Poku\u0161ala sam sve \u0161to sam mogla da se izlije\u010dim: steroidne kreme, lijekove, \u010dak sam se i mazala katranom. I kad sam bila u javnosti, \u010dinila sam sve \u0161to sam mogla da sakrijem svoje stanje. Na\u00a0bini bih \u010desto nosila dva para najlonki ili traperice, \u010dak i kad su bile velike vru\u0107ine. Ispod moje ko\u0161ulje \u010ditav bi mi trbuh bio prekriven gustim ljuskama koje bi boljele i krvarile. Toliki dio svog \u017eivota osje\u0107ala sam kao da to moram skrivati.

Napokon, u mojim dvadesetima prona\u0161la sam tretman koji mi je odr\u017eavao ko\u017eu \u010distom. Kako se moje stanje pobolj\u0161avalo, protezala sam vrijeme izme\u0111u svakog cjepiva sve dok nisam skroz odustala od lijeka prije dvije i pol godine. A onda se dogodio po\u010detak ove godine. \u010cinilo se kao da se pakao otvorio u svijetu i unutar mene, kao \u0161to sam sigurna da se dogodio i mnogim drugim ljudima usred ove pandemije. Odjednom sam se od bavljenja onim \u0161to volim i dru\u017eenja s ljudima, samo motala po ku\u0107i u znoju. Stres je uobi\u010dajeni pokreta\u010d psorijaze, a s toliko neizvjesnosti oko nas dogodilo se da mi se stanje odmah vratilo.

Ve\u0107 sam razgovarala o psorijazi. Kad sam to odlu\u010dila objaviti svijetu, bila mi je velika stvar iza\u0107i i re\u0107i: \"Ovo je problem s kojim se nosim\". Puno ljudi je tada odgovorilo: \"O Bo\u017ee, tvoja je ko\u017ea tako bistra!\". I to je istina, govorila sam o tome samo kad mi je ko\u017ea bila \u010dista. Mislim da su ljudi mislili da sam to izmislila jer me nikad nisu vidjeli sa psorijazom. Sada je druga\u010dije. Tada, iako sam se otvorila, i dalje sam se skrivala. A kad skrivate svoje fizi\u010dko tijelo, to jako utje\u010de na va\u0161e emocionalno i duhovno te mentalno zdravlje. Osje\u0107ate se kao da se suzdr\u017eavate - kao da ste zatvoreni u kavezu.

Mo\u017eda je \u010dinjenica da je ova godina stvari stvarno stavila u perspektivu, ali sada se osje\u0107am kao da sam u trenutku svog \u017eivota u kojem se samo \u017eelim izvu\u0107i iz tog kaveza. Trenutno smo u trenutku kada nam se svima oduzima sve \u0161to smo mislili da trebamo - i sada mo\u017eemo vidjeti koliko smo vrijedni i dobri bez svih sranja. Vrijedni smo bez \u0161minke i umje\u0161nosti. Vrijedni smo ljubavi, a da za to ne moramo raditi.

I zato sam se umorila od skrivanja.

Veliki dio mog osobnog putovanja je iskopavanje svih tih emocija koje sam skrivala. \u017delim ih iskopati i pustiti da se ti fragmenti vrate u cjelovitost. Glazba je moj dar i za\u0161to sam ovdje. Ali \u017eelim dati glas svima onima koji se nose s istim problemima. I \u017eelim dati glas onome kroz \u0161to prolazi toliko drugih ljudi. Ovo je kona\u010dno moje vrijeme da budem iskrena o tome \u0161to je psorijaza i kako izgleda.

Znate kad ka\u017eete ne\u0161to \u0161to ste dr\u017eali u sebi toliko dugo i to onda bude ogromno olak\u0161anje? To su za mene ove fotografije. Trebala sam ovo. Cijelo moje tijelo - moj um, moj duh - ovo su o\u010dajni\u010dki trebali. Iskreno sam mislila da \u0107e mi ove fotografije biti izazovno pogledati. Jedno je vidjeti sebe i suditi se u ogledalu. Mislila sam da \u0107e to biti jo\u0161 te\u017ee na fotografiji, zbog \u010dega u pro\u0161losti nikada nisam dopu\u0161tala ljudima da me slikaju dok imam crvene mrlje po sebi. \u010cesto osu\u0111ujemo sebe jako strogo.

Ali kad pogledam ove fotografije, vidim puno vi\u0161e od svoje ko\u017ee.

Prije ovog snimanja suprug bi me gledao kao: \"Ja te mrlje ni ne vidim\", \u0161to o\u010dito nisam razumjela. Pomislila bih, kako to ne mo\u017ee\u0161 vidjeti?! Svuda su\u00a0po meni! Mislim da sada vidim ono \u0161to i on.

Ho\u0107e li ove fotografije promijeniti na\u010din na koji \u017eivim? Ho\u0107u li nositi kratke hla\u010de do trgovine? Iskreno ne znam. Ali ono \u0161to znam jest da je nevjerojatno koliko sami sebe mo\u017eemo sputavati. Kad si napokon dopustite da zakora\u010dite izvan onoga u \u0161to ste zatvorili, cijeli svijet se otvara. Sloboda je \u010dak i ako samo stavite nogu ispred vrata.

Nadam se da \u0107e i drugi koji se sputavaju smo\u0107i hrabrosti iza\u0107i izvan tog kaveza. Kada si dopustimo izlazak iz kaveza, na\u0161i \u017eivoti nam se vrate.