Lego i slične sitnice. Prije koju godinu napravila sam društvenu igru za djecu koja je zaštićeno intelektualno vlasništvo, ali nažalost zasada se nije krenulo sa realizacijom tog projekta – ispričala je <strong>Lana Kokot</strong> i dodala kako su uslijed nemilih događaja vezano uz koronu, i slušajući želje svoje djece, došli na ideju da sami rade priče za njih i ostalu djecu koja žele čuti.</p><p>S kreiranjem priča i uspavanki za djecu započeli su prije tri mjeseca, a nekako su zajedno odlučili da bi bilo dobro da ono što vole prezentiraju i drugima.</p><p>- Ideje nam dolaze iz naše bujne mašte, prirode koja nas okružuje, a inspiriraju nas i doživljaji nas i naše djece – tvrdi Lana. Većini ljudi se jako sviđa to što rade, a to je ono što ih naravno motivira za daljnji rad.</p><p>- Ovo radimo jer nas to veseli, želimo prenijeti tu radost drugima, a svakako da bi koja kuna dobro došla prvenstveno za nadogradnju softvera i hardvera koji koristimo u radu – pojasnila je. Ovaj mladi bračni par ima dvoje male djece i oboje jako vole slušati priče svojih roditelja.</p><p>- Stariji sin bi mogao satima slušati priče i pritom se igrati, a najdraže su mu Ježurka Ježić i ostali klasici, koje sam mu puštala od najranijih dana jer sam i sama kao mala slušala te priče za spavanje. Mnoge sam znala napamet jer sam ih bezbroj puta preslušala, pa je očito ta ljubav prešla i na njega – ispričala je Lana i dodala kako su mlađem zasada zanimljivije pjesmice.</p><p>Njihova prva objavljena priča o leptirici nastala je tako što ju je Lana prvi put ispričala upravo sinu dok je ležala kraj njegovog krevetića i uspavljivala ga, pa se priča razvijala i rasla do njene konačne verzije. Mlađi sin rado zaspe baš uz Uspavanku, dok ga majka češka plišancem po licu.</p><p>Da je njihov hobi zaista jedinstven u Hrvatskoj govori i činjenica da na YouTube-u postoji nekolicina ljudi koji čitaju poznate priče, a tek jedan koji objavljuje baš svoje vlastite. Lana i Josip su zasada objavili tri priče na <a href="https://www.youtube.com/channel/UC13_MiQQFaotwQWohuuDifg" target="_blank">YouTube kanalu</a>. Prva je Priča o leptirici, druga je Uspavanka, treća Maca Mazilica, a uskoro će izaći i nova uspavanka/priča, četvrta po redu.</p>