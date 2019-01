Lavovi mrze promjene, Blizanci su rastreseni, a Ribe nerealne

Svaki znak ima određenu vladajuću planetu i mjesto unutar Zodijaka, kao i jedinstvenu kombinaciju elemenata i kvaliteta, kaže profesionalna astrologinja Rachel Lang.

Rachel Lang i Lisa Allen su identificirale pet najčešćih loših navika svakog horoskopskog znaka i analizirale ih.

Ovan

Psovanje

Psujete li kao mornar, pogotovo kad to nije nužno?

- Ovan vrlo rječito izražava svoje osjećaje i mišljenja. Psovanjem žele naglasiti poantu onog što govore. I dok to obično nije velika stvar, ova navika vas može dovesti u nevolju - objašnjava astrologinja Lang.

Djeluju bez razmišljanja

- Ovo je već puno puta dovelo Ovna u nezgodnu situaciju gdje je ili doveo sebe i druge u nevolju ili je nešto krivo napravio zbog čega je morao raditi sve ispočetka - priča astrologinja Lisa Allen.

Prekidanje

- Kad Ovan ima nešto za reći, imaju ogromni poriv da odmah govore, čak i ako netko drugi upravo govori - kaže Lang.

Igraju se s kosom

Kod ovog znaka je česta opsesija kosom, a to može dovesti do navike da prstima vrte uvojke kose dok razmišljaju ili pričaju.

- Definitivno nije najgora stvar na svijetu, ali zvuči li poznato - pita Lang.

Previše kave

- Dok pijete kavu, sve je u redu, ali to može biti simptom pretjerano ambiciozne naravi - objasnila je Lang.

Bik

Instinktivno odgovaranje s 'Ne'

- Iako je ovo jako dobar način stvaranja granica, prečesto odgovaranje s 'ne' može ih lišiti fantastičnih životnih iskustava - objašnjava Allen.

Previše novca troše na terapiju kupovanjem

- Kupujte kad god želite, ali imajte na umu koliko vaš mjesečni budžet može izdržati. Bik se često okreće maloprodajnoj terapiji kako bi se nosio s problemima, i to ih može financijski dovesti u neugodnu situaciju - kaže Lang.

Stiskanje i grčenje vilice

Lang kaže da se Bikove u društvu lako može prepoznati po čvrsto stisnutoj vilici, pogotovo kad su pod stresom.

Ukočeni i tvrdoglavi

- Staložen i samouvjeren znak kao što je Bik je često žrtva vlastite ukočenosti. Nitko ih ne može nagovoriti da probaju nešto novo - objašnjava Lang.

Strah od promjena

Bikovi vole svoju rutinu i da stvari budu onakve kako su ih oni postavili. Promjene im jako teško padaju i pokušavaju ih izbjeći pod svaku cijenu, objašnjava Lang.

Blizanci

Tračanje

- Blizanci obožavaju dobru priču, a poznati su po tome da su njihove priče najzanimljivije. Međutim, to ih može dovesti u domenu tračanja - kaže Lang

Opsesivno provjeravanje mobitela

Njima je mobitel zalijepljen za ruku, kaže Lang.

Rastresenost

Svi su ponekad rastreseni, ali Lang kaže da je ova navika Blizancima često veliki problem.

- Slušate li nekoga tko vam nešto priča ili se povremeno isključujete? - pita Lang.

Teško se fokusiraju

- Ovaj znak ima sto stvari na pameti, posvuda je. A zbog toga ima tendenciju kasniti - kaže Lang.

Lako im stvari dosade

- Rezultat toga je da stalno traže nešto novo - objašnjava Lang.

Rak

Previše gledaju televiziju

- Postoji velika šansa da većina Rakova ima ovisnost o plaćenim filmskim programima. Opravdavaju se da im je najdraži način opuštanja ostanak kod kuće i gledanje televizije.

- Ali, treba ponekad i izaći van među ljude - savjetuje Lang.

Stalno se žale na nešto

Svi trebaju tu i tamo ispustiti paru, ali kod Rakova to je svakodnevno, napominje Lang.

Zatvoreni su

Iako na površini dragi i blagi, Rakovi mogu dugo u sebi držati ljutnju i frustraciju, što zna dovesti do negativnih misli.

Preosjetljivi su

- Senzibilnost nije loša, ali pretjerana osjetljivost izaziva nepotreban stres. kad njihove intenzivne emocije počnu izbijati iz njih, Rakovi traže utjehu u ljudima oko sebe, često na nezdravi način - upozorava Lang.

Neuredni su i ništa ne bacaju

- Iako je ovaj 'talent' nešto što vas čini dobrim kolekcionarima antikviteta i starih proizvoda, čuvanje stvari koje su odavno izgubile svoj smisao, jer im pridodate uspomene, mogu postati teret, pa čak i emocionalni - Allen.

