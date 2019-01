Kako dođu do bogatstva: Ovan se nameće, Lav šarmira ljude...

Ovan

Ovnovi su toliko uporni i motivirani da se lako nametnu na pozicije moći što još više potiče njihovu želju novcem, pozicijom i utjecajem. Najčešće se bogate kao doktori, kazališni agenti i burzovni posrednici.

Bik

Bikovi su apsolutni kraljevi u sportu, sportskoj medicini i terapiji. Oni su najčešće vlasnici velikih sportskih franšiza. U početku kreću s nižih pozicija sve dok sene probiju na vrh. Bikovi obožavaju novac i to ih uvijek tjera korak dalje.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka zarađuju puno novaca u svijetu kuharstva i tehnologije. Obogaćuju se dobrim poslovnim pregovaranjima, gdje su fantastični u snižavanju cijene kod kupnje ili dizanju kod prodaje proizvoda i usluga. Nakon toga stiže pravi novac. Često će preprodavati i nešto što su kupili po niskoj cijeni prodati po jako velikoj zarađujući ogromne profite.

Rak

Rakovi su poznati po velikim zaradama pišući knjige te u industriji usluga. Nimalo altruistični, Rakovi imaju jasnu viziju kako se obogatiti tako da uzimaju osobna iskustva i situacije koje su prošli te pretvarajući ih u unosne poslove, piše Your Tango.

Lav

Iskorištavajući svoje nevjerojatne sposobnosti u šarmiranju ljudi, Lavovi će se često pronaći kao velike filmske ili glazbene zvijezde. Svijet zabave je za njih izvor velikog bogatstva.

Djevica

Predani radnici, Djevice se nikad neće naći na top pozicijama u poduzećima, ali njihova radna etika i odanost prema poslodavcu će ih uvijek dovesti do dobro plaćenih pozicija. Pripadnici ovog znaka imaju tendenciju dugo raditi za jednog poslodavca što na kraju dobro i unovče.

Foto: Dreamstime

Vaga

Ako netko može zarađivati ne radeći ništa, to je Vaga. Lijene Vage uvijek traže način kako da izbjegnu ikakav rad, ali zato imaju sreće. Uglavnom će ili naslijediti novac ili će ga dobro uložiti. One ne zarađuju, one nasljeđuju i troše.

Škorpion

Škorpioni dobro zarađuju na poslovima koji potiču njihove osobne strasti. Znaju u čemu su dobri i ako netko želi strastvenog radnika kao što je Škorpion, onda će ga i dobro platiti.

Strijelac

Jednog dana i Strijelac će zaraditi novac. Jednog dana. Ali dok ne dođe taj dan, Strijelac će sanjariti o svom tom novcu koje jedva čeka potrošiti. Drugim riječima, Strijelci nemaju jasnu predodžbu o tome kako zaraditi.

Jarac

Ulaganja i dionice. Prirodno nadareni za rad s novcem, uglavnom bankari, Jarci uvijek znaju što trebaju učiniti kako bi zaradili novac. Administracija i rad u uredu su mjesta na kojima ovaj znak vlada. Brzo se penju na ljestvici moći i to rade sa stilom i gracioznošću.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Vodenjaci se boje zaposlenja i premda su svjestan činjenice da im je potreban novac za preživljavanje na ovom svijetu, radije bi se samo oženili s nekim i prepustiti im taj teret. Vodenjaci ne vole raditi. Njima je cilj obogatiti se preko tuđih leđa.

Ribe

Ribe prate svoju strast ravno do debelog bankovnog računa. Pripadnici ovog znaka vole pomagati ljudima i životinjama i često se mogu naći na visoko rangiranim pozicijama u organizacijama koje se točno tim bave. Iako nisu u potpunosti altruistični u svojem nastupu, Ribe zarađuju veliki novac pomažući drugima.