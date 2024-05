Las Vegas, grad vjenčanja i kocke bio je željeznička stanica

Na današnji dan, 15. svibnja, 1905. željeznice Los Angelesa, Salt Lakea i San Pedra na aukciji su kupile 110 hektara zemlje, a Vegas je tad postao željeznička stanica. Tako da se od tada službeno bilježi rođendan grada Las Vegasa, jedno od danas najpoznatijih svjetskih kockarskih sjedišta i grad za "brzo vjenčanje". Las Vegas ime je dobio po zelenim livadama koje su se ondje nalazile zbog podzemnih voda. Tek je 1. lipnja 1905. godine Las Vegas postao grad sa svojim prvim gradonačelnikom.

Kockanje je ondje legalizirano tek 1931. godine. Biznismen Tommy Hull dobio je dozvolu za gradnju kasina u Las Vegasu. Nazvao ga je El Rancho, koji je bio prvi hotel kasino u gradu. Njegov uspjeh doveo je mnoge druge poslovne ljude u Las Vegas i od tada su izgrađena mnoga hotelska kasina.

Prvo je bila klasična glazba

"Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb!", prve su riječi koje je 15. svibnja 1926. godine u eteru izgovorila spikerica Božena Begović. Tad se iz kuće na Trgu sv. Marka broj 9 u 20.30 sati počeo emitirati prvi radijski program u Hrvatskoj. Program je počeo emitiranjem hrvatske himne, koju je na glasoviru odsvirao Krsto Odak, a nakon najave slijedio je govor ravnatelja dr. Ive Sterna. Te su večeri slušatelji mogli čuti službeni bilten, klasičnu glazbu i na kraju 15-minutne novosti.

Najskuplja slika

"Portret Dr. Gacheta" je jedno od najcjenjenijih djela nizozemskog slikara, grafičara i crtača Vincenta van Gogha. Prodan je na aukciji u New Yorku 15. svibnja 1990. godine, a kupio ju je japanski privrednik Ryoei Saito za 82,5 milijuna dolara. Time je "Portret Dr. Gacheta" postao najskuplje prodana slika do tada. Postoje dvije verzije ovoga portreta, obje naslikane u lipnju 1890. godine u Auvers-sur-Oise, tehnikom ulja na platnu, no razlikuju se u boji i stilu. Obje prikazuju portret dr. Paula Gacheta koji se brinuo za Van Gogha tijekom posljednjih mjeseci njegova života. Druga verzija slike nalazi se u muzeju D'Orsay u Parizu.