Legenda ulične mode: Tenisice se nose od 18. stoljeća, no tada su lijeva i desna bile iste

Ljudi već više stoljeća nose neke varijante tenisica, stvorene za lakše i duže kretanje, a prve varijante bile su dosta primitivne i oskudne. 'Plimsolls' bilo je ime tenisice s kraja 18. stoljeća, a radilo se o modelima s gumenim potplatima. No, bile su prilično grubog dizajna, neugledne, a lijeva i desna bile su iste.

Oko 1892. U.S. Rubber Company predstavila je udobnije gumene tenisice s platnenim gornjim dijelom, nazvane Keds. Možda su vam poznate - postoje i danas. No, u to doba to je bila revolucija, a do 1917. ušle su u masovnu proizvodnju.

Naziv sneakers (eng.) dobile su zato što su to bile prve tihe cipele u kojima biste se mogli nekome prišuljati - 'sneake up on someone' - prišuljati se nekome. Povijest je promijenio čovjek čije ime jako dobro znamo i danas - Converse.

Četrdesetsedmogodišnji Marquis Mills Converse, menadžer u tvrtki za proizvodnju obuće, otvorio je Converse Rubber Shoe Company u veljači 1908. u Maldenu, Massachusetts. Tvrtka je bila proizvođač gumenih cipela, uključujući zimsku obuću s gumenim potplatima za muškarce, žene i djecu.

1917. godine, u vrijeme kad su Kedsice ušle u masovnu proizvodnju, Marquis Converse proizveo je prve tenisice napravljene samo za košarku, nazvane Converse All-Stars.

Godine 1923. zvijezda košarke iz Indiane po imenu Chuck Taylor preporučio je tenisice kolegama pa su postale poznate kao Chuck Taylor All-Stars. Do danas ovo su najprodavanije košarkaške tenisice svih vremena.

Tenisice postaju internacionalni hit 1924, kad je Nijemac Adi Dassler stvorio tenisicu koju je nazvao po sebi: Adidas. Kao što danas znamo, uskoro je taj brend postao jedan od vodećih na svijetu. Trkač Jessie Owens nosio je Adidas tenisice kad je osvojio četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1936. godine.

Adijev brat Rudi pokrenuo je još jednu poznatu tvrtku sportske obuće: Puma. I taj brend postoji i danas te je vrlo uspješan.

No, tijekom prve polovice 20. stoljeća sportska obuća nosila se uglavnom za sport. Sve do pedesetih, kad su ih mladi prihvatili kao statement obuću koja poručuje da su buntovni te se protive konvencionalnim društvenim pravilima. Na to je utjecao James Dean koji ih je nosio u filmu 'Buntovnik bez razloga'.

Prodaja tenisica se vinula u nebesa 1984. godine, kada je Michael Jordan potpisao ugovor za nošenje Nikeica pod nazivom Air Jordan. To su i danas jedne od najpoznatijih tenisica koje i dalje imaju veliku prodaju.

Čak i nakon što se Jordan povukao iz NBA lige, dizajn koji nosi njegovo ime nastavlja se prodavati i više od očekivanog.

Istovremeno vodeći brendovi Nike, Reebok i Adidas kreću osvajati scenu raznim modelima te scena postaje zanimljiva i kreativna.

Tu su modeli za razne sportove i dnevne prigode, od hodanja do tenisa i nogometa.

No, u uličnu modu tenisice ulaze u ovom stoljeću, kad postaju i dio svakodnevice, više nisu samo za sport i sportske terene.

Novi milenij u svijetu sporta znači povećanje performansi. Naime, brendovi uvode razne detalje i materijale za bolju amortizaciju te lakše prianjanje tenisice. S druge strane, tu je niša modela za grad, svaki dan, ured i party. Posljednjih godina vidimo niz detalja koji krase tenisice, pa imamo one s biserima, šljokicama i slično.