Lav

Strah od promjene

Promjena može biti zastrašujuća, ali Lavovi često s tim strahom idu u krajnosti i drže se prošlosti pod svaku cijenu.

- To može dovesti do problema, pogotovo ako su u slijepoj vezi ili rade nezadovoljavajući posao. Mogu se osjećati zaglavljeno - objašnjava Lang.

Društvene mreže

Potpuno je u redu biti na društvenim mrežama i dijeliti misli i fotografije. Ali Lav zna jako pretjerati sa svojim ispovijestima, mišljenjima i dijeljenjem raznog sadržaja. Kad im je dosadno, zabavu traže na društvenim mrežama - kaže Lang.

- Međutim, to može biti dugotrajno što jako utječe na produktivnost ovog znaka - dodaje.

Osjećaj nesigurnosti

- Pripadnici ovog znaka vole izgledati najbolje što mogu. Opsjednuti su svakim detaljem - objašnjava Allen.

Sunčanje

Lav voli sunčevu svjetlost, budući da je to vladajuće nebesko tijelo. Stoga je dobar zaštiti faktor protiv sunca ključan za svakog Lava. Pretjerano sunčanje može s vremenom imati trajne posljedice na vašoj koži - upozorava Lang.

Sve shvaćaju osobno

Allen kaže da je Lavovima jako lako povrijediti osjećaje, što može kod njih potaknuti da svaku sitnicu shvaćaju osobno.

Djevica

Davanje nepoželjnih savjeta

- Od vas savjet često zvuči kao kritika. Zato budite oprezni s time kako i kada nudite savjet - kaže Lang.

Brinu se oko svega

Djevice često imaju perfekcionističku crtu, a to često dovodi do zabrinutosti.

- Sve to otklanjanje poteškoća može Djevicu staviti u stanje trajne kontrole štete, što može privući (pogađate) više štete koju treba kontrolirati - kaže Allen.

Odugovlačenje

Djevice su često toliko zabrinute da sve čine kako treba, da to ponekad može dovesti do odugovlačenja, kaže Lang.

Preopterećena savjest

Ponovno, zbog sklonosti perfekcionizmu, Lang kaže da se Djevica može jako gristi kad stvari ne idu 100% na način na koji su planirale.

Opterećenost detaljima

Allen objašnjava da Djevica ima oko za detalje, ali da Djevica ima tendenciju ići u krajnosti, često do te mjere da se upuštaju u argumente s drugima koji ne rade stvari na način na koji to one žele.

Vaga

Trošenje novca

Vaga je još jedan znak koji često provodi maloprodajnu terapiju, kaže Lang.

- Zato pazite na svoje navike trošenja, pogotovo ako se volite razmetati s novim 'ulovom' - upozorava Lang.

Voli kontrolirati svoje društvo

- Vaga voli svoj društveni krug, pogotovo kada su u poziciji moći. Ali, kao što svi znamo, to nije uvijek dobro primljeno - upozorava Lang.

Previše su sklone udovoljavanju drugima

- Vagi je bitno da su ljudi oko nje sretni, a često joj je jako teško nekoga odbiti pa će s pola srca pristati na nešto što u stvarnosti ne želi. To ih može dovesti do prenatrpanog rasporeda - upozorava Lang.

Prebrzo se zaljubljuje

Allen kaže da je uobičajeno da se Vaga zaljubi u ideju o nekom čovjeku, a ne u ono što zapravo taj čovjek je.

Potreba da se udovolji svima oko sebe

- Nema što Vaga neće napraviti kako bi izbjegla sukob - napominje Lang.

Škorpion

Opsesivno ponašanje

Škorpion je znak koji se najviše opterećuje oko stvari, kaže Lang. I to oko svega, napominje.

Ovisni o kontroli

- Škorpion može osjećati potrebu da kontrolira sve u svojem životu, a to može dovesti do problema u odnosima s obitelji i prijateljima - kaže Lang.

Strah od neuspjeha

Nitko ne voli neuspjeh, ali Lang kaže da je razmišljanje o prošlim neuspjesima i opterećenost mogućnošću za pojavom novih jedna od stvari zbog kojih Škorpioni gube san.

Visoka očekivanja

- Škorpioni se teško otvaraju. To može loše utjecati na njihove odnose jer će ljudi njihovu zatvorenost, u kombinaciji s drugim osobinama, često shvatiti na krivi način i misliti da su Škorpioni podli - objašnjava Allen.

Sklonost tajnama

- Škorpion je odan do zadnjeg daha. Međutim, njihova očekivanja od drugih i intenzitet kojim to pokazuju dočarava Škorpiona kao previše zahtjevnog i napornog - kaže Allen.

Strijelac

Kockanje

Ova navika može postati veliki problem za Strijelca, a Lang kaže da se čak može pretvoriti u ovisnost.

Govore ono što ne misle

Strijelac nema namjeru nikoga uvrijediti, ali oni mogu imati naviku govoriti bez razmišljanja. Ne koriste filter za izražavanje svojih misli i ono što kažu često zna uvrijediti njima bliske osobe - objašnjava Lang.

Previše rade

Lang smatra da Strijelac ima tendenciju previše raditi. Prekovremeni sati i odlazak u ured vikendima su neke od čestih navika Strijelaca.

Ne drže svoja obećanja

- Strijelac voli svoju slobodu, a zbog toga, skloni su bez ikakvog nagovještaja promijeniti posao ili planove, te zaboraviti svoje prethodne obveze i dana obećanja - Allen kaže.

Nestrpljivi su

- Strijelac ima velike ideje, ali često ih slijedi bez plana. To u većini slučajeva nije problem, ali znaju se dogoditi neželjene posljedice poput teškog ostvarivanja ciljeva - objašnjava Allen.

Jarac

Zatvorenost

Allen kaže da je Jarcima prirodno lako rješavanje problema i da se često gube u svojim mislima. Ali ponekad je u redu samo pustiti život da se dogodi, bez planiranja svake sitnice.

Samokritika

- Ovo je veliki problem Jarcima. Oni mogu biti jako kritični prema sebi, ne opraštajući si ni najmanje sitnice - upozorava Allen.

Previše rade

- Živite li u uredu? Ravnoteža je korisna za Jarca, koji ima tendenciju usmjeriti se samo na jedan aspekt života, stoga ga treba što češće pozivati na druženje - objašnjava Lang.

Strah od budućnosti

- Najnegativniji su od svih znakova i skloni stalnoj zabrinutosti za budućnost - kaže Lang.

Piju previše kave

Jarac je još jedan znak koji ima sklonost ovisnosti o kavi.

- Kako bi održali korak sa svojim 'prenapučenim' rasporedom, Jarac može razviti naviku pijenja previše kave - kaže Lang.

Vodenjak

Opsesivno prate vijesti

- Vodenjacima je bitno što se događa u svijetu, do te mjere da se opterećuju stvarima na drugom kraju planete. Vodenjak se zna zaplesti u poplavu loših vijesti i zbog toga izgubiti vjeru u ljude i svijet oko njih - kaže Lang.

Igranje igrica

Ako gubite previše vremena na razne igre, pokušajte dovesti u ravnotežu ovaj hobi s drugim stvarima. Vodenjak se može izgubiti u virtualnom svijetu - upozorava Lang.

Provođenje previše vremena na internetu

- Mogu izgubiti sate gledajući svoje Instagram feedove ili čitajući blogove - kaže Lang.

Ostaju budni do kasno u noć

- Ako idete na spavanje u 2 sata ujutro, uzmite u obzir sljedeće: Vodenjaci se ne brinu previše oko svojeg zdravlja. Njihovi umovi su obično toliko angažirani, da mogu zaboraviti jesti, prekasno ostati budni ili se uopće ne kretati - upozorava Lang.

Problemi s pozornošću

Vodenjak često za vrijeme nekog razgovora ima još pet razgovora koji se odvijaju u njegovoj glavi u isto vrijeme, kaže Lang.

Ribe

Sanjanje

Ribe su kraljice i kraljevi sanjarenja. Kao što Allen kaže, Ribe imaju lijep i bogato razvijen unutarnji svijet, koji ih često inspirira na umjetničke pothvate.

Prekomjerna potrošnja

Ribe mogu biti idealisti u pogledu svojih financija, što može dovesti do duga, kaže Lang.

- Oni imaju koristi od praktičnog proračuna ili pomoći od knjigovođe ili računovođe - savjetuje.

Odugovlačenje

Odugovlačenje je često veliki problem za Ribe. A kad je još u pitanju nešto što zapravo ne žele raditi, odgađanje, odgađanje i odgađanje... može ozbiljno dugo potrajati - upozorava Allen.

Previše piju

Savršeno je u redu popiti jedno ili dva pića uz večeru, ali neke Ribe mogu otići predaleko s alkoholom. Osim [svojih] nevjerojatnih kreativnih sposobnosti, Ribe bi se trebale usmjeriti na meditaciju, jogu i druge duhovne prakse koje imaju bolje nuspojave od alkohola - kaže Allen.

Nisu predani

Ribe nisu velike u obećanjima, ali čak i kad daju obećanje vrlo vjerojatno će ga prekršiti - Allen kaže Bustleu.