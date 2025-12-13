Rukometna legenda i prvi izbornik hrvatske reprezentacije u 90-ima, Hrvoje Horvat Cveba, sažima životne bitke i najbolnije izazove u razgovoru s 24sata
Legenda Hrvoje Horvat (stariji): 'S novom ljubavi napokon sam našao mir nakon tragedije'
Rukomet je u vrijeme kad sam ja bio klinac u Bjelovaru apsolutno bio sport broj 1. Imali ste nešto malo nogometa, košarke gotovo da i nije bilo, no rukomet je bio hit, posebno nakon što se klub Partizan 50-ih godina plasirao u prvu ligu. Štoviše, legendarni trener Željko Seleš bio je tad nastavnik fiskulture u školi, pa se rukomet igrao i na satovima tjelesnog, i to je uvelike pridonijelo da nas privuče u klub, priča Hrvoje Horvat Cveba (stariji), jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, rukometni reprezentativac i trener te višestruki rekorder u tom sportu. Inače prvi izbornik hrvatske reprezentacije u 90-ima (vodio je reprezentaciju u siječnju 1991. godine, u povijesnoj prvoj utakmici protiv Japana u Zagrebu), nadimak Cveba naslijedio je od četiri godine starijeg brata Zdravka, koji se rukometom počeo baviti prije njega.
